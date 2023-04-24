التلفزيون البرتغالي يكشف أسباب الأزمة بين رونالدو وجورجينا.. هل حان وقت الفراق؟

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وطن– يستعرض كل من كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في شبكاتهما الاجتماعية على الأقل الحب المتبادل وغير المشروط بينهما.

سئم منها

في الواقع ، أكد العرض الواقعي لعارضة الأزياء الأرجنتينية على “نتفليكس“، “أنا جورجينا” ، أن علاقتهما على ما يبدو تتدهور.

مع وجود أطفال مشتركين في بلد آخر ، يعيش رونالدو وجورجينا خارج الخلافات ، على الرغم من حقيقة أن الشائعات عن أزمة محتملة تنتشر بشكل طبيعي. يأتي آخرهم من التلفزيون البرتغالي ، حيث يذكرون مباشرة أن اللاعب “سئم منها”.

وهكذا ، فإن بوادر الأزمة بين لاعب ريال مدريد السابقة وجورجينا رودريغيز خفية بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” عن البرنامج التلفزيوني البرتغالي “نويت داس إستريلاس” ، على شبكة سي إم تي في.

قسري بعيد عن الواقع

في الفضاء المذكور وفي العديد من وسائل الإعلام البرتغالية الأخرى ، أشاروا إلى أن كريستيانو رونالدو “سئم” من الموقف الذي تبنته جورجينا رودريغيز ، والذي وصفوه بأنه “بعيد عن الواقع” و “قسري” و “تافه”.

وحضر “Noite das Estrelas” عالم النفس كوينتينو أريس ، الذي حلل واستخلص استنتاجات من موقف الزوجين في الأسابيع الأخيرة في المناسبات العامة. نتائجها لم تترك أي شخص غير مبال.

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وقال: “يظهر سلوك رونالدو الأخير شيئين: أن حياته الشخصية ليست في لحظة سعيدة وأنه كلما ابتعد عن والدته ، دولوريس أفيرو ، كلما كان أقل اعتدالًا. ونعلم جميعًا لماذا يبتعد أكثر عن حياته”.

وأضاف دانييل ناسيمنتو ، الصحفي والمتعاون في البرنامج: “رونالدو ليس سعيدًا. تقضي جورجينا يومها في مركز تسوق في الرياض وهذا أحد الأسباب التي جعلت كريستيانو بدأ يرى أن هذه القصة غير مضحك”.

وتابع: ” هي لا تفعل ذلك.. لا تفعل أي شيء سوى الإنفاق والإنفاق والإنفاق. والأسوأ من ذلك كله ، أنها تعتقد أنها تفي بمعايير كريستيانو. إنها تضع نفسها على قاعدة التمثال ولا يحبها على الإطلاق “.

لن يكون هناك حفل زفاف

وأكد معلق آخر ، يُدعى ليو كايرو: “لقد ظللت أقول ذلك منذ شهور. إنهم ليسوا على ما يرام ومن المحتمل أن ينفصلا. الحقيقة هي أن رونالدو سئم منها. هذا هو الواقع. ما زلت أقول أنه لن يكون هناك حفل زفاف”.

في البرنامج ، كان هناك صوت دافع عن جورجينا، كانت فيليبا كاسترو ، صديقة كريستيانو ، وقد قفزت للدفاع عن كليهما.

وقالت: “يمكنني أن أؤكد من مصدر موثوق بنسبة مائة بالمائة أنهما كذلك دائمًا. جيد جدًا. هم جيدون”.

وأضافت: “هذه مجرد قصص ، شائعات بتكليف من أشخاص لا يستطيعون تحمل جورجينا.. إنهما زوجان يحبان العطاء”.