هالة سرحان تعلق على تغريدة اتهام السعودية في حادثة قرش الغردقة وقصة “المرتزقة”

- Advertisement -

وطن – علقت الإعلامية المصرية هالة سرحان، على الجدل الذي أثارته في أعقاب التغريدة التي كتبتها عن قرش الغردقة الذي التهم سائحا روسيا، وتضمنت إشارة واضحة بأنه الحادثة متعمدة، وأن القرش تم دفعه إلى مصر لضرب سياحتها.

وقالت هالة سرحان، خلال مقابلة مصورة مع صحفي سعودي، إنّ ما حدث هو التباس وسوء فهم، موضحة أن رأيها لا يعبر عن كونه حقيقة مؤكدة، لكن الأمر يندرج في إطار الشك والاحتمالات.

وأضافت أن هناك مواقف حدثت قبل وبعد حادثة قرش الغردقة وهو ما دفعها لكتابة تلك التغريدة (التي حذفتها لاحقا بعد تعرضها لانتقادات حادة، وبعدما فهم منها أن تقصد أن السعودية وراء الدفع بالقرش لتلك المنطقة لاستهداف السياحة المصرية).

ووجهت هالة سرحان رسالة للسعوديين قائلة: “أنا نصفي سعودي وقضيت نصف عمري بشتغل مع عمالقة الإعلام السعوديين مثل الشيخ صالح كامل والأمير الوليد بن طلال”.

وأشارت إلى أنه من غير المقبول القول إنها تقصد السعودية في تغريدتها، معتبرة أن هناك مرتزقة ساقوا هذا التفسير للبحث عن متابعين لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت هالة سرحان إلى أنّها لم تتطرق من قريب أو بعيد للمملكة العربية السعودية، وقالت: “والله ما جبت حرف من السعودية.. ومصر والمملكة وكمان الإمارات والكويت بيننا روابط دم وتاريخ وأرض ودين.. مش ممكن اللي اتقال ده”.

- Advertisement -

وجددت التأكيد على أنها لم تذكر أن القرش الذي التهم السائح الروسي هو قرش سعودي، لافتة إلى أن سفينة من توغو هي التي ألقت الخراف في البحر وليس المملكة كما فُهم من تصريحاتها.

الدكتورة #هالة_سرحان اعلامية مميزة .. تم تفسير تغريدة لها بشكل مسيء .. وتفسير بعيد عن الحقيقية والواقع.

التقيت بها بالقاهرة .. وسألتها عن التغريدة مثار الجدل .. وكان كلامها واضح حول علاقتها بدول الخليج والسعودية بالتحديد.@HalaSarhan pic.twitter.com/JugRZ2UM1R — ماضي (@Madi) June 11, 2023

تغريدة هالة سرحان

وكانت هالة سرحان، قد أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة لها عبر حسابها في “تويتر” تناولت فيها هجوم سمكة القرش في منطقة الغردقة بمصر ووفاة سائح روسي نتيجة ذلك.

وقالت هالة سرحان في تغريدتها التي حذفتها لاحقا: “بفكر من إمبارح هو ايه اللي جابه عندنا اصلا؟ ده ضد كل قوانين المحيطات والبحار سمك القرش لا يعيش الا في أعمق الاعماق المظلمة. كيف قطع كل هذه المسافة الي مياه تعتبر ضحلة بالنسبة لبيئة القرش المائية. بيقولوا في سفينة القت خرفان نافقة جاء وراءها.. نفكر كده شوية ونبحث عن المستفيد؟؟ حصل ايه قبل الحادثة المفجعة دي بكم يوم؟؟ حصل واقعة هامة جدا جدا. ويبدو ان القرش تم ارساله عمدا لضرب السياحة المصرية ومصدر دخل أجنبي انتعش. كما يقول المثل اضرب فين يوجعك. لكن مصر بإذن الله محروسة من المكائد والمؤامرات وحرب الجيل الرابع والخامس والمسيرة والقرش اللي محطش عندنا صدفة”.

حوادث مشابهة

وفي السنوات الماضية، وقعت عدة حوادث مماثلة في البحر الأحمر بمصر، ففي عام 2022، قتلت امرأتان في هجمات لأسماك القرش جنوب مدينة الغردقة، وفقا لوزارة البيئة المصرية.

وفي عام 2020، فقد صبي أوكراني ذراعه، وفقد مرشد سياحي مصري ساقه في هجوم سمكة قرش، وفي عام 2018، قتلت سمكة قرش سائحًا تشيكيًا قبالة شاطئ البحر الأحمر.