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حياتنا

مي عمر تحتفل بنفسها من أمام قبة الصخرة بالمسجد الأقصى (شاهد)

ستبدأ مي عمر تصوير دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بعد إجازة عيد الأضحى لتشارك في دراما رمضان القادم

كتب رفيف عبدالله
مي عمر تحتفل بنفسها من أمام قبة الصخرة (شاهد)
مي عمر
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وطن– عبرت الفنانة المصرية مي عمر، عن سعادتها من رفع اسمها أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى.

قبة الصخرة

حيث شاركت مي عمر متابعيها عبر خاصية الستوري في “انستجرام“، صورة أرسلتها لها إحدى معجباتها.

وكانت المعجبة ترفع ورقة عليها اسم مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي أمام قبة الصخرة، معقبة”: “أتمنى أن تعجبك.. أحبك جداً.. الثنائي المفضل لدي.. أتمنى من الله أن تبقوا معاً إلى الأبد”.

مي عمر
حملت المعجبة ورقة باسم مي وزوجها

وردت مي عمر على الفتاة: “حبيبتي يا نوجا.. أحبك أيضاً”.

هذا وستبدأ مي عمر تصوير دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بعد إجازة عيد الأضحى.

نعمة الأفوكاتو

ومن المقرر عرض المسلسل في السباق الدرامي الرمضاني القادم.

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ومسلسل “نعمة الافوكاتو: من بطولة كل من مي عمر وأحمد زاهر وسلوي عثمان ، ومن إخراج محمد سامي .

وشاركت مي عمر في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “علاقة مشروعة” ، والذى تعاونت فيه مع الفنان ياسر جلال.

فيلم هارلي

أما آخر أعمال مي عمر، هو فيلم “هارلي” من بطولة محمد رمضان ومحمود حميدة، وعدد من الفنانين، ومن إخراج محمد سمير وتأليف زوجها محمد سامي.

وتدور القصة حول عالم الإدمان والمخدرات، حيث تتورط الشخصية الرئيسية ‘هارلي‘ مع إحدى العصابات، ويدخل في معارك شرسة.

مي عمر
أثار فيلم هارلي بطولة محمد رمضان جدلا واسعا في مصر

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في شباك التذاكر، وتصدر قائمة الأكثر بحثا على محرك جوجل في مصر. إلا أنه أثار جدلا واسعا بسبب بعض الأزمات التي رافقت تصويره وعرضه.

محمود حميدة غاضب

ففي خطوة غير مسبوقة، قام الفنان محمود حميدة بتقديم شكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية ضد صناع فيلم “هارلي” الذي شارك في بطولته. وذلك بسبب عدم احترام الشركة المنتجة لبنود العقد الموقع بينهما، والتي تتعلق بوضع اسمه على التتر بشكل يليق بمكانته الفنية والتاريخية.

وأعرب حميدة عن استيائه الشديد من هذا التصرف، مؤكدا أنه لن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص مرة أخرى. وأنه يثق في دور النقابة في حماية حقوقه.

وقال إن الفنانة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي لا علاقة لهما بالأمر، وأنهما اعتذرا له شخصيا.

وأضاف أنه لم يحضر العرض الخاص للفيلم، لأنه لم يتلق دعوة من الشركة المنتجة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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