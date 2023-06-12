الهلال السعودي يُغري نجم ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف

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وطن- يُخطط نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر، لتدعيم صفوفه على صعيد خط الهجوم من خلال التوقيع مع نجم ليفربول روبيرتو فيرمينو البرازيلي الذي رحل عن صفوف الريدز هذا الصيف.

وقال الصحفي الرياضي التركي إكرام كونور، بأن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد عرض على النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي. لمدة موسمين كاملين، مع خيار التمديد لعام آخر إضافي.

الهلال السعودي يغري نجم ليفربول فيرمينو

وأردف التركي كونور في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” سيحصل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو على راتب سنوي يقدر. ب30 مليون دولار، في حال موافقته على عرض الانتقال إلى نادي الهلال”.

وارتبط اسم النجم البرازيلي بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها ريال مدريد الإسباني، ليكون خيار عن كريم بنزيما الذي انتقل إلى صفوف اتحاد جدة. برفقة النجم الإنجليزي هاري كين، إلى جانب العديد من الأندية الأخرى.

رحيل البرازيلي فيرمينو عن ليفربول هذا الصيف

ورحل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن صفوف نادي ليفربول (الريدز). بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، ليمكنه الانتقال إلى أي نادٍ في صفقة انتقال حرة بالمجان.

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وكان نجم ليفربول السابق فيرمينو، قد توج مع زملائه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، ودوري أبطال أوروبا 2018-2019. وكأس العالم للأندية 2019 وكأس الرابطة والاتحاد الإنجليزيين.

بحسب صحيفة "uol" البرازيلية🎙️ ممثلو نادي #الهلال تواصلوا بالفعل مع وكلاء روبرتو #فيرمينو لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري 🔵 pic.twitter.com/b9sDjdt10j — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) June 12, 2023

ولعب البرازيلي فيرمينو خلال مشواره مع ليفربول. بعد قدومه إلى الفريق في صيف عام 2015، في 256 مباراة، أحرز فيها 82 هدفاً في كافة البطولات المختلفة. وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

يذكر بأن ليفربول فشل في التأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024. مع نهاية هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.