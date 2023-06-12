الإثنين, يونيو 12, 2023
الرئيسيةرياضةالهلال السعودي يُغري نجم ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف
رياضة

الهلال السعودي يُغري نجم ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف

البرازيلي فيرمينو سيتقاضى راتب 30 مليون دولار كراتب سنوي في حال موافقته على عرض الهلال السعودي

كتب فارس أبو شيحة
الهلال السعودي يريد التعاقد مع نجم ليفربول فيرمينو
الهلال السعودي يريد التعاقد مع نجم ليفربول فيرمينو
- Advertisement -

وطن- يُخطط نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر، لتدعيم صفوفه على صعيد خط الهجوم من خلال التوقيع مع نجم ليفربول روبيرتو فيرمينو البرازيلي الذي رحل عن صفوف الريدز هذا الصيف.

وقال الصحفي الرياضي التركي إكرام كونور، بأن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد عرض على النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي. لمدة موسمين كاملين، مع خيار التمديد لعام آخر إضافي.

الهلال السعودي يغري نجم ليفربول فيرمينو

وأردف التركي كونور في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” سيحصل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو على راتب سنوي يقدر. ب30 مليون دولار، في حال موافقته على عرض الانتقال إلى نادي الهلال”.

وارتبط اسم النجم البرازيلي بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، لعل أبرزها ريال مدريد الإسباني، ليكون خيار عن كريم بنزيما الذي انتقل إلى صفوف اتحاد جدة. برفقة النجم الإنجليزي هاري كين، إلى جانب العديد من الأندية الأخرى.

لاعب ليفربول السابق فيرمينو
لاعب ليفربول السابق فيرمينو

رحيل البرازيلي فيرمينو عن ليفربول هذا الصيف

ورحل النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو عن صفوف نادي ليفربول (الريدز). بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي، ليمكنه الانتقال إلى أي نادٍ في صفقة انتقال حرة بالمجان.

- Advertisement -

وكان نجم ليفربول السابق فيرمينو، قد توج مع زملائه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، ودوري أبطال أوروبا 2018-2019. وكأس العالم للأندية 2019 وكأس الرابطة والاتحاد الإنجليزيين.

ولعب البرازيلي فيرمينو خلال مشواره مع ليفربول. بعد قدومه إلى الفريق في صيف عام 2015، في 256 مباراة، أحرز فيها 82 هدفاً في كافة البطولات المختلفة. وفق ما ذكرته تقارير صحفية.

البرازيلي فيرمينو
البرازيلي فيرمينو

يذكر بأن ليفربول فشل في التأهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024. مع نهاية هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة.

المصدروطن + إكرام كونور تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

الهلال السعودي يُغري مدرب يوفنتوس أليغري للتعاقد معه بهذا الراتب

رياضة

بعد فشل التوقيع مع ميسي.. الهلال يتقدم بعرضٍ خيالي لمحمد صلاح وهذه قيمته

حياتنا

شاهد ما يفعله محمد صلاح حاليا وسط سرية تامة

رياضة

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع البرازيلي فيرمينو

رياضة

رسالة صلاح المؤثرة إلى جماهير ليفربول (صور)

حياتنا

“بحجاب وبنطال جينز”.. ظهور نادر لزوجة محمد صلاح (شاهد)

رياضة

خبر صادم لمحبي المصري محمد صلاح !

رياضة

ليفربول يُعلن رحيل 4 لاعبين في سوق الميركاتو الصيفي

رياضة

3 سيناريوهات معقدة أمام ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

رياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز النصر وتعادل الاتحاد مع الهلال

رياضة

السبب وراء رحيل المدرب رامون دياز عن نادي الهلال السعودي

رياضة

هل سيتأهل ليفربول إلى دوري الأبطال الموسم المقبل؟! .. كلوب يُجيب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يبلغ سعرها 9 ملايين دولار.. شاهد شقة ميسي الفاخرة في ميامي الأمريكية

أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يقترب من تدريب الاتفاق السعودي

قرار مبابي يصدم باريس سان جيرمان واللاعب قد يرحل هذا الصيف

“مرعبة ومخيفة للغاية”.. تاكر كارلسون يُهاجم باراك أوباما في بث مباشر.. ما علاقة زوجته ميشيل؟

مع اقتراب عيد الأضحى.. بيع خروف بسعر خيالي في السعودية والسبب غير متوقع

حفلات العربدة والجنس الجماعي في ميلانو.. برلسكوني وروبي وتفاصيل “البونغا بونغا”

على قمة جبل.. مشادة كلامية بين المذيعة لبنى عبد العزيز والفنانة إلهام علي تنتهي بطريقة غير مُتوقعة (شاهد)

لن تصدق صافي ثروة برلسكوني وكيف حصّلها!

سفراء معلم الجنس اوشو في العالم العربي من مريم نور إلى صلاح الراشد‎‎

الإجابة ستصدمك.. هل تعلم ما هو أغلى طائر على وجه الأرض؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC