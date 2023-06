الهلال السعودي يُغري نجم ليفربول للتوقيع معه هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- يُخطط نادي الهلال السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر، لتدعيم صفوفه على صعيد خط الهجوم من خلال التوقيع مع نجم ليفربول روبيرتو فيرمينو البرازيلي الذي رحل عن صفوف الريدز هذا الصيف.

وقال الصحفي الرياضي التركي إكرام كونور، بأن نادي الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، قد عرض على النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي. لمدة موسمين كاملين، مع خيار التمديد لعام آخر إضافي.

وأردف التركي كونور في تغريدته التي نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” سيحصل اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو على راتب سنوي يقدر. ب30 مليون دولار، في حال موافقته على عرض الانتقال إلى نادي الهلال”.

🔥#EXCL• Al-Hilal plans to offer Free Agent Roberto Firmino a 2+1-year contract.

🇧🇷 🇸🇦 🔵#AlHilal #الهلال

👉An annual salary of more than $ 30 million. https://t.co/ZVKRJvBbnQ pic.twitter.com/NpGOQcBcaC

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 12, 2023