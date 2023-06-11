هل التعرق مفيد للبشرة؟ اكتشف ما تقوله طبيبة الأمراض الجلدية!

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وطن- مع قدوم فصل الصيف، يزداد التعرق بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو. وعندما ترتفع درجة الحرارة، سوف تتعرق كثيرًا وستصاب في النهاية بالجفاف.

ولفهم كيف يمكن أن يؤثر التعرق على البشرة، تحدث موقع “healthshots“، مع الدكتورة راشمي شارما، وهي خبيرة في الأمراض الجلدية في مستشفى فورتيس، فاسانت كونج، دلهي.

لماذا نتعرق أكثر في الصيف؟

ربما لاحظت أن الصيف هو الوقت الذي نتعرق فيه كثيرًا.

تبين أن درجة حرارة أجسامنا الداخلية تقع ضمن نطاق ضيق من درجات الحرارة بين 91.76 و 100.76 درجة فهرنهايت.

وتقول الدكتورة شارما أنه عند التعرض لدرجات حرارة خارجية عالية، يجب أن يعمل جسمنا من أجل تبريد نفسه والحفاظ على درجة حرارته الداخلية ضمن نطاق آمن. والطريقة التي يقوم بها جسمنا بهذا هو التعرق.

وقدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته الداخلية تسمى “التنظيم الحراري”.

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التعرق مفيد للبشرة

للتخلص من العرق، يمكنك تجربة العلاجات المنزلية المختلفة أو غسول الوجه.

ووفقًا للدكتورة شارما، العرق مهم للحفاظ على درجة حرارة الجسم. يمكن أن يجعلك التعرق تشعر بالالتصاق، ولكنه يجعل بشرتك أيضًا تشعر بالانتعاش.

إذا كنت تقوم بالتمارين الرياضية، فستلاحظ أنه بعد التمرين، فإنك تتعرق كثيرًا. ولكن هناك أيضًا بشرة متوهجة وراء كل هذا العرق.

والتعرق مفيد للبشرة للأسباب التالية:

يحسن الدورة الدموية.

يزيل السموم.

يعطي توهج للبشرة.

يقضي على البكتيريا الضارة حيث يوجد مادة الديرمسيدين في العرق والتي لها خاصية مضادة للجراثيم.

يقلل من نمو البكتيريا الضارة.

يمنع ظهور حب الشباب.

يعمل كمقشر طبيعي.

يزيل الملح والماء ويمنع تراكم الأوساخ.

يجلب الترطيب الطبيعي للبشرة ويعمل كمرطب طبيعي.

ما هي كمية العرق التي تعتبر مناسبة؟



في حين أن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يمكنهم التعرق، إلا أن ذلك يعتمد على العديد من العوامل مثل البيئة أو الأدوية أو الظروف الصحية أو نقص فيتامينات معينة في نظامك الغذائي.

ومع ذلك، في المتوسط، يمكن للشخص أن يتعرق من 0.5 إلى 2 لتر في الساعة أثناء ممارسة النشاط البدني، كما تقول الخبيرة.

يساعد التعرق على التخلص من السموم في جسمك التي يمكن أن تؤذيك. من الضروري أنه إذا لم يتم إطلاق هذه السموم على شكل عرق، فإنها يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك. ويتضمن ذلك ظهور حب الشباب وانسداد المسام. لكن يجب أن تعلم أن التعرق المفرط يمكن أن يسبب الجفاف ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

ويمكن أن تكون هناك عدوى بكتيرية وفطرية ثانوية على الجلد تؤدي إلى مشاكل متعددة متعلقة بالجلد. يمكن أن يؤثر على صحتك الاجتماعية والعاطفية والنفسية أيضًا.