الأحد, يونيو 11, 2023
الرئيسيةالهدهدمصر.. شاهد حريق مركب مرسى علم وفقدان 3 سائحين في البحر الأحمر
الهدهد

مصر.. شاهد حريق مركب مرسى علم وفقدان 3 سائحين في البحر الأحمر

أشارت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها نشر على صفحتها في "فيسبوك" إلى أنه جرى إنقاذ 12 سائحًا وطاقم المركب والمرشدين، وجارٍ البحث عن 3 مفقودين

كتب خالد الأحمد
مصر.. شاهد حريق مركب مرسى علم وفقدان 3 سائحين في البحر الأحمر
حريق مركب مرسى علم
- Advertisement -

وطن- بعد أيام من مقتل رجل روسي في هجوم لسمك القرش في منطقة الغردقة المصرية، أعلنت محافظة البحر الأحمر أن سواحل مدينة مرسى علم شهدت اليوم حريقاً بمركب وعلى متنه 15 راكبًا بريطانيًّا، و10 أفراد طاقمه، بالإضافة إلى مرشدينِ، وتبحث السلطات عن 3 آخرين ، يعتقد أنهم سياح بريطانيون، لازالوا في عداد المفقودين.

لحظة اندلاع حريق مركب مرسى علم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل القارب والنيران تندلع من جوانبه ويتصعد الدخان الكثيف منه.

ونقل عن التحريات الأمنية أنّ القارب “غادر في السادس من يونيو/ حزيران الحالي من مارينا بورتو غالب، وكان من المقرر أن يعود اليوم الأحد”.

وأشارت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها نشر على بوابتها الإلكترونية إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة التاسعة والربع صباح، اليوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023، وتم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين.

وتابع البيان أن الفحص المبدئي بين أن الحريق كان بسبب حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.

- Advertisement -

رحلة سفاري انتهت بكارثة

ومن جانبه أكد اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لوسائل إعلام محلية، أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمي (هريكين ) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلي 11 / 6 / 2023 بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسي علم.

مشيراً إلى أنه تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمي ( بلو ) ودخولهم مركز شجرة بمرسي علم ، وجاري البحث عن 3 ركاب انجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب ، مؤكداً انه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد ، وجاري المتابعة.

حريق مركب مرسى علم
حريق مركب مرسى علم

ماس كهربائي وراء الحريق

وأفادت التقارير أن ثلاثة سائحين بريطانيين في عداد المفقودين بعد أن اشتعلت النيران في قارب غوص في البحر الأحمر.

وتبين أن السائحين المفقودين هم كريستين كونين (سيدة)، ورجلان هما ستيفن هيل وبول دارلينغ، فيما دفعت السلطات بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحادث.

وتبذل الجهات المختصة جهود مكثفة لانتشال جثامين البريطانيين الثلاثة.

وبحسب مسؤولين محليين ، خلص التحقيق الأولي إلى أن مصدر الحادث كان ماس كهربائى في غرفة المحرك.

وهذا هو الحادث الثاني لقارب غطس خلال هذا العام ففي 24 أبريل ، غرق قارب الغوص كارلتون كوين بالقرب من الغردقة. تم إنقاذ جميع من كانوا على متنها.

حادث قرش الغردقة

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من إغلاق الشواطئ في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر، بعد مقتل رجل روسي في هجوم لسمك القرش.

ويُشار إلى أن المركب كان في رحلة سفاري في البحر الأحمر منذ أكثر من يومين، حيث كان من المفروض أن تنتهي الرحلة اليوم أو غدا.

والجدير بالذكر أن المركب مرخص له، ويقوم برحلات بحرية، وسيتم الكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث في وقت لاحق، بعد أن تباشر اللجنة الفنية أعمالها والتحقيق فيه.

وبدوره قال أسطول تورنادو البحري ، الذي يمتلك سفينة هوريكان ، إن النيران اشتعلت في القارب في الساعة 6.30 صباحًا “أثناء قيامه بإحاطة الغوص”.

وأضاف أن الشركة ستعيد القارب الآن إلى المرسى تحت إشراف السلطة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

مع راقصة مصرية.. فيديو متداول للسائح الروسي ضحية قرش الغردقة

الهدهد

سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج “حياتي”

الهدهد

بعد حادث الغردقة.. سعودي يسبح على ظهر قرش كأنه يمتطي حصانا بالصحراء (فيديو)

الهدهد

مصر تحرم النازحين السودانيين من دخول أراضيها إلا بشرط والسبب صادم

الهدهد

صور جديدة للشهيد محمد صلاح وسلاحه الذي أباد به جنود إسرائيل

الهدهد

السيسي يقود دراجته ويعد المصريين ويمنيهم: “أزمة وهتعدي” (فيديو)

الهدهد

“قرش الغردقة قطري”.. فيديو متداول لإعلامي مصري وهذه حقيقته

الهدهد

“قدم بشرية” في القمامة تثير ذعر المصريين والسلطات تحل اللغز

الهدهد

قبل هضمها.. استخراج أجزاء لجثة السائح الروسي من بطن قرش الغردقة

الهدهد

رغم قمعهم وإذلالهم.. لماذا يفضل المصريون السفر إلى ليبيا عن العيش ببلدهم؟

الهدهد

جنود إسرائيليون على الحدود المصرية يتمردون على قيادتهم بسبب عملية محمد صلاح

الهدهد

العثور على مليون جنيه “فكة” في منزل متسولة مصرية بعد وفاتها.. ما مصير التركة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأمير هاري يُقبل توكل كرمان أمام ميغان ماركل.. فيديو فجر جدلاً وهذه حقيقته

مع راقصة مصرية.. فيديو متداول للسائح الروسي ضحية قرش الغردقة

سبب وفاة فايزة واصف واللحظات الأخيرة في حياة مقدمة برنامج “حياتي”

ما اللون الذي تراه؟ .. علبة الكولا هذه ليست حمراء!!

هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ الأحمر؟

“من فوق لله ومن تحت لعبدالله”.. غضب سعودي من رقص وغناء منقبة في أبها! (فيديو)

لهذا السبب عليك وضع واقي الشمس على متن الطائرة!

بعد حادث الغردقة.. سعودي يسبح على ظهر قرش كأنه يمتطي حصانا بالصحراء (فيديو)

المغنية البرازيلية MC Pipokinha تمارس لعبة جنسية أمام الآلاف قبل تحولها للأغاني الدينية!

خطة دحلان للانقلاب على محمود عباس وإزاحته من السلطة.. ما علاقة حماس؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC