مصر.. شاهد حريق مركب مرسى علم وفقدان 3 سائحين في البحر الأحمر

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وطن- بعد أيام من مقتل رجل روسي في هجوم لسمك القرش في منطقة الغردقة المصرية، أعلنت محافظة البحر الأحمر أن سواحل مدينة مرسى علم شهدت اليوم حريقاً بمركب وعلى متنه 15 راكبًا بريطانيًّا، و10 أفراد طاقمه، بالإضافة إلى مرشدينِ، وتبحث السلطات عن 3 آخرين ، يعتقد أنهم سياح بريطانيون، لازالوا في عداد المفقودين.

لحظة اندلاع حريق مركب مرسى علم

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل القارب والنيران تندلع من جوانبه ويتصعد الدخان الكثيف منه.

حريق مركب سفاري بطول ٤٠ متر اسمها hurricane في جنوب البحر الأحمر و بالتحديد منطقة Elphinstone و انقاذ معظم السياح فيما عدا ٣ لا يزالوا مفقودين و يعتقد ان جنسيتهم انجليز، نتمني السلامه للجميع و ربنا ينجي المفقودين. المصدر: شهود عيان pic.twitter.com/hRg1YlzNb7 — RedSea_Anglers ⚓ 🚢 🇪🇬🇱🇧🇬🇷 (@HanySadekk) June 11, 2023

ونقل عن التحريات الأمنية أنّ القارب “غادر في السادس من يونيو/ حزيران الحالي من مارينا بورتو غالب، وكان من المقرر أن يعود اليوم الأحد”.

وأشارت محافظة البحر الأحمر، في بيان لها نشر على بوابتها الإلكترونية إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة التاسعة والربع صباح، اليوم الأحد الموافق 11 / 6 / 2023، وتم إنقاذ 12 سائح وطاقم المركب والمرشدين وجاري البحث عن 3 مفقودين.

وتابع البيان أن الفحص المبدئي بين أن الحريق كان بسبب حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات، وانتقلت النيابة العامة للفحص والتحقيق.

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رحلة سفاري انتهت بكارثة

ومن جانبه أكد اللواء محمد بنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لوسائل إعلام محلية، أن الحادث جاء نتيجة نشوب حريق باللنش المسمي (هريكين ) أثناء قيامه برحلة سفاري في المدة من 6 / 6 / 2023 إلي 11 / 6 / 2023 بمنطقة الفستون 25 كيلو شمال مرسي علم.

مشيراً إلى أنه تم إنقاذ الطاقم والركاب بواسطة اللنش المسمي ( بلو ) ودخولهم مركز شجرة بمرسي علم ، وجاري البحث عن 3 ركاب انجليز بمعرفة الجهات المعنية وبعض المراكب ، مؤكداً انه تم إخطار هيئة الإسعاف المصرية ومديرية الشئون الصحية لرفع درجة الاستعداد ، وجاري المتابعة.

ألسنة اللهب تلتهم يختًا يقل سياحًا بريطانيين في #مرسى_علم وفقدان 3 من ركابه pic.twitter.com/5fqWj2i6Js — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 11, 2023

ماس كهربائي وراء الحريق

وأفادت التقارير أن ثلاثة سائحين بريطانيين في عداد المفقودين بعد أن اشتعلت النيران في قارب غوص في البحر الأحمر.

وتبين أن السائحين المفقودين هم كريستين كونين (سيدة)، ورجلان هما ستيفن هيل وبول دارلينغ، فيما دفعت السلطات بطواقم لانتشال بقايا وحطام المركب الغارق الذي ابتعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحادث.

وتبذل الجهات المختصة جهود مكثفة لانتشال جثامين البريطانيين الثلاثة.

وبحسب مسؤولين محليين ، خلص التحقيق الأولي إلى أن مصدر الحادث كان ماس كهربائى في غرفة المحرك.

وهذا هو الحادث الثاني لقارب غطس خلال هذا العام ففي 24 أبريل ، غرق قارب الغوص كارلتون كوين بالقرب من الغردقة. تم إنقاذ جميع من كانوا على متنها.

مشاهد لليخت السياحي في #مصر لحظة احتراقه ومحاولة إخماد النيران وإنقاذ العالقين #مرسي_علم pic.twitter.com/ohrL4tDlqD — omar elfatairy (@OElfatairy) June 11, 2023

حادث قرش الغردقة

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من إغلاق الشواطئ في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر، بعد مقتل رجل روسي في هجوم لسمك القرش.

ويُشار إلى أن المركب كان في رحلة سفاري في البحر الأحمر منذ أكثر من يومين، حيث كان من المفروض أن تنتهي الرحلة اليوم أو غدا.

والجدير بالذكر أن المركب مرخص له، ويقوم برحلات بحرية، وسيتم الكشف عن تفاصيل وأسباب الحادث في وقت لاحق، بعد أن تباشر اللجنة الفنية أعمالها والتحقيق فيه.

وبدوره قال أسطول تورنادو البحري ، الذي يمتلك سفينة هوريكان ، إن النيران اشتعلت في القارب في الساعة 6.30 صباحًا “أثناء قيامه بإحاطة الغوص”.

وأضاف أن الشركة ستعيد القارب الآن إلى المرسى تحت إشراف السلطة.