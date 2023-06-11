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رياضة

ماذا قال والد غوارديولا عن ابنه بعد ظفره بـ”أبطال أوروبا” وكيف يريد أن تكون نهايته كمدرب؟!

"عبّر عن السعادة الهائلة التي يتمتع بها ابنه في عمله، واعتبر أن هذا هو أفضل إرث تركه مدرب مانشستر سيتي.

كتب أنس السالم
والد غوارديولا
والد غوارديولا
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وطن – بعد أقل من 24 ساعة من فوز بيب غوارديولا بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، تحدث والده “فالنتي” عن أحدث انتصار لابنه، في أعقاب الفوز على إنتر ميلان الإيطالي.

والد غوارديولا .. اتصال 30 دقيقة قبل نهائي أبطال أوروبا

وعبّر عن السعادة الهائلة التي يتمتع بها ابنه في عمله، واعتبر أن هذا هو أفضل إرث تركه مدرب “مانشستر سيتي”.

وقال والد غوارديولا: “بيب يتصل بي قبل كل مباراة، ولكن بالأمس اتصل بي قبل 30 دقيقة. كان هادئًا وواثقًا وقال لي: “يا أبي، نحن مستعدون للخروج الى أرض الملعب، أعتقد أننا سنفوز”.

والد بيب غوارديولا
والد بيب غوارديولا

وقال “فالنتي” لراديو “سوبر ديبورتيفو” لقد أخبرته أن الحظ سيكون معه.

دوري أبطال أوروبا الثالث لابنه

وقال والد غوارديولا “عمري 92 عامًا وأشكر الله. لم أكن أعتقد أنه في هذا العمر سأرى ابني يفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. أشعر أنني بحالة جيدة ويمكنني الاستمتاع بها. عندما بدأ في برشلونة، في سن ال 12 ، كنت دائما أفضل ألا يكون لدي أي أحلام. لم تكن لدي توقعات كبيرة وانظر إلى أي مدى وصل”.كما أورد موقع ماركا marca

مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان 

وتابع: “كانت فرحة كبيرة. كنت مع أختي وجاري نشاهد المباراة في المنزل. لقد عانينا قليلاً لأن الهدف لم يأت واعتقدت أنه يمكن أن يحدث خطأ مرة أخرى، لكننا كنا سعداء للغاية ولحسن الحظ سارت الأمور. بالأمس لم أتحرك ولم أخرج إلى الشرفة، لأن هناك مباريات أتوقف عن مشاهدتها لأن الضغط كبير جدًا وأنا أشعر بالتوتر الشديد”.

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أخلاقيات عمل غوارديولا

وقال والد غوارديولا “في سن الرابعة عشرة ، عملت 10 ساعات من البناء بالطوب. لقد نشأ أطفالي مثلي، مع ثقافة العمل، مثل بيب. أنت يجب أن تعيش 24 ساعة في اليوم من أجل عملك. سواء كنت من عمال البناء، كما في حالتي  أو مثل بيب ، وهو مدرب”.

فالنتي والد غوارديولا
فالنتي والد غوارديولا

وأضاف: “إنه يعيش 24 ساعة في اليوم لكرة القدم. فقط كرة القدم. من سن 5 سنوات عندما كانت الكرة بالفعل عند قدميه”.

مستقبل غوارديولا كمدرب

وختم حديثه بالقول: “الشيء الوحيد الذي أريده هو أن ينتهي غوارديولا كما فعل حتى الآن وأن يحافظ على صحته وعائلته. يبدو لي أنه وصل إلى نقطة في حياته المهنية حيث سيكون من الصعب تحقيق المزيد أنا أطلب ان يكون بصحته فقط لأنك إذا فقدت صحتك تفقد كل شيء”.

المصدرماركا - تويتر - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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