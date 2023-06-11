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سيرين عبدالنور وابنتها بحمالات صدر فقط في عيد ميلاد الأخيرة! (شاهد)

سبق أن تلقت تاليا رحمة رسالة قاسية من أحد متابعيها عبر "انستجرام" حين عبر عن كرهه الشديد لوالدتها الفنانة سيرين عبدالنور

كتب رفيف عبدالله
سيرين عبدالنور وابنتها بحمالات صدر فقط في عيد ميلاد الأخيرة! (شاهد)
سيرين عبدالنور وابنتها تاليا
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وطن- احتفلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بعيد ميلاد ابنتها تاليا، في أجواء صيفية بامتياز برفقة زوجها فريد رحمة وابنها كريستيانو.

أميرتي الصغيرة

ونشرت سيرين عبدالنور صوراً من الاحتفال عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: “العمر كله اميرتي الصغيرة”.

لكن سيرين تعرضت لانتقادات بسبب جرأة ملابسها وملابس ابنتها تاليا التي بلغت من العمر 12 عاماً.

ابنة سيرين عبدالنور
تاليا مع والدها

فقد ارتدت سيرين تنورة بيضاء مع حمالة صدر فقط باللون الأخضر.

بينما ارتدت تاليا رحمة هوت شورت من الجينز قصيرة، مع حمالة صدر ملونة كانت جزءاً من المايوه الذي ترتديه.

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ابنة سيرين عبدالنور
تاليا أمام قالب الكيك

ورأى متابعون أن تاليا تبدو أكبر من سنها، وعلى والدتها أن تجعلها أكثر احتشاماً.

ابنة سيرين عبدالنور
سيرين وابنتها تاليا

رسالة كراهية

وسبق أن تلقت تاليا، رسالة قاسية من أحد متابعيها عبر “انستجرام” حين عبر عن كرهه الشديد لوالدتها الفنانة سيرين.

جاء ذلك حين فتحت تاليا باب الأسئلة أمام متابعيها عبر خاصية “اسأل” على انستجرام.

وتفاجأت تاليا برسالة باللغة الإنجليزية لشاب قال لها إنه يكره والدتها.

وردت تاليا عليه: ” لماذا تراقبني أنا ووالدتي اذ كنت تكرهها.. نحن ايضا نكرهك”.

نادين الراسي غاضبة

وأثارت الرسالة انتقادات واسعة بين الناشطين الذين اعتبروا أنه لا يجوز أن يتم توجيه رسالة كهذه إلى طفلة صغيرة.

وأعادت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، نشر الرسالة التي وصلت إلى ابنة سيرين عبدالنور، وعلقت غاضبة: “يا عَيب الشّوم، يا عَيب الشّوم، يا عَيب الشّوم. لَهون وصلنا؟!، فَرق كبير بين الخطأ والخطيئة. هَدّوا البال بليز”.

عودة إلى مصر

في سياق آخر، كشفت سيرين سبب غيابها عن المشاركة في أعمال مصرية لمدة 9 سنوات.

وقالت الفنانة اللبنانية في لقاء مع et بالعربي على هامش حضورها عروض أزياء “روعة الأزياء” Fashion Extravaganza  في مصر: “قريبا سأعود للتمثيل في مصر.. أنا غبت كثيرا لأسباب عديدة أولها أنه أصبح لدي عائلة.. وثانيها حدوث مشاكل كثيرة بالوطن العربي ثم كورونا”.

وكشفت سيرين أنها ستعود من خلال فيلم سينمائي. وأردفت: “أي ممثل بيحب الشاشة الكبيرة، الإخراج والإنتاج يكونا رائعين”.

كما كشفت أنها بدأت بالتحضير لأغنية مصرية، وقالت: “بصدد التحضير لأغنية مصرية أطل بها على الجمهور المصري والعربي من ألحان محمد يحيى”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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