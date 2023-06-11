خطة دحلان للانقلاب على محمود عباس وإزاحته من السلطة.. ما علاقة حماس؟

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وطن – “قد يكون التصريح العلني الأخير للمسؤول البارز في فتح محمود العالول بشأن تراجع حركته مفاجئًا ، لكنه يعكس التدهور المستمر منذ بعض الوقت”.

هكذا استهل موقع المونيتور، تقريرا له تحدث فيه عن الأزمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، قائلا إنه منذ أن هزمت القوائم المؤيدة لحركة فتح على يد القائمة الموالية لحماس في الانتخابات البرلمانية عام 2006، أخذت شعبية فتح في التراجع ، بحسب استطلاعات الرأي والأصوات الفعلية في انتخابات المجالس البلدية والجامعية.

ومع ذلك ، لا تزال حركة فتح السائدة هي اللعبة الوحيدة على الأرض في الوقت الحالي ، خاصة مع عدم وجود احتمالات بحدوث حركة سياسية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي قبل الانتخابات الأمريكية عام 2024 ، ومع تزايد وجود تحالف اليمين المتطرف الإسرائيلي الحالي. الضغط على الفلسطينيين.

دحلان منافس بارز

المنافس الرئيسي لفتح اليوم هو حركة فتح الإصلاحية، التي يدعمها ويمولها (بشكل مهم) رئيس الأمن السابق لحركة فتح المقيم في الإمارات محمد دحلان، والتي كانت تخطو خطوات سياسية في جميع أنحاء القدس وبقية الضفة الغربية وغزة.

كان السيناريو المقبول هو أن دحلان وفريقه لن يقوموا بأي تحرك إلا بعد أن يصبح الرئيس الحالي لحركة فتح ، محمود عباس البالغ من العمر 86 عامًا ، غير مسؤول.

لكن الضغط من وراء الكواليس يحدث للسماح لأفراد دحلان ، وخاصة رجله الأيمن سمير مشراوي ، بالعمل بشكل علني في غزة.

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وقالت مصادر لـ “المونيتور” إن فريق دحلان ينسق مع كافة فصائل فتح ويتواصل مع حماس التي رغم سيطرتها على غزة في أمس الحاجة إلى المساعدة.

علم “المونيتور” أنه يجري تشكيل تحالف بين فريق دحلان ومجموعة المنشق ناصر كيدواي ، بالتنسيق مع زعيم فتح الفلسطيني المسجون مروان البرغوثي.

دحلان ، الذي صرح بأنه لا يخطط للترشح لأي منصب سياسي ، يريد أن يدفع لمروان كرئيس مقبل للسلطة الفلسطينية.

والبرغوثي مسجون منذ عام 2006 ، وأدين وسجن بتهمة القتل من قبل محكمة إسرائيلية ، لكن استطلاعات الرأي المتتالية ، بما في ذلك استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية العام الماضي ، تظهره باعتباره الشخصية الفلسطينية الأكثر شعبية اليوم.

وفي مباراة المواجهة ضد إسماعيل هنية ، يفوز البرغوثي بنسبة 59٪ -37٪. في المقابل سيخسر عباس حسب نفس النسبة 38٪ -54٪ لهنية.

سياسات فتح

فتح هي حركة تحرير غير أيديولوجية من مختلف الانتماءات السياسية. يعمل أعضاؤها اليوم إلى حد كبير في مختلف المناصب الأمنية والحكومية ، وظهرت فئة كاملة من الأشخاص المأجورين في السنوات الأخيرة.

يقول التقرير: “هذه الطبقة الحاكمة فاسدة ومهتمة ببقاء عباس في السلطة لأطول فترة ممكنة لجني ثمار شرعيته. يحكمها لجنة مركزية مكونة من 20 عضوًا يتم انتخابهم من 1400 عضو في الكونجرس”.

وانعقد مؤتمر فتح السابع في بيت لحم عام 2016، وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر التالي في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام ، لكن لا توجد بوادر على ذلك في أي وقت قريب.

وفي انتخابات مجلس طلاب جامعة بير زيت، حصلت فتح مؤخرًا على 20 مقعدًا فقط مقارنة بـ 25 مقعدًا لحركة حماس. وتمكن اليسار الفلسطيني من الحصول على ستة مقاعد.

يشعر الفلسطينيون بالإحباط بسبب الافتقار إلى التقدم السياسي ولا يرون أي استراتيجية ملموسة للتحرير أو لسياسة حكم أفضل.

ولا يزال إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أبريل 2022 محسوسًا حتى اليوم، حيث يخشى الفلسطينيون من أن استمرار السلطة في شخص واحد دون انتخابات سيدفع فلسطين أكثر فأكثر نحو الاستبداد.