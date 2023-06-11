بعد حادث الغردقة.. سعودي يسبح على ظهر قرش كأنه يمتطي حصانا بالصحراء (فيديو)

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وطن – مع الرواج المكثف والاهتمام الكبير بواقعة السائح الروسي الذي التهمه قرش مفترس في ساحل الغردقة بمصر، انتشر مقطع فيديو يوثق ما فعله سعودي مع قرش في البحر.

وشوهد في مقطع الفيديو، شابا سعوديا وهو على متن قارب صغير، وشاهد قرشا، وانتظر حتى اقترب منه، ثم ركب أعلاه وكأنه يمتطي حصانا في الصحراء.

واستمر الشاب السعودي، نائما على ظهر القرش وهو يسبح، لفترة طويلة، وكان لافتا إلى القرش لم يبدِ أي رد فعل.

لم يستطع احد بالعالم ان يبحر على ظهر سمكة القرش غير السعوديين وكأنه يمتطي ناقة بالصحراء 👇🏾👍 pic.twitter.com/YKS2PAFV5D — krpaj (@kerpaj) June 10, 2023

مقتل سائح روسي

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ونشرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة، بيانًا عبر حسابها على تليغرام، قالت فيه إن شابًا روسيا اسمه فلاديمير بوبوف من مواليد عام 1999 لقي مصرعه بعد هجوم قرش في منطقة “دريم بيتش”.

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ودعا البيان، في أعقاب الهجوم، المواطنين الروس في الغردقة إلى الالتزام بتعليمات السلامة والفندق والمسؤولين عن الشواطئ.

في #الغردقة مصر

" قرش يفترس سائحا روسيا أمام والديه "

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مشاهد مرعبة

🔞🔞🔞🔞

ممنوع مشاهدة صغار السن pic.twitter.com/zzeyOOEERy — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) June 9, 2023

فحص معملي لسمكة القرش

وأجرت السلطات المعنية في مصر، فحصا معمليا لسمكة القرش التي التهمت السائح الروسي، وتم استخراج رأس وأشلاء الروسى الذى التهمته السمكة، وأخطرت النيابة السفارة الروسية.

وانتهى فريق علمى من خبراء معهد علوم البحار بالغردقة ومحميات البحر الأحمر وبمشاركة فنيى التحنيط والتشريح بالمعهد من أعمال التشريح لسمكة القرش المتسببة فى حادث أحد رواد الشواطئ بالغردقة.

استخراج أشلاء ورأس المجني عليه

وتمت عملية التشريح داخل الإكواريوم التابع للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر، وتم استخراج أشلاء ورأس المجنى عليه من باطن السمكة، وتبين أن القرش أنثى من نوع التايجر، فيما سيتم استكمال أعمال الفحص المعملي والتحنيط لسمكة القرش.

في سياق متصل، قررت نيابة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تكليف مباحث السياحة بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث وظروفه وملابساته، كما استمعت لأقوال عدد من مسؤولى المحميات وعمال الإنقاذ بالشاطئ الذى شهد الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

مطالب بتنفيذ التوصيات

وطالب عدد من العاملين بالغوص والرحلات البحرية بالبحر الأحمر بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية المشكلة من مسؤولى وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر والخبراء المتخصصين فى علوم البحار.

والهدف من ذلك، وفق صحيفة المصري اليوم بهدف متابعة ورصد أسماك القرش بالبحر الأحمر بعد حادث هجوم القرش، وضرورة الرصد والمتابعة لسلوكها وتحركاتها من خلال تشكيل فريق علمى من باحثى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر ومعهد علوم البحار لرصد ومراقبة سلوكها وتحركاتها وعدم تكرار حوادث هجومها على البشر، حيث يوجد فى البحر الأحمر نحو 44 نوعًا من أسماك القرش، ولا توجد دراسات كافية حول هذه الأنواع.