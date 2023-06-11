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بعد حادث الغردقة.. سعودي يسبح على ظهر قرش كأنه يمتطي حصانا بالصحراء (فيديو)

السلطات الروسية قد أعلنت مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر

كتب سالم حنفي
سعودي يمتطي قرش
سعودي يمتطي سمكة قرش في البحر
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وطن – مع الرواج المكثف والاهتمام الكبير بواقعة السائح الروسي الذي التهمه قرش مفترس في ساحل الغردقة بمصر، انتشر مقطع فيديو يوثق ما فعله سعودي مع قرش في البحر.

وشوهد في مقطع الفيديو، شابا سعوديا وهو على متن قارب صغير، وشاهد قرشا، وانتظر حتى اقترب منه، ثم ركب أعلاه وكأنه يمتطي حصانا في الصحراء.

واستمر الشاب السعودي، نائما على ظهر القرش وهو يسبح، لفترة طويلة، وكان لافتا إلى القرش لم يبدِ أي رد فعل.

مقتل سائح روسي

وكانت السلطات الروسية، قد أعلنت مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ونشرت القنصلية الروسية في مدينة الغردقة، بيانًا عبر حسابها على تليغرام، قالت فيه إن شابًا روسيا اسمه فلاديمير بوبوف من مواليد عام 1999 لقي مصرعه بعد هجوم قرش في منطقة “دريم بيتش”.

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ودعا البيان، في أعقاب الهجوم، المواطنين الروس في الغردقة إلى الالتزام بتعليمات السلامة والفندق والمسؤولين عن الشواطئ.

فحص معملي لسمكة القرش

وأجرت السلطات المعنية في مصر، فحصا معمليا لسمكة القرش التي التهمت السائح الروسي، وتم استخراج رأس وأشلاء الروسى الذى التهمته السمكة، وأخطرت النيابة السفارة الروسية.

وانتهى فريق علمى من خبراء معهد علوم البحار بالغردقة ومحميات البحر الأحمر وبمشاركة فنيى التحنيط والتشريح بالمعهد من أعمال التشريح لسمكة القرش المتسببة فى حادث أحد رواد الشواطئ بالغردقة.

استخراج أشلاء ورأس المجني عليه

وتمت عملية التشريح داخل الإكواريوم التابع للمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد فرع البحر الأحمر، وتم استخراج أشلاء ورأس المجنى عليه من باطن السمكة، وتبين أن القرش أنثى من نوع التايجر، فيما سيتم استكمال أعمال الفحص المعملي والتحنيط لسمكة القرش.

في سياق متصل، قررت نيابة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، تكليف مباحث السياحة بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث وظروفه وملابساته، كما استمعت لأقوال عدد من مسؤولى المحميات وعمال الإنقاذ بالشاطئ الذى شهد الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

مطالب بتنفيذ التوصيات

وطالب عدد من العاملين بالغوص والرحلات البحرية بالبحر الأحمر بسرعة تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية المشكلة من مسؤولى وزارة البيئة ومحميات البحر الأحمر والخبراء المتخصصين فى علوم البحار.

والهدف من ذلك، وفق صحيفة المصري اليوم بهدف متابعة ورصد أسماك القرش بالبحر الأحمر بعد حادث هجوم القرش، وضرورة الرصد والمتابعة لسلوكها وتحركاتها من خلال تشكيل فريق علمى من باحثى المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر ومعهد علوم البحار لرصد ومراقبة سلوكها وتحركاتها وعدم تكرار حوادث هجومها على البشر، حيث يوجد فى البحر الأحمر نحو 44 نوعًا من أسماك القرش، ولا توجد دراسات كافية حول هذه الأنواع.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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