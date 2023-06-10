“قرش الغردقة قطري”.. فيديو متداول لإعلامي مصري وهذه حقيقته

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وطن- بالتزامن مع حادث افتراس سمكة قرش لسائح روسي في الغردقة بمصر، انتشر مقطع متداول لإعلامي مصري شهير زعم ناشروه أنه يتحدث فيه عن “قرش الغردقة” ويقول إنه “قطري”.

قرش الغردقة وفيديو مزعوم لتامر أمين: القرش قطري

ويضج الشارع المصري منذ يوم، الخميس الماضي، بخبر افتراس قرش الغردقة للسائح الروسي، وتداول واسع لمقاطع وثقت هذا الحادث البشع، وكذلك فيديوهات أخرى توثق اصطياد هذا القرش.

😁 يقال انّه تعليق على القرش الذي افترس السائح الروسي في #الغردقة بأنّه قطري ، سبحان الله ذكّرني بأيّام #حصار_قطر، الحمد لله اننا كأسماك القرش لا كالسردين!!!! #صباح_الخير pic.twitter.com/m29wV2mKQH — ناصر بن راشد النعيمي (@AlnuaimiNasser1) June 10, 2023

الفيديو الذي تناقله البعض للإعلامي المصري تامر أمين، كان يتحدث فيه مع وزير البيئة السابق عن نوع معين من أسماك القرش ظهر على شواطئ مصر، وذكر له الوزير أن مكان تجمع هذا النوع من القروش يكون في قطر.

ليعقب تامر أمين على حديث الوزير ويهاجم قطر ساخرا:”قطر نعم.. مبيجلناش منها غير كل خير”.

حادثه #الغردقة حققو مع قرش البحر بهلول يقولون بهلول قطري مدزوز لتخريب السياحه المصريه وفيه ناس يقولون بهلول قطري وامه سعوديه ومسوين تجمع قروش عايله بهلول عند ساحل الغردئه يبون راس قاا تل بهلول😢💔#قطر#السعوديه pic.twitter.com/iTDvUZFzgX — صيته (@setta_27) June 10, 2023

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وزعم متداولوا هذا المقطع أنه حديث ويوثق تعليق لتامر أمين على حادث قرش الغردقة، مفترس السائح الروسي.

إلا أنه بالبحث والتقصي اتضح عدم صحة هذا الأمر، وأنه هذا الفيديو قديم ويعود للعام 2016.

التهام سمكة قرش لسائح في الغردقة في #مصر

نقطة ومن اول السطر

حاجه غريبة أوي يا اخوان الباحثين #المصريين اكشفوا ان القرش اللي أكل الروسي في البحر كان جاي من #قطر 🇶🇦 😂 😂 ويقولوا بهلول طلع #قطري

🦅 انا عاوز اعرف هي #دولة_قطر عامله قلقل وازعاج بالنظام #السيسى و #الاعلام #المصري ليه pic.twitter.com/Xh1F8XfvZR — المخضرم (@jassim_201) June 10, 2023

حقيقة فيديو تامر أمين

ووقتها كان تامر أمين يجري مداخلة مع وزير البيئة السابق خالد فهمي عبر برنامجه “الحياة” على شاشة قناة “الحياة اليوم”، بشأن ظهور قرش في شاطئ مرسى علم، وزعم الوزير وقتها أن القرش يدعى “بهلول القطري”.

وأخذ تامر أمين يهاجم قطر ويسخر منها ـ كانت العلاقات متوترة جدا بين قطر ومصر وقتها ـ، وقال:”طالما اسمه بهلول يبقا مصري، وبهلول القطرى اسم على مسمى.”

ووقتها صرح وزير البيئة السابق خالد فهمي، بأن ظهور أسماك القرش بسواحل البحر الأحمر أمر طبيعي، حيث يوجد 22 فصيلة من أسماك القرش، مشيرًا إلى أن امتداد السياحة على سواحل البحر الأحمر ساهم فى إحداث تغيرات بيئية بسبب الصيد، ما أدى إلى ظهور أسماك القرش.

وأوضح فهمى، أن ظهور أسماك القرش له 3 أسباب حيث قد يكون بسبب سفن نقل الأسماك التى تمر في البحر فتتجمع على رائحتها القروش، أو بسبب المراكب الصغيرة التى تلقى مخالفاتها فى البحر، مشيرا الى أن قرش «بهلول» الذى ظهر على شواطئ مرسى علم كسول وبدون أسنان.

وبشأن أحدث تطورات حادث قرش الغردقة، كشفت مصادر مصرية أن السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، قبل أن يقوم بهضمها.

وكان قرش الغردقة قد تم نقله يوم، الخميس الماضي، بعد اصطياده عقب افتراسه للسائح الروسي، إلى معهد علوم البحار بالغردقة لتشريحه وفحصه أملا في التوصل لأسباب تغير سلوكه بشكل مفاجئ.