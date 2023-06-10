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“قرش الغردقة قطري”.. فيديو متداول لإعلامي مصري وهذه حقيقته

يضج الشارع المصري منذ يوم، الخميس الماضي، بخبر افتراس قرش الغردقة للسائح الروسي

كتب باسل النجار
قرش الغردقة قطري
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وطن- بالتزامن مع حادث افتراس سمكة قرش لسائح روسي في الغردقة بمصر، انتشر مقطع متداول لإعلامي مصري شهير زعم ناشروه أنه يتحدث فيه عن “قرش الغردقة” ويقول إنه “قطري”.

قرش الغردقة وفيديو مزعوم لتامر أمين: القرش قطري

ويضج الشارع المصري منذ يوم، الخميس الماضي، بخبر افتراس قرش الغردقة للسائح الروسي، وتداول واسع لمقاطع وثقت هذا الحادث البشع، وكذلك فيديوهات أخرى توثق اصطياد هذا القرش.

الفيديو الذي تناقله البعض للإعلامي المصري تامر أمين، كان يتحدث فيه مع وزير البيئة السابق عن نوع معين من أسماك القرش ظهر على شواطئ مصر، وذكر له الوزير أن مكان تجمع هذا النوع من القروش يكون في قطر.

ليعقب تامر أمين على حديث الوزير ويهاجم قطر ساخرا:”قطر نعم.. مبيجلناش منها غير كل خير”.

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وزعم متداولوا هذا المقطع أنه حديث ويوثق تعليق لتامر أمين على حادث قرش الغردقة، مفترس السائح الروسي.

إلا أنه بالبحث والتقصي اتضح عدم صحة هذا الأمر، وأنه هذا الفيديو قديم ويعود للعام 2016.

قرش الغردقة
استخراج جثة السائح الروسي من بطن قرش الغردقة

حقيقة فيديو تامر أمين

ووقتها كان تامر أمين يجري مداخلة مع وزير البيئة السابق خالد فهمي عبر برنامجه “الحياة” على شاشة قناة “الحياة اليوم”، بشأن ظهور قرش في شاطئ مرسى علم، وزعم الوزير وقتها أن القرش يدعى “بهلول القطري”.

وأخذ تامر أمين يهاجم قطر ويسخر منها ـ كانت العلاقات متوترة جدا بين قطر ومصر وقتها ـ، وقال:”طالما اسمه بهلول يبقا مصري، وبهلول القطرى اسم على مسمى.”

ووقتها صرح وزير البيئة السابق خالد فهمي، بأن ظهور أسماك القرش بسواحل البحر الأحمر أمر طبيعي، حيث يوجد 22 فصيلة من أسماك القرش، مشيرًا إلى أن امتداد السياحة على سواحل البحر الأحمر ساهم فى إحداث تغيرات بيئية بسبب الصيد، ما أدى إلى ظهور أسماك القرش.

وأوضح فهمى، أن ظهور أسماك القرش له 3 أسباب حيث قد يكون بسبب سفن نقل الأسماك التى تمر في البحر فتتجمع على رائحتها القروش، أو بسبب المراكب الصغيرة التى تلقى مخالفاتها فى البحر، مشيرا الى أن قرش «بهلول» الذى ظهر على شواطئ مرسى علم كسول وبدون أسنان.

وبشأن أحدث تطورات حادث قرش الغردقة، كشفت مصادر مصرية أن السلطات نجحت في استخراج نصف جثة السائح الروسي من بطن القرش، وهي الرأس والصدر والذراعين، قبل أن يقوم بهضمها.

وكان قرش الغردقة قد تم نقله يوم، الخميس الماضي، بعد اصطياده عقب افتراسه للسائح الروسي، إلى معهد علوم البحار بالغردقة لتشريحه وفحصه أملا في التوصل لأسباب تغير سلوكه بشكل مفاجئ.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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