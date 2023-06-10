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رياضة

غوارديولا يُوجه رسالة ساخرة إلى ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

غوارديولا يُحقق الثلاثية التاريخية الثانية مع فريقين مختلفين خلال مشواره التدريبي

كتب فارس أبو شيحة
رسالة غوارديولا الساخرة إلى ريال مدريد
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وطن- وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا رسالة ساخرة إلى البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد، عقب تتويجه باللقب الأوروبي مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز مثير على منافسه إنتر ميلان بهدف نظيف دون رد.

وقال مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، في تصريح صحفي خرج به عقب فوزه مع مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، ” كن حذراً يا ريال مدريد، نحن على بعد 13 لقباً منك”.

رسالة غوارديولا الساخرة إلى ريال مدريد

وأضاف غوارديولا، ” قادمون من أجلك، نحن في طريقنا إليك.. إذا نمت قليلاً، فسوف نلحق بك”.

ونجح المدرب غوارديولا، في تحقيق الثلاثية التاريخية مع نادي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) لهذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

كما ويعد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أول مدرب يحقق ثلاثية تاريخية مع فريقين مختلفين في مشواره التدريبي في عالم كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز.

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تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2023
تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2023

تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2023

وجاء تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عقب فوزه النظيف على منافسه إنتر ميلان بهدف نظيف دون مقابل، في مباراة نهائية مثيرة وقوية بين كلا الفريقين، المقامة على ملعب (أتاتورك الأولمبي) في مدينة إسطنبول التركية.

وسجل هدف الفوز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لصالح مانشستر سيتي. بعد سنوات طويلة من الانتظار لتحقيق اللقب الأول في مسيرة النادي التاريخية، النجم الإسباني رودريغو كاسكانتي في الدقيقة ال68.

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يذكر بأن مانشستر سيتي قد أقصى بطل النسخة الماضية ريال مدريد من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور النصف النهائي. بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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