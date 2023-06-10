غوارديولا يُوجه رسالة ساخرة إلى ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

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وطن- وجه المدرب الإسباني بيب غوارديولا رسالة ساخرة إلى البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ريال مدريد، عقب تتويجه باللقب الأوروبي مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي بفوز مثير على منافسه إنتر ميلان بهدف نظيف دون رد.

وقال مدرب مانشستر سيتي غوارديولا، في تصريح صحفي خرج به عقب فوزه مع مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ مسيرته، ” كن حذراً يا ريال مدريد، نحن على بعد 13 لقباً منك”.

رسالة غوارديولا الساخرة إلى ريال مدريد

وأضاف غوارديولا، ” قادمون من أجلك، نحن في طريقنا إليك.. إذا نمت قليلاً، فسوف نلحق بك”.

ونجح المدرب غوارديولا، في تحقيق الثلاثية التاريخية مع نادي مانشستر سيتي (الأزرق السماوي) لهذا الموسم، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

🚨🎥 فيديو (مترجم) | بيب غوارديولا : في مدريد لايكونوا واثقين ، نحن على بعد 13 لقب منهم ، نحن قادمون إليهم. 😂😂😂😂😂😂😂@MMajeedSX pic.twitter.com/fARz6vFB6S — عمرو (@bt3) June 10, 2023

كما ويعد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أول مدرب يحقق ثلاثية تاريخية مع فريقين مختلفين في مشواره التدريبي في عالم كرة القدم في القارة الأوروبية العجوز.

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تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا 2023

وجاء تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عقب فوزه النظيف على منافسه إنتر ميلان بهدف نظيف دون مقابل، في مباراة نهائية مثيرة وقوية بين كلا الفريقين، المقامة على ملعب (أتاتورك الأولمبي) في مدينة إسطنبول التركية.

🎥 فيديو (مترجم) | غوارديولا : لقد مر وقت طويل لدرجة أنني لا أتذكر ماشعرت به ، هذه الكأس تعطي معنى لـ 5 البطولات التي حققناها في الدوري وللعمل الجيد الذي قمنا به ، دونها ليس لها معنى. pic.twitter.com/LftWlcjd2Z — محمود مجيد ¹⁴ (@MMajeedSX) June 10, 2023

وسجل هدف الفوز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لصالح مانشستر سيتي. بعد سنوات طويلة من الانتظار لتحقيق اللقب الأول في مسيرة النادي التاريخية، النجم الإسباني رودريغو كاسكانتي في الدقيقة ال68.

يذكر بأن مانشستر سيتي قد أقصى بطل النسخة الماضية ريال مدريد من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور النصف النهائي. بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.