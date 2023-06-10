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شبه عارية .. إعلامي سعودي بارز مع ملكة جمال كرواتيا “المثيرة” في نهائي دوري أبطال أوروبا!

"ظهرت إيفانا نول بإطلالة ساخنة كتلك التي كانت تظهر فيها خلال تشجيع المنتخب الكرواتي في كأس العالم"

كتب أنس السالم
ابراهيم الفريان مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
ابراهيم الفريان مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
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وطن – نشر الاعلامي السعودي ابراهيم الفريان صورة له مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، التي لمع اسمها خلال تشجيعها بملابس مثيرة للغاية منتخب بلادها في بطولة كأس العالم قطر 2022 .

ابراهيم الفريان مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول

وعبر حسابه في تويتر، نشر ابراهيم الفريان صورة له مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، خلال تواجده في مدرجات ملعب أتاتورك الأولمبي، لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا، بين إنتر ميلان الإيطالي ونظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

ابراهيم الفريان مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
ابراهيم الفريان مع ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول

وكعادتها ظهرت إيفانا نول بإطلالة كتلك التي كانت تظهر فيها خلال تشجيع المنتخب الكرواتي في كأس العالم، حيث ظهرت ترتدي تنورة قصيرة للغاية، وحمالات صدر  تكشف ثدييها بطريقة فاضحة، ويبقف الى جانبها الاعلامي السعودي “الفريان” مرتدياً زيّ “السيتي” ويضع على رأسه “الشماغ الأحمر”.

وعلّق الاعلامي ابراهيم الفريان على صورته مع إيفانا نول بقوله: “الله يغربلها يا ساتر”. وأثار تعليقات ساخرة من جمهور المغردين .

ونشر الفريان تغريدة اخرى أبرز فيها تشجيعه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يسيطر عليه منصور بن زايد آل نهيان

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وكانت ملكة جمـال كرواتيا السابقة، تتعمد استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال، وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، بملابس مثيرة على كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيء! (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول في مونديال قطر

كما كشفت إيفانا نول، أنّ العديد من لاعبي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر، في شهر ديسمبر 2022، تحرشوا بها عبر إرسال رسائل خاصة خلال البطولة.

مباراة إنتر ميلان و مانشستر سيتي

ويلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع مانشستر سيتي الانجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا .

إنتر ميلان سبق له التتويج بلقب دوري الأبطال 3 مرات، لافتة إلى أنه في كل مرة نجح في حرمان خصومه من التتويج بالثلاثية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان
مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

يذكر أن مانشستر سيتي نجح في الفوز بثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، ليصبح على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج بالثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، وذلك إذا فاز على النيراتزوري الليلة.

وأضاف أن الإنتر أحبط ثلاثية ريال مدريد في عام 1964، وكذلك بنفيكا البرتغالي في 1965، كما حرم بايرن ميونخ من ثلاثية عام 2010.وفق kooora

من ناحية أخرى، قال الموقع إن إنتر إذا فاز باللقب، فسيكون أول فريق يرفع لقب دوري الأبطال بالرغم من خسارته للمباراة الافتتاحية.

المصدرتويتر - kooora - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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