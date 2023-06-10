رغم قمعهم وإذلالهم.. لماذا يفضل المصريون السفر إلى ليبيا عن العيش ببلدهم؟

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وطن- نشر موقع ميدل إيست آي، تقريرا حول آلاف الأشخاص ، غالبيتهم من المصريين، الذين أُجبروا على مغادرة ليبيا سيرًا على الأقدام بعد اعتقالهم وترحيلهم.

وقال التقرير، إن عمليات الترحيل تمت بشكل أساسي خلال الأيام القليلة الأولى من شهر يونيو، وفي أعقاب مداهمات جماعية على مستودعات المهربين في البلدات الحدودية في شرق ليبيا.

الترحيل مستمر

وقالت منظمة مراقبة الإنقاذ المهاجرين، إن عمليات الترحيل كانت مستمرة حتى مساء الخميس.

وصرح روب جوانز من منظمة مراقبة الإنقاذ المهاجرين: “تم تحميل المهاجرين في عدة شاحنات.. تم نقل بعضهم إلى بنغازي والبعض الآخر إلى مصر“.

وقال مصدر أمني مصري، إن 2200 فقط من بين 4000 شخص تم ترحيلهم كانوا في ليبيا بشكل غير قانوني، موضحا أن المبعدين اعتقلوا على الحدود ثم ساروا مسافة كيلومترين داخل مصر.

كما قدر مصدر أمني ليبي عدد المرحلين بـ 4000، بينما أفادت مجموعات حقوقية بأن ما يقدر بنحو 6000 شخص محتجزون في ظروف وصفوها بأنها “مأساوية” في حظيرة جمركية عند معبر مساعد الحدودي إلى مصر.

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وأفاد مصدر أمني ليبي بأن المداهمات تمت إثر تبادل إطلاق النار بين المهربين وقوات الأمن.

ويبدو أن مقاطع الفيديو المنشورة على موقع تويتر ، والتي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل، تكشف حجم الحملات القمعية في مدن طبرق وإمسعيد ومساعد في شرق البلاد.

وتظهر هذه الصور حشودًا من المهاجرين يتم القبض عليهم في مراكز الاحتجاز ، ويتم اقتيادهم في شاحنات وسير بالقرب مما يوصف بالحدود الليبية المصرية .

انتقاد حقوقي للقوات الليبية

وانتقدت هيومن رايتس ووتش عمليات الترحيل وسلوك القوات الليبية أثناء العمليات، وقالت حنان صلاح ، المديرة المساعدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “الظروف التي يتم فيها اعتقال هؤلاء الأشخاص تبدو عنيفة وغير إنسانية بشكل لا يصدق”.

وأضافت: “هذا أمر غير مقبول على الإطلاق الطريقة التي يتم بها تكديس الناس في مكان معين والصراخ عليهم ، مع صراخ البذاءات عليهم”.

وتابعت: “إنهم يُجبرون على المشي والركض لفترات طويلة. ويبدو أنهم لا يحصلون على الضروريات الأساسية يحتاجون إليها. يجب على سلطات الأمر الواقع أو أولئك الذين أجروا ذلك أن يشرحوا موقفهم”.

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2021 ، يضطر غالبية المصريين في ليبيا إلى الاعتماد على المهربين لعبور الحدود.

وقال حسين باعومي ، الباحث في منظمة العفو الدولية ، الذي أجرى مقابلات مع مهاجرين مصريين في ليبيا، إن هذا يُعرِّض المهاجرين لخطر الاعتقال التعسفي من قبل جماعات الإتجار بالبشر، وبعضهم مرتبط بميليشيات يقودها القائد الشرقي خليفة حفتر.

وقال باومي: “لقد أخبروني عن التعرُّض للتعذيب، والاحتجاز في ظروف يمكن اعتبارها اختفاءً قسريًا وابتزازًا. كانت هذه تجربة شائعة تمامًا”.

وتحدث باومي أيضًا إلى أشخاص ، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 10 أعوام ، أفادوا بترحيلهم إلى مصر من قبل القوات المتمركزة في شرق ليبيا.

وتأتي عمليات الترحيل الأخيرة أيضًا في أعقاب حملات القمع التي شنتها قوات الأمن في مدن غرب ليبيا في أعقاب أعمال العنف بين المهاجرين النيجيريين والسودانيين في زوارة.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن حملات اعتقال المهاجرين تحدث بشكل روتيني منذ أبريل، وقالت المنظمة الدولية للهجرة: “مراكز الاعتقال مكتظة، وينظر المجتمع الدولي أكثر في المغادرين من الشرق بالنظر إلى أعداد الهجرة المتزايدة”.

طرد تعفسي

وقالت الأمم المتحدة إن المهاجرين في ليبيا يتعرضون بشكل روتيني لخطر الطرد التعسفي أو الجماعي، مشيرة إلى ارتفاع في عمليات الترحيل، مع طرد ما لا يقل عن 7500 مهاجر من الحدود البرية الخارجية لليبيا خلال عامي 2019 و 2022.

وخلص التقرير إلى أن عمليات الطرد الجماعي تتم دون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة ، حيث يُحرم المهاجرون في كثير من الأحيان من القدرة على الطعن في قانونية الترحيل ، ويواجه بعضهم الطرد إلى بلدان قد يواجهون فيها الاضطهاد والتعذيب وسوء المعاملة.

ووفقًا لكارولينا هيرنانديز ، مستشارة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة وحقوق الإنسان ، فإن هذه الممارسة تشكل إعادة قسرية ، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وتأتي عمليات الطرد الجماعي وسط زيادة في انتقال المصريين إلى ليبيا المجاورة. وفقًا لتقرير المنظمة الدولية للهجرة لعام 2022 ، هناك ما يقدر بـ144543 مهاجرًا مصريًا في ليبيا ، وهو ما يمثل 21 بالمائة من إجمالي السكان المهاجرين ، وهي ثاني أكبر نسبة بعد النيجيريين.

ووفقًا لبومي ، على الرغم من انتشار خطر الاعتقال التعسفي والابتزاز ، يعتزم العديد من المصريين في ليبيا البقاء هناك ، بدلاً من محاولة عبور البحر إلى أوروبا.

وأضاف: “أحد الأشياء التي أتذكرها ، والتي كانت مفاجأة وصادمة للغاية بالنسبة لي ، هي أن العديد من المصريين الذين التقيت بهم ، يعيشون هناك منذ 10 أو 11 عامًا … كانوا يقولون إن الحياة الحالية في ليبيا أفضل بكثير مما كانت عليه في مصر .. رغم المخاطر والظروف والتهديدات”.

ومنقسمة بين إدارات متنافسة في شرق وغرب البلاد ، ليبيا الغنية بالنفط هي موطن لنحو 500 ألف مهاجر ، وهي قوة عاملة تدعم اقتصادها. كان العديد من هؤلاء العمال غير قادرين في السابق على العثور على عمل في بلدانهم الأصلية.

وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة ، كان 41 بالمائة من المصريين العاملين في ليبيا عاطلين عن العمل سابقًا في مصر.

وعلى الرغم من كل هذا ، لا يزال بعض المهاجرين المصريين يحاولون السفر عبر البحر إلى أوروبا ، على حد قول باومي.

وعلى الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين تحدث إليهم يعتزمون البقاء في ليبيا ، إلا أن باومي أشار إلى أن المهاجرين الشباب من مصر كانوا أكثر عرضة لمحاولة عبور البحر إلى أوروبا ، لأنهم كانوا أكثر عرضة للاحتجاز التعسفي والابتزاز.

وهذا يتركهم عرضة للعديد من مخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط ​​بالقوارب ، حيث ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 وحده ، غرق أكثر من 440 شخصًا في وسط البحر الأبيض المتوسط.