تفاصيل أكبر عملية تزوير عملة في تاريخ تركيا برقم لا يصدق وجنسيات الجناة

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وطن- في عملية ضبط وُصفت بأنها من بين أكبر العمليات في تاريخ البلاد، أفادت السلطات التركية بأن قوات الأمن صادرت مليار دولار من الأموال المزيفة في إسطنبول.

وقالت السلطات، إن قوات الأمن ألقت القبض على ستة أشخاص متورطين في العملية ، وذلك بعدما تعقبت قوات الدرك المشتبه بهم في مخزن في منطقة كاغيثاني بإسطنبول.

وضبطت السلطات، أوراقا نقدية مزيفة بقيمة 100 دولار كان من المقرر إرسالها إلى دول إفريقية، بحسب موقع ميدل إيست مونيتور.

وفتشت الفرق أيضا فللا فاخرة استأجرها الأشخاص بمنطقة شيشلي، وضبطت كمية من النقود والمجوهرات، في الحادثة التي تمثل أكبر عملية تزوير في تاريخ تركيا.

وقالت مصادر أمنية، إنّ فرق الدرك كانت قد تلقت معلومات عن طباعة أشخاص دولارات مزورة واستعدادهم لنقلها إلى دول إفريقية، فتم تنفيذ عملية متابعة استخبارية ومباشرة ورصدت تحركات مشبوهة للمشتبه بهم في مستودع بمنطقة كاغتخانة.

وبحسب المصادر، كان الأشخاص ينقلون كميات كبيرة من طرود الشحن والصناديق إلى المستودع.

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واقتحمت فرق الدرك المستودع وقبضت على 6 أشخاص بالجرم المشهود بينهم 3 يحملون جنسية السويد والبقية من بريطانيا وغانا وتركيا.

وتزامنت هذه الواقعة مع هبوط حاد في الليرة التركية بأكثر من 10% خلال اليومين الماضيين، ووصلت في تعاملات الجمعة إلى مستوى 24.5 ليرة لكل دولار، في وتيرة انخفاض يومي بلغت 1.75%، متجاوزة بذلك توقعات العديد من مؤسسات المالية الدولية.

وتفاوتت التحليلات حول أسباب هذا الهبوط، خاصة مع تدفق العملة الصعبة إلى البلاد من خلال نوافذ السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقطاع العقارات وتحويلات المغتربين وغيرها.

وعيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاقتصادية التركية البارزة في القطاع المالي الأميركي حفيظة أركان محافظة جديدة للبنك المركزي.

ورأى محللون أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مسار العودة إلى السياسات المالية والنقدية التقليدية التي تُبنى على أسس عقلانية وقابلة للتنبؤ.

زيادة احتياطات المركزي التركي

وكانت وكالة رويترز قد نقلت يوم الخميس، عن مصرفيين أتراك قولهم إن بيانات احتياطات البنك المركزي التركي أظهرت زيادة بنحو 3 مليارات دولار في حسابات إيداع البنك المركزي الأسبوع الماضي.

وكانت أنقرة حصلت على نحو 28 مليار دولار من اتفاقات مقايضة العملات في السنوات القليلة الماضية مع الإمارات وقطر والصين وكوريا الجنوبية، دخل معظمها ضمن الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي التركي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات نشرت يوم الخميس أظهرت أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي التركي بلغ 100.5 مليار دولار في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، بانخفاض قدره 5.7 مليارات دولار.