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السعودية تعلن إيداع وديعة ضخمة في البنك المركزي التركي!

الوديعة السعودية تأتي في أعقاب جهود مشتركة بين أنقرة والرياض لإصلاح العلاقات التي انقطعت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

كتب سالم حنفي
وديعة سعودية في البنك المركزي التركي watanserb.com
الرياض وقعت اتفاقا مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي
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وطن – أعلن الصندوق السعودي للتنمية اليوم الاثنين إن السعودية وقعت اتفاقا مع تركيا لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

ووقعت الوديعة بين رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية أحمد عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي ، ومحافظ البنك المركزي التركي ساهاب كافجي أوغلو ، بحسب بيان الصندوق.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن عزم بلاده الإيداع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الاحتياطي الاجنبي التركي فقد 8.5 مليار دولار منذ الزلزال

وقالت وكالة “رويترز“، إنه في حين أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا انتعش عنما يزيد قليلاً عن 6 مليارات دولار في الصيف الماضي ، عندما كان عند أدنى مستوياته في 20 عامًا على الأقل ، فقد خسر حوالي 8.5 مليار دولار منذ الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الجنوبية للبلاد في أوائل فبراير / شباط ، وأودى بحياة أكثر من 45 ألفًا، وترك الملايين بلا مأوى.

تراجع صافي الاحتياطات الدولية

وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي ، الخميس ، تراجع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بنحو 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير شباط.

وتأتي الوديعة السعودية في أعقاب جهود مشتركة بين أنقرة والرياض لإصلاح العلاقات التي انقطعت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في قنصلية المملكة في اسطنبول.

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وانخفضت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات السوق وفي أعقاب أزمة العملة في ديسمبر 2021. فقدت الليرة حوالي 30٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و 44٪ في عام 2021.

المصدررويترز - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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