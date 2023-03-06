السعودية تعلن إيداع وديعة ضخمة في البنك المركزي التركي!

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وطن – أعلن الصندوق السعودي للتنمية اليوم الاثنين إن السعودية وقعت اتفاقا مع تركيا لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

ووقعت الوديعة بين رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية أحمد عقيل الخطيب، وزير السياحة السعودي ، ومحافظ البنك المركزي التركي ساهاب كافجي أوغلو ، بحسب بيان الصندوق.

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن عزم بلاده الإيداع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

الاحتياطي الاجنبي التركي فقد 8.5 مليار دولار منذ الزلزال

وقالت وكالة “رويترز“، إنه في حين أن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في تركيا انتعش عنما يزيد قليلاً عن 6 مليارات دولار في الصيف الماضي ، عندما كان عند أدنى مستوياته في 20 عامًا على الأقل ، فقد خسر حوالي 8.5 مليار دولار منذ الزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة الجنوبية للبلاد في أوائل فبراير / شباط ، وأودى بحياة أكثر من 45 ألفًا، وترك الملايين بلا مأوى.

تراجع صافي الاحتياطات الدولية

وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي ، الخميس ، تراجع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي بنحو 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير شباط.

وتأتي الوديعة السعودية في أعقاب جهود مشتركة بين أنقرة والرياض لإصلاح العلاقات التي انقطعت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في قنصلية المملكة في اسطنبول.

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وانخفضت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب تدخلات السوق وفي أعقاب أزمة العملة في ديسمبر 2021. فقدت الليرة حوالي 30٪ من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و 44٪ في عام 2021.