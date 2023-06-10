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أداء مهمة صعبة واحدة في اليوم مفيد للصحة العقلية

"السعي وراء اللذة يؤدي إلى الألم، والألم بجميع أشكاله يعزز قدرتنا على الشعور بالمتعة"

كتب معالي بن عمر
الصحة العقلية
أداء المهام الصعبة أمر مفيد للصحة العقلية
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وطن-من الشائع القيام بالمهام الصعبة يوميًا، ولا شكّ في أنه بات أمر اعتيادي وطبيعي بالنسبة للجميع، طالما أظهر العلم أن القيام بمهمة واحدة صعبة في اليوم من شأنه أن يحسن الصحة العقلية والمزاج، ما يجعلنا متفائلين بشأن المستقبل (القريب أو البعيد)

فبعض المهام مثل: التنظيف، والرياضة، والإدارة؛ تثير توترنا وتجعلنا قلقين ومتذمرين معظم الوقت. ومع ذلك، فإن القيام بمهمة واحدة على الأقل في اليوم، يساعد في تحسين صحتنا العقلية، وفق ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

الشعور بالرضا

بقدر ما قد يبدو مفاجئًا، من الممكن تحسين صحتك العقلية من خلال أداء مهمة تكرهها. ووفقًا للدكتورة آنا ليمبك، وهي طبيبة نفسية أجرت مقابلة مع مجلة Stylist UK، فإن الشعور بالرضا بعد حذف هذه المهمة من قائمة مهامنا بعد القيام بها، يزيد من إفراز الهرمونات في دماغنا، وبالتالي يرفع معنوياتنا.

وتوضح المتخصصة في هذا السياق، أن السعي وراء اللذة يؤدي إلى الألم، والألم بجميع أشكاله يعزز قدرتنا على الشعور بالمتعة. وفي الواقع، يُصبح دماغنا مشروطًا بما يسمى بـ”نظام المكافأة” منذ الطفولة. وهنا، يشعر المرء بالرضا عن قيامه بمهمة صعبة ويكافئ المرء نفسه من خلال الانغماس في نفسه بطريقة ما.

هذا هو تعريف عبارة “بعد بذل الجهد، نشعر بالراحة”. كل هذا ممكن بفضل الهرمونات التي تحفّز بيولوجيًا الكائن الحي. في الواقع، عندما يشعر الجسم بالألم أو عدم الراحة على المستوى الجسدي و / أو العقلي، فإنه يفرز الدوبامين والسيروتونين؛ وهي هرمونات السعادة.

احرص على عدم تعريض نفسك للخطر

إذا كانت الهرمونات تعتمد على الألم، فنحن لا نتحدث عن أداء مهام مؤلمة أو حتى خطيرة بشكل خاص. هذا لن يطلق الدوبامين والسيروتونين. لذلك لا فائدة من ممارسة نشاط مفرط. لكن، من خلال تفعيل “نظام المكافآت” بانتظام ، فإننا نجازف بعدم الشعور بالآثار بنفس القدر.

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من جانبها، طبقت الدكتورة آنا ليمبك، في روتينها الصباحي، علاجًا مضادًا للقلق والاكتئاب، لمدة 24 ساعة. على سبيل المثال، تجبر نفسها على الاستيقاظ في المرة الأولى التي يرن فيها المنبه وتخرج في نزهة على الأقدام أو لركوب الدراجة أو السباحة كل صباح. يجب على الجميع أن يعثر على المهمة الصعبة في حياته، والتي ستمنحهم المكافأة والرضا فيما بعد.

 

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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