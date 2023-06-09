نقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في الغردقة وسخرية!

- Advertisement -

وطن- ألقى نقيب صيادي دمياط المصري، أحمد المغربي، بالمسؤولية على السفن التي تحمل الأضاحي المتجهة للسعودية في حادثة مقتل السائح الروسي في هجوم سمكة القرش بمحافظة الغردقة السياحية.

وعن أسباب اقتراب سمكة القرش من الشاطئ وتهجمهاعلى البشر، قال “المغربي” أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو إلقاء السفن للأضاحي النافقة في عرض البحر، زاعما أن أسماك القرش تقترب من السواحل في هذا التوقيت بالتحديد من كل عام.

وأضاف “المغربي” في تصريحاته لموقع “القاهرة24“، أن أسماك القرش متواجدة بكثرة على الشواطئ في مثل هذا الوقت، وبشكل خاص في الطرق المؤدية إلى السعودية ومن بينها الخليج العربي.

ولفت نقيب صيادي دمياط إلى الأغنام والخراف المنقولة إلى السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية تزداد مع اقتراب موسم الحج، بسبب الحاجة للأضاحي.

وأوضح “المغربي” أن هذه السفن المتجهة نحو السعودية تقوم برمي المواشي النافقة أو المصابة وكذلك مخلفات الذبح في عرض البحر، الأمر الذي يحفز حواس أسماك القرش ويجعلها تقترب للسواحل.

كما اوضح “المغربي”، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، تتغير سلوكيات الحيوانات البحرية المفترسة وخاصة القروش، مما يجعلها تقترب من السواحل أكثر.

- Advertisement -

تصريحات نقيب صيادي دمياط، تسبيت بموجة سخرية عارمة لدى المغريدين السعوديين، في حين استنكر البعض منهم الزج باسم السعودية في الأمر.

وفي هذا السياق، قال الناشط السعودي، إياد الحمود ساخرا:” نعم القرش معه جواز سعودي، شايفه في الجوازات يختمون له”.

نعم القرش معه جواز سعودي، شايفه في الجوازات يختمون له — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 9, 2023

وقال المغرد “أبو وسام“:”ههههههههههههههههههههههههههههه ياخي هذول من جدهم بر بحر جو قالو مادخل السعوديه”.

ههههههههههههههههههههههههههههه ياخي هذول من جدهم بر بحر جو قالو مادخل السعوديه — ابو وسام (@abo_wsam) June 9, 2023

وسخر آخر بالقول:” السعودية ارسلت القرش على السائح الروسي لتخريب العلاقات المصرية الروسية”.

السعودية ارسلت القرش على السائح الروسي لتخريب العلاقات المصرية الروسية — .. (@weird2l) June 9, 2023

وفاة سائح روسي بهجوم سمكة قرش

وأعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو للهجوم على السائح الروسي وسط أنباء عن سقوط مصابين آخرين.

#البحر_الأحمر #التهام_سمكة_قرش

من نوع tiger shark🦈🦈

لجسد سائح روسي بشاطئ دريم بالغردقه و تم التهام جسد السائح بالكامل ما عدا ساقه و اصابة سائحه إخري

سلم يا رب والحمدلله تم صيده من البحر الاحمر في الغردقة #الغردقه pic.twitter.com/gS0bkhGbUN — Mohamed Assad (@MohamedAssad221) June 9, 2023

اصطياد سمكة القرش المسؤولة عن الهجوم على السائح الروسي

ولاحقا، أعلنت وزارة البيئة المصرية، أن فريقا مختصا نجح في اصطياد سمكة قرش يعتقد أنها وراء هجوم تسبب بوفاة السائح الروسي.

فرض حظر على السباحة والغوص لمدة يومين

وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان إن “رجال محميات البحر الأحمر خلصوا إلى أن “سمكة قرش من نوع النمر هي من هجمت على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته” من دون أن تشير إلى جنسية الضحية.

https://twitter.com/dXH7bA0PSs9hgh4/status/1667058749104697345?s=20

وبحسب البيان، فقد فرضت السلطات حظرا مؤقتا على السباحة والغوص وممارسة الرياضات المائية في المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح اليوم الجمعة.

وفاة سائحة نمساوية تعرضت لهجوم سمكة قرش

وكانت سائحة نمساوية قد فقدت حياتها في الغردقة إثر هجوم لسمكة قرش في يوليو/تموز 2022.

وتعد هجمات أسماك القرش في مصر نادرة إلى حد ما، لكن يوجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.

وتعتبر أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية التي يبلغ طولها نحو مترين وتمتاز بأسنان حادة هي الأكثر انتشارا، وعادة ما تنشط في المياه الضحلة التي يبلغ عمقها حوالي 60 مترا أو أقل.