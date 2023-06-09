الجمعة, يونيو 9, 2023
الرئيسيةالهدهدنقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في...
الهدهد

نقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في الغردقة وسخرية!

نقيب صيادي دمياط زعم أن السفن المحملة بالأضاحة المتجهة للسعودية في مثل هذا الوقت من العام تتسبب في انتشار أسماك القرش على السواحل

كتب سالم حنفي
نقيب الصيادين يشير لمسؤولية سعودية في هجوم القرش على السائح الروسي في الغردقة وسخرية!
هجوم القرش على السائح الروسي
- Advertisement -

وطن- ألقى نقيب صيادي دمياط المصري، أحمد المغربي، بالمسؤولية على السفن التي تحمل الأضاحي المتجهة للسعودية في حادثة مقتل السائح الروسي في هجوم سمكة القرش بمحافظة الغردقة السياحية.

وعن أسباب اقتراب سمكة القرش من الشاطئ وتهجمهاعلى البشر، قال “المغربي” أن أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك هو إلقاء السفن للأضاحي النافقة في عرض البحر، زاعما أن أسماك القرش تقترب من السواحل في هذا التوقيت بالتحديد من كل عام.

وأضاف “المغربي” في تصريحاته لموقع “القاهرة24“، أن أسماك القرش متواجدة بكثرة على الشواطئ في مثل هذا الوقت، وبشكل خاص في الطرق المؤدية إلى السعودية ومن بينها الخليج العربي.

ولفت نقيب صيادي دمياط إلى الأغنام والخراف المنقولة إلى السعودية وبعض الدول العربية والإسلامية تزداد مع اقتراب موسم الحج، بسبب الحاجة للأضاحي.

وأوضح “المغربي” أن هذه السفن المتجهة نحو السعودية تقوم برمي المواشي النافقة أو المصابة وكذلك مخلفات الذبح في عرض البحر، الأمر الذي يحفز حواس أسماك القرش ويجعلها تقترب للسواحل.

كما اوضح “المغربي”، أنه مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، تتغير سلوكيات الحيوانات البحرية المفترسة وخاصة القروش، مما يجعلها تقترب من السواحل أكثر.

- Advertisement -

تصريحات نقيب صيادي دمياط، تسبيت بموجة سخرية عارمة لدى المغريدين السعوديين، في حين استنكر البعض منهم الزج باسم السعودية في الأمر.

وفي هذا السياق، قال الناشط السعودي، إياد الحمود ساخرا:” نعم القرش معه جواز سعودي، شايفه في الجوازات يختمون له”.

وقال المغرد “أبو وسام“:”ههههههههههههههههههههههههههههه ياخي هذول من جدهم بر بحر جو قالو مادخل السعوديه”.

وسخر آخر بالقول:” السعودية ارسلت القرش على السائح الروسي لتخريب العلاقات المصرية الروسية”.

وفاة سائح روسي بهجوم سمكة قرش

وأعلنت السلطات الروسية، الخميس، مقتل أحد مواطنيها في مدينة الغردقة المصرية إثر هجوم لسمكة قرش في المدينة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت خلال الساعات الأخيرة مقطع فيديو للهجوم على السائح الروسي وسط أنباء عن سقوط مصابين آخرين.

اصطياد سمكة القرش المسؤولة عن الهجوم على السائح الروسي

ولاحقا، أعلنت وزارة البيئة المصرية، أن فريقا مختصا نجح في اصطياد سمكة قرش يعتقد أنها وراء هجوم تسبب بوفاة السائح الروسي.

فرض حظر على السباحة والغوص لمدة يومين

وقالت وزارة البيئة المصرية في بيان إن “رجال محميات البحر الأحمر خلصوا إلى أن “سمكة قرش من نوع النمر هي من هجمت على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته” من دون أن تشير إلى جنسية الضحية.

https://twitter.com/dXH7bA0PSs9hgh4/status/1667058749104697345?s=20

وبحسب البيان، فقد فرضت السلطات حظرا مؤقتا على السباحة والغوص وممارسة الرياضات المائية في المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالا وحتى الحد الجنوبي لخليج ابو سومه جنوبا لمدة يومين تبدأ من صباح اليوم الجمعة.

وفاة سائحة نمساوية تعرضت لهجوم سمكة قرش

وكانت سائحة نمساوية قد فقدت حياتها في الغردقة إثر هجوم لسمكة قرش في يوليو/تموز 2022.

وتعد هجمات أسماك القرش في مصر نادرة إلى حد ما، لكن يوجد في البحر الأحمر أكثر من 44 نوعا من الأسماك، يمكن أن يكون بعضها مميتا.

وتعتبر أسماك قرش الشعاب المرجانية الرمادية التي يبلغ طولها نحو مترين وتمتاز بأسنان حادة هي الأكثر انتشارا، وعادة ما تنشط في المياه الضحلة التي يبلغ عمقها حوالي 60 مترا أو أقل.

المصدرالقاهرة24 ,تويتر، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

سمكة قرش الغردقة.. أول تعليق من والد السائح الروسي: “كان يصرخ بابا أنقذني”

الهدهد

فيديو مؤلم لسيارة تصدم عاملا سعوديا على طريق سريعة ومصيره مجهول

الهدهد

“عمار يا مشمش”.. قصة لقب يلازم مسقط رأس الشهيد البطل محمد صلاح (فيديو)

الهدهد

بعد فيديو قرش الغردقة المؤلم.. كيف تحمي نفسك من هجوم آكلي لحوم البشر؟

الهدهد

سياسي مصري شرده انقلاب السيسي..سبب وفاة محمد الجوادي وأين يدفن جثمانه؟

الهدهد

أحرجت تل أبيب.. ناشطة إسرائيلية تفجر مفاجأة عن عملية الحدود (فيديو)

الهدهد

فيديو قرش الغردقة أخرج ساويرس عن شعوره ونجل مبارك دخل على الخط

تقارير

بلومبيرغ تكشف الموعد الجديد لـ التعويم.. استقرار اقتصاد مصر وارد بشرط

الهدهد

قتلهم غدرا.. داليا زيادة تهاجم محمد صلاح وحزينة على جنود إسرائيل

الهدهد

طعم يُفضله.. سبب صادم وراء التهام قرش الغردقة لـ السائح الروسي

الهدهد

الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

الهدهد

تم سحله.. فيديو اصطياد القرش آكل السائح الروسي في الغردقة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سمكة قرش الغردقة.. أول تعليق من والد السائح الروسي: “كان يصرخ بابا أنقذني”

عالمة أعصاب تحذر..هذه الأطعمة تسرع شيخوخة الدماغ!

للقارئ شديد التركيز فقط…كم عدد الأرقام التي تراها في الصورة؟

نفذه لاجئ سوري.. لقطات مرعبة وتفاصيل مثيرة لهجوم مسلح استهدف أطفالا في بريطانيا

خطة إسرائيلية تحدد مصير المسجد الأقصى وتثير رعب الفلسطينيين.. ما فحواها؟

فيديو مؤلم لسيارة تصدم عاملا سعوديا على طريق سريعة ومصيره مجهول

إذا لاحظت هذه الأشياء في غرفتك بالفندق..غادر فورا وفي أسرع وقت ممكن!

“عمار يا مشمش”.. قصة لقب يلازم مسقط رأس الشهيد البطل محمد صلاح (فيديو)

موعد مباراة الأهلي والوداد 2023 والتشكيلة المتوقعة في نهائي أبطال أفريقيا

بعد فيديو قرش الغردقة المؤلم.. كيف تحمي نفسك من هجوم آكلي لحوم البشر؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC