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فضيحة مساعدات مكسيكية لضحايا زلزال تركيا.. شاهد أين ظهرت بعد تتبعها عبر الـ!GPS

الصحفية المكسيكية باميلا سيرديرا كشفت عن الفضيحو وأكدت ان المساعدت لم تغادر المكسيك

كتب سالم حنفي
فضيحة مساعدات مكسيكية لضحايا زلزال تركيا.. شاهد أين ظهرت بعد تتبعها عبر الـ!GPS
فضيحة مساعدات مكسيكية
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وطن- كشفت الصحفية المكسيكية باميلا سيرديرا، عن فضيحة فساد تتعلق بمساعدات تم إرسالها من المكسيك لضحايا زلزال تركيا الذي وقع فيفبراير/شباط الماضي وراح ضحيته أكثر من 50 ألف قتيل.

وبحسب موقع ” okdiario ” الإسباني، فقد قامت الصحفية “سيرديرا” بإرفاق أجهزة تحديد المواقع GPS بمنتجات مختلفة من المساعدات التي كانت قد سلمتها الحكومة المكسيكية لتسليمها إلى تركيا، الدولة الواقعة في غرب آسيا.

ولكن ما حدث بعد ذلك فاجأ الصحفية نفسها، التي رأت أن المساعدت لم تغادر المكسيك وأنه تم بيعها في أسواق العاصمة.

مقطع فيديو يوثق الفضيحة

وتوضح “سيرديرا” في مقطع فيديو ، انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، أن حكومة مكسيكو سيتي لم ترسل المساعدات المتبرع بها إلى تركيا فحسب، بل كذبت أيضًا ردًا على طلب الحصول على معلومات .

وقالت: “انتهى الأمر ببيع أحد هذه الأشياء في الطريق العام”.

ويبدأ الفيديو المتداول والذي نقله الموقع الإسباني بدخول الصحفية المكسيكية سوقًا في مكسيكو سيتي بينما تنظر إلى هاتفها المحمول بحثًا عن المنتجات المميزة.

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العثور على احد المنتجات في كشك بسوق في المكسيك

وفي إحدى المرات صاحت الصحفية ، “إنه هنا!” ، مشيرًا إلى أحد أكشاك السوق، حيث كانت “سيرديرا” قد وضع محدد الموقع في عبوة من ورق التواليت وراقبتها من خلال هاتفها المحمول.

وبمجرد العثور على المنتج، أوضح البائع أنه قد تم بيعه له من قبل “بعض الرجال الذين يكرسون أنفسهم لـ لخدمة المجتمع” وبعد ذلك مباشرة قال إنهم باعوه له في لا ميرسيد ، وهو سوق كبير في المركز التاريخي من العاصمة.

زلزال مدمر يضرب تركيا وأجزاء من سوريا

يشار إلى أنه في 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

وتجاوز عدد ضحايا الزلزال أكثر من 50 ألفاً والجرحى إلى أكثر من 100 ألف، في حين قدر حجم الخسائر المادية بأكثر من 100 مليار دولار، في أصعب كارثة ضربت البلاد في العصر الحديث.

المصدرموقع " okdiario " الإسباني ,تويتر، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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