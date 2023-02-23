الخميس, فبراير 23, 2023
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الهدهد

رقم صادم.. مسؤول تركي يعلن عن أحدث حصيلة لضحايا الزلزال الكبير

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن عن عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا

كتب باسل النجار
عدد ضحايا زلزال تركيا watanserb.com
إجمالي عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 50 ألفا
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وطن– نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تصريحاته بشأن أحدث حصلية لضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية فادحة.

أحدث حصيلة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

وفي تصريحات محزنة، كشف “صويلو”، الأربعاء، عن أن عدد قتلى الزلزال قد تجاوز 50,303 في كل من تركيا وسوريا.

حيث وصل عدد القتلى في تركيا، بحسب الوزير التركي، إلى 43,556، فيما استقرت آخر الأرقام حول عدد الضحايا في سوريا عند 6,747، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 50 ألف قتيل في البلدين.

ومن جانبها، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” في بيان، إنه وقعت 7,242 هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول، تراوحت قوة 41 منها بين 5 و6 درجات، بالإضافة إلى 450 هزة بين 4 و5 درجات بمقياس ريختر.

وذكر البيان، أن “أفاد” تواصل عمليات نقل الخيام إلى المنطقة منذ اللحظة الأولى بغية تلبية احتياجات الإيواء للمتضررين من الزلزال، وأنها نصبت ما يصل إلى 300,809 خيام في الولايات المتضررة، مشيرةً إلى أنها أقامت مخيمات في 270 نقطة حتى اليوم في الولايات المنكوبة.

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زلزال هاتاي

والاثنين، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر منطقة “دفنة” بولاية هاتاي التركية، جنوبي البلاد، الساعة الـ20:04.

“أفاد” أعلنت كذلك في وقت سابق، تسجيل 90 هزة ارتدادية أشدها 5.8 درجات، ووفاة 6 أشخاص وإصابة 294 آخرين، بينهم 18 بحالة خطيرة جراء الزلزال.

ويأتي زلزال “هاتاي” بعد أسبوعين من زلزال مزدوج ضرب ولاية كهرمان مرعش، جنوبي تركيا، بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات. وطال تأثيرهما الشمال السوري، ما خلَّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي سوريا، بلغ عدد ضحايا زلزال شرق المتوسط 6,747 قتيلاً في مختلِف أنحاء سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن عدد الضحايا السوريين الذين دخلوا من المعابر مع تركيا إلى سوريا بلغ 1,793 قتيلاً، منذ السادس من فبراير الجاري.

زلزال جديد يضرب ولاية مالاطيا

وأعلنت هيئة الكوارث التركية، الخميس، عن وقوع زلزال جديد بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، في ولاية مالاطيا.

هذا وتتوالي الهزات الأرضية بمختلِف درجاتها على مقياس ريختر في تركيا، باعتبارها توابع للزلزال المدمر، الذي بلغت قوته 7.7 درجات.

وحصد زلزال تركيا وسوريا أرواح العديد من القتلى، وأسفر أيضاً عن سقوط عشرات الآلاف من الجرحى والمشردين بلا مأوى.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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