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أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران أجرتا مباحثات في سلطنة عُمان!

مصادر مطلعة أكدت أن المباحثات بين الوفد الأمريكي والإيراني كانت غير مباشرة ولعب العمانيون دور الوسيط في نقل الرسائل

كتب سالم حنفي
أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران أجريا مباحثات في سلطنة عُمان!
إيران
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وطن- كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان الشهر الماضي بوساطة مسؤولين عمانيين كانوا يتنقلون بين غرفهم المنفصلة لإيصال الرسائل.

وقال الموقع: إن “محادثات التقارب”، التي لم يتمّ الإبلاغ عنها سابقًا، تمثّل أول مشاركة غير مباشرة معروفة بين الولايات المتحدة وإيران بهذه الطريقة منذ عدة أشهر، موضحاً أن ذلك حدث وسط مخاوف متزايدة في البيت الأبيض بشأن التقدم النووي الإيراني.

وأوضح الموقع، أن منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك سافر إلى سلطنة عمان سرًا في 8 مايو، لإجراء محادثات مع المسؤولين العمانيين حول التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وصول وفد إيراني لسلطنة عمان بالتزامن مع وصول “ماكغورك”

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر متطابقة اطلعت على الموضوع، قولهم إن وفداً إيرانياً وصل إلى سلطنة عمان في نفس الوقت، حيث أوضح أحد المصادر أن كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين “علي باقري” كان ضمن الوفد.

وبحسب المصادر، لم يلتقِ ماكغورك والمسؤولين الإيرانيين، حيث كان الجانبان في موقعين منفصلين، في حين كان المسؤولون العمانيون يتنقلون بينهم ويمررون الرسائل.

وفد إيراني في سلطنة عمان

الولايات المتحدة تركز على الردع

وكشف أحد المصادر أن إحدى الرسائل الرئيسية من الولايات المتحدة ركزت على الردع، في حين أوضحت المصادر أن الولايات المتحدة أوضحت أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً إذا مضت قدماً في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90٪، وهو المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي.

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ولفتت المصادر إلى أن الهدف من التبادل غير المباشر للرسائل بين إدارة بايدن وإيران هو الوصول إلى “تفاهم” حول طرق خفض تصعيد البرنامج النووي الإيراني، وسلوك إيران في المنطقة، وتورطها في الحرب في أوكرانيا.

خفض التصعيد يمهّد للمحادثات النووية

ونوّهت المصادر إلى أنه يمكن استخدام هذا التفاهم وخفض التصعيد في المنطقة لاحقًا كأساس للمحادثات المستقبلية حول اتفاقية نووية جديدة بين الطرفين، في حين لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأطراف على وشك التوصل إلى مثل هذا التفاهم.

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد ناقشت في أبريل مع شركائها الأوروبيين والإسرائيليين اقتراحًا محتملاً لاتفاق مؤقت مع إيران من شأنه أن يشمل بعض تخفيف العقوبات مقابل تجميد طهران لأجزاء من برنامجها النووي، في حين قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن سياسة إدارة بايدن بشأن إيران لم تتغير.

المصدرموقع "أكسيوس" الأمريكي، وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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