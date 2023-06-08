موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والتشكيلة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

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وطن- يترقب عشاق المستطيل الأخضر في كل مكان موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ويستضيف ملعب (أتاتورك) في مدينة إسطنبول التركية، مباراة نهائي القمة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي البطولة القارية الأوروبية لهذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

وستنطلق صافرة بداية مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بقرار من الحكم البولندي شيمون مارتسينياك، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

كما ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت مصر (القاهرة)، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

دوري الأبطال، كأس إيطاليا، كأس الاتحاد الأوروبي والمزيد 🏆 أفضل 15 هدفًا سجلهم النيراتزوري في النهائيات المختلفة ⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #فورزا_إنتر | #UCLFinal — إنتر (@Inter_ar) June 7, 2023

ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة الحاسمة والمثيرة لمعرفة هوية المتوج باللقب لهذا العام.

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تشكيلة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

وسيلعب المدرب الإسباني بيب غوارديولا المباراة النهائية، أمام نظيره إنتر ميلان، مع ختام منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

دفاع التشكيلة: مانويل أكانجي، روبن دياس، ناثان أكي، والكر.

خط الوسط: كيفين دي بروين، إيلكاي غوندوغان، برناردو سيلفا، جون ستونز، كاسكانتي.

مركز الهجوم: جاك غريليش (رياض محرز)، إرلينغ هالاند.

تشكيلة إنتر ميلان ضد مانشستر سيتي

وسيدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة القوية والصعبة أمام منافسه مانشستر سيتي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة متوقعة كما يلي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش، أندريه أونانا.

الدفاع: دراميان، أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دومفريس، نيكولو باريلا، بروزوفيتش، تشالهان أوغلو، ديماركو.

مركز الهجوم: لاوتارو مارتينيز، دجيكو.

معلق نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

ومن المتوقّع أن يعلق على مجريات مباراة نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو المصري علي محمد علي، عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية.