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فيديو قرش الغردقة أخرج ساويرس عن شعوره ونجل مبارك دخل على الخط

تراهن الدولة المصرية وكذا الشعب، على السياحة بوصفه قطاعا أساسيا في تدعيم خزائن الدولة بالعملة الأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة

كتب فهمي الورغمي
هجوم القرش على سائح روسي
القرش الذي افترس السائح الروسي في البحر الأحمر بعد اصطياده
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وطن – أحدثت وفاة شاب روسي بعد تعرضه لهجوم قاتل من سمكة قرش في مدينة الغردقة المصرية، تفاعلا واسعا بين المصريين على تويتر، الخميس، وتفاعل معه شخصيات عامة بارزة، أمثال رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، وعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وانقسمت ردود الأفعال بين من طالب بضرورة “لملمة” الموضوع حفظاً لأرزاق الآلاف العاملين في القطاع السياحي خشية أن تتحول الحادثة لوصمة عالمية، وبين من دعا السلطات للتدخل بطريقة منهجية لمنع هجومات القرش على الشواطئ المصرية.

سمكة قرش تقتل روسي في الغردقة

وثقّ مقطع فيديو متداول ومرعب، عصر اليوم، تم تداوله من الغردقة في محافظة البحر الأحمر، هجوم سمكة قرش في إحدى القرى السياحية بالمدينة الساحلية، عصر اليوم، بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع، على سائح أجنبي (روسي الجنسية) ما أدى لوفاته.

وأظهرت مقاطع جديدة متداولة نجاح السلطات البحرية بمساعدة الصيادين، في اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي.

وبشكل سريع، تطورت الحادثة لتشمل أطرافا معنين سواء من السلطات المصرية أو السفارة الروسية في القاهرة. حيث وجهت وزارة البيئة المصرية في بيان “بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصي درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الاحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة اخرى”.

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وأضافت الوزارة: “قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة فى الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما اذا كانت هي نفس السمكة التى تسببت في الحوادث السابقة”.

وعلى صعيد متصل، أصدرت السفارة الروسية في مصر بياناً مقتضباً عبر “فيسبوك” أكدت فيه وفاة الشاب الروسي بهجوم لسمكة قرش وطالبت السياح الروس بالالتزام بتعليمات السلامة أثناء ممارسة السباحة”.

نجيب ساويرس وعلاء مبارك على الخطّ

حادثة القتل التي تعرض لها الشاب الروسي بين فكي سمكة قرش في الغردقة، أثارت ردود فعل واسعة على تويتر.

حيث دخل الملياردير المصري نجيب ساويرس على الخط بتغريدة في حسابه الرسمي على تويتر، طالب فيها الناس للتوقف عن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تُوثق الحادثة، لكي لا يجد العاملون في القطاع السياحي بالغردقة أنفسهم عاطلين عن العمل.

وقال ساويرس بحسب ما رصدت (وطن) ما نصه: “تبادل فيديو حادثة الغردقة عمل دنئ و مسئ و مضر بالأرزاق توقفوا من فضلكم”.

ومعلوم أن القطاع السياحي، من أكثر الدعائم التي يرتكز عليها الاقتصاد المصري، كما أنه مصدر لآلاف الوظائف الموسمية في البلاد التي يزيد سكانها عن 100 مليون نسمة.

ولدى نجيب ساويرس وأسرته استثمارات كبيرة في المجال السياحي داخل مصر، وربما يفسر ذلك غضبه الشديد من الواقعة وتداول الفيديو الخاص بها.

ومن التعليقات البارزة أيضاً على الحادثة، ما قاله نجل الرئيس المصري الراحل، علاء مبارك، الذي قارب ما حدث من زاوية أن حوادث أسماك القرش في البحر الأحمر أصبحت متكررة في الآونة الأخيرة.

وقال في حسابه على تويتر: “تكررت حوادث هجوم سمك القرش فى مياه البحر الاحمر على مدار السنوات السابقة.. اخرها حادث اليوم المؤسف فى الغردقة حيث هاجم سمك القرش سائح روسي ما أدى لوفاته على الفور”.

واستطرد علاء مبارك للحديث عن الأسباب الكامنة وراء هجمات أسماك القرش قائلاً: “كنت أمارس رياضة الغوص منذ عام 1987 وشاهدت أسماك القرش عدة مرات اثناء الغوص والتى قليلاً ما تهاجم الغطاسين.”

وتابع: “لكن الخطورة تاتى عندما تسبح على سطح الماء، ومن أسباب هذه الهجمات وتحدثنا فيها كثيراً من زمان أن البعض يقوم بإطعام الأسماك أو إلقاء طعام لجذب الأسماك”.

واعتبر علاء مبارك أن تلك الممارسات “تجذب وتغير من سلوك سمك القرش، أيضاً ارتفاع درجات الحرارة والتغيير المناخي له تأثير على سلوك سمك القرش.”

وأوضح: “وأعتقد من أهم الأسباب هى عملية صيد السمك المفتوحة والمتروكة بدون أي قيود وده يقلل من المخزون السمكي فيتجه سمك القرش نحو الشاطي للبحث عن طعام بديل”.

وأضاف نجل الرئيس المصري الراحل: “وبالمناسبة الحل مش إننا نفرح ونهلل بقتل سمكة القرش المتسببة فى الحادث لأن البحر مليان قروش؛ النصيحة العامة بالنسبة للسباحة فى البحر الأحمر أن تسبح فى مكان يكون عندك طول فيه لأن لا قدر الله تسطيع الخروج بسرعة من المياه، وربنا يسترها على الجميع”.

وبالعودة إلى الحادثة المروعة، يشار أن المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر محمد مخلوف، كان قد نشر، عصر اليوم، فيديو يوثق اصطياد سمكة القرش بعد التهام المواطن الروسي.

وأظهرت عدة مقاطع وثقتها كاميرات هواتف المواطنين والمصطافين هناك، لحظة اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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