الخميس, يونيو 8, 2023
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طعم يُفضله.. سبب صادم وراء التهام قرش الغردقة لـ السائح الروسي

أحد القوارب فشل في إنقاذ السائح الذي استغاث أثناء هجوم سمكة القرش عليه قبل أن تلتهمه

كتب باسل النجار
قرش يلتهم سائح في الغردقة
سمكة قرش تلتهم سائح روسي في الغردقة
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وطن – فجرت مصادر صحية وبيئية في محافظة البحر الأحمر بمصر، مفاجأة بشأن السبب وراء هجوم سمكة القرش على السائح الروسي في مياه الغردقة وقتله، في حادثة أثارت الذعر والجدل في البلاد.

هجوم القرش وجثث المواشي النافقة

المصادر التي تحدثت لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، قالت إن سبب الهجوم من قبل القرش يعود بشكل واضح إلى قيام تجار المواشي بإلقاء النافق منها في البحر.

وأوضحت ذات المصادر أن هذا “يؤدي إلى تغذية الأسماك والقروش عليها والتي عادة لا تهاجم الإنسان.. وإنما تقوم بالتتبع لنفس الطعم فتصطدم بالإنسان حتى تتأكد أنه ليس نفس الطعم لكن بعد تسببها بإصابات بالغة تؤدي عادة إلى الوفاة”.

وأضافت المصادر لـ «المصري اليوم» أن أحد القوارب فشل في إنقاذ السائح الذي استغاث أثناء هجوم سمكة القرش عليه، قبل أن تلتهمه والتي كانت قريبة منه.

فيما كان القارب أبعد بشكل واضح قبل أن يحاول الاقتراب وإنقاذه قبل وفاته.

وأشارت المصادر كذلك إلى أنه تم نقل جثة السائح إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام.

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حيث جرى المتابعة الصحية العاجلة، فيما نفت وجود أي إصابات أخرى نتيجة حادثة هجوم سمكة القرش على السائح الروسي.

بيان وزارة البيئة بشأن حادثة قرش الغردقة

وفي أول رد رسمي من مصر على الحادث، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تعليماتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر، فور تلقي الوزارة، بلاغا بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة.

وانتهت اعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع “النمر Tiger Shark”، على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتى كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

وعليه تم إصدار تعليمات باتخاذ إجراءات لإيقاف جميع الأنشطة في المنطقة لمدة يومين، بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر.

اصطياد القرش السائح الروسي

هذا ووثقت مقاطع جديدة متداولة من الغردقة نجاح السلطات البحرية بمساعدة الصيادين، في اصطياد القرش المفترس قاتل السائح الروسي.

ونشر المستشار الإعلامي لمحافظ البحر الأحمر محمد مخلوف، فيديو يوثق اصطياد سمكة القرش بعد التهام المواطن الروسي.

المقاطع التي وثقتها كاميرات هواتف المواطنين والمصطافين هناك، أظهرت لحظة اصطياد القرش ورفعه إلى القارب ثم إخراجه إلى الشاطئ حيث تم سحله.

وظهر تجمع كبير حول القرش على رمال الشاطئ وسط فرحة الجميع باصطياده كما يسمع من كلامهم.

وذلك رغم الحزن والخوف الذي عم المنطقة بسبب مقتل السائح جراء الهجوم الوحشي عليه من قبل سمكة القرش.

المصدرالمصري اليوم + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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