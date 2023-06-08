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آل باتشنو يكسر صمته ويتحدث عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح بابنه الرابع (شاهد)

مصادر كانت قد زعمت أن آل باتشينو طلب من صديقته الكويتية نور الفلاح إجراء اختبار DNA ليتأكد من أن من في بطنها هو ابنه

كتب سالم حنفي
آل باتشنو يكسر صمته ويتحدث عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح بابنه الرابع
الفنان العالمي آل باتشينو
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وطن- كسر الفنان العالمي آل باتشينو، البالغ من العمر 83 عاماً، صمته عن حمل صديقته الكويتية نور الفلاح البالغة من العمر 29 عامًا لطفله الرابع، معرباً عن سعادته بأن يصبح أبًا في سن متأخرة.

وشارك النجم السينمائي الأيقوني أفكاره الحقيقية حول وصول طفله الرابع الوشيك -الأول له من صديقته نور الفلاح- في أثناء نزهة في لوس أنجلوس، يوم الإثنين، عندما أغلق كل الشائعات عن الدراما وانزعاجه من إعلان الحمل.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل“، فإن آل باتشينو، الذي لديه ثلاثة أبناء آخرين من امرأتين، سارع إلى توضيح مدى أهمية هذا الحمل بالنسبة له، لأنه جاء في وقت متأخر جدًا من حياته.

وقال عندما سأله مصور عما إذا كان “متحمسًا” للترحيب بطفل آخر: “إنه أمر خاص جدًا. لقد كان دائماً كذلك. لديّ كثير من الأطفال. لكن هذا أمر خاص حقًا في هذا الوقت”.

آل باتشينو لا يعرف جنس طفله الجديد

وفي الفيديو الحصري الذي حصلت عليه صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أضاف النجم أنه لا يعرف حتى الآن جنس الطفل.

آل باتشينو
الفنان العالمي آل باتشينو

شائعات كثيرة عن ظروف حمل نور الفلاح

وجاءت استجابة آل باتشينو المبهجة لأخبار طفل صديقته وسط تكهنات وشائعات غاضبة حول ظروف الحمل، ويبدو أنها تغلق التقارير التي تفيد بأن الممثل كان أقل إثارة عندما تلقّى الأخبار التي تتوقّعها نور الفلاح.

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ومنذ أن تمّ الكشف عن الأخبار المتعلقة بقرب وصول طفل جديد لـ آل باتشينو ونور الفلاح، انتشرت شائعات عديدة تشير إلى أن نجم سكارفيس طالب بإجراء اختبار الحمض النووي، وأنه قد تم “خداعه” من قبل شريكته.

ومع ذلك، وصف شخص مقرب من آل باتشينو الشائعات بالكاذبة، مؤكّداً أن آل باتشينو البالغ من العمر 83 عامًا “لا يمكن أن يكون أكثر سعادة” بشأن الأخبار، وهو أمر أكده بنفسه الآن.

آل باتشينو
الفنان العالمي آل باتشينو

من أبناء آل باتشينو؟

ولدى آل باتشينو بالفعل توأم يبلغ من العمر 22 عامًا: أوليفيا باتشينو وأنتون جيمس باتشينو من زوجته السابقة، بيفرلي دانجيلو، بالإضافة إلى ابنته جولي باتشينو البالغة من العمر 33 عامًا مع جان تارانت.

آل باتشينو ونور الفلاح مرتبطان منذ أبريل 2022

وكان هو ونور الفلاح -الذي يُزعم أنه مضى على علاقتهما ثمانية أشهر- على صلة عاطفية منذ أبريل 2022، وشوهدا معًا آخر مرة في مايو، في أثناء تناول العشاء في مطعم E Baldi الراقي في لوس أنجلوس.

وكان مصدر قد أبلغ شبكة TMZ أن الممثل “المصدوم” طلب من نور إجراء اختبار الحمض النووي قبل الولادة للتأكد من أن الطفل هو طفله، مضيفاً أنها لم تخبره أنها حامل حتى مرور بضعة أشهر من الحمل.

وقالوا إنها وافقت في النهاية على إجراء اختبار الحمض النووي، وأكد أنه الأب بالفعل.

آل باتشينو ونور الفلاح
آل باتشينو ونور الفلاح
المصدرصحيفة ديلي ميل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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