آل باتشينو يصدم صديقته الكويتية نور الفلاح ويطلب اختبار DNA لإثبات أنها حامل بابنه!

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وطن- كشفت مصادر مقربة من نجم هولييود أل باتشينو أن الغموض يحيط بقصة حمل صديقته الكويتية الأصل نور الفلاح بعد أن تبين أن الممثل المخضرم قد طالب بإجراء اختبار الحمض النووي قبل الولادة بسبب رفضه الاعتقاد بأنه يستطيع “تلقيح أي شخص” وهو في عمر يناهز 83 عامًا .

وقال مصدر مقرب من الزوجين إن أسطورة سكارفيس والعراب “لا يمكن أن يكونا أكثر سعادة” بشأن الحمل مع حبيبته البالغة من العمر 29 عامًا.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد ذكرت شبكة TMZ أن نجم The Scent Of A Woman لم يعتقد أن الطفل كان طفله في البداية بسبب مشاكل طبية من شأنها “منع الرجل عادة من حمل امرأة”.

آل بتشينو اكتشف حمل نور الفلاح بعد مضي 6 أشهر على حملها

ويُزعم أيضًا أن باتشينو اكتشفت الحمل فقط عندما كانت صديقته نور الفلاح قد أمضت ستة أشهر في حملها، و “صُدمت” من طلبه بضرورة إجراء اختبار الحمض النووي الذي أكد أن آل باتشينو هو الأب.

وخضعت علاقة أل باتشينو ونور الفلاح لمزيد من التدقيق عندما زُعم أن الممثل اعتقد أن العلاقة انتهت “منذ وقت طويل”.

وآل باتشينو هو بالفعل والد لثلاثة أطفال مع امرأتين ، يتقاسمان التوأم أوليفيا وأنطون جيمس البالغان من العمر 22 عامًا مع بيفرلي دانجيلو ، وجولي ، 33 عامًا ، مع جان تارانت.

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وكانت نور الفلاح تواعد الممثل منذ وباء كوفيد ، وهما “يتعاملان بشكل جيد حقًا” ، مع الفجوة العمرية الكبيرة باعتبارها “ليست مشكلة” على الرغم من أنه أكبر من والدها .

كيف تعرفت نور الفلاح على آل باتشينو؟

وبحسب ما ورد فإن نور الفلاح اقتربت من آل باتشينو بعد أن أصبحت صديقة حميمة لابنته أوليفيا من زوجته السابقة الممثلة بيفرلي دانجيلو.

تم ربط الزوجين منذ أكثر من عام وتم رصدهما معًا الشهر الماضي في مطعم E Baldi الراقي في لوس أنجلوس.

وقال مصدر في أبريل من العام الماضي ، إن فارق العمر مع باتشينو “لا يبدو أنه يمثل مشكلة” ، مضيفًا أن المنتجة السينمائية الكويتية الأمريكية نور الفلاح معظم علاقاتها كانت مع كبار السن من الأثرياء جدًا، مضيفًا: “إنها تنتقل مع حشد من الأثرياء من مجموعة الطائرات النفاثة ، وهي من عائلة لديها المال. “