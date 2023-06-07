الأربعاء, يونيو 7, 2023
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حياتنا

ليس توم كروز ولا لويس هاميلتون .. من هو حبيب شاكيرا الجديد؟

"بعد زيارتها لإسبانيا، حيث شوهدت في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم في برشلونة، بدأت الشائعات حول علاقتها المحتملة مع هاميلتون مرة أخرى"

كتب أنس السالم
من هو حبيب شاكيرا الجديد
شاكيرا
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وطن –  هناك الكثير من الأشخاص المرتبطين بالحياة الرومانسية للمغنية الكولومبية شاكيرا، لكن النجمة حتى الآن لا تؤكد ولا تنفي الشائعات التي تتحدث عن حبيب شاكيرا الجديد.

فمن الممثل العالمي توم كروز، إلى سائق سباقات السيارات لويس هاميلتون، أو لاعب “ميامي هيت” جيمي باتلر، تنتشر إشاعاتت وتحليلات بحثًا عن دليل لما قد تكون عليه علاقة المغنية الكولومبية شاكيرا، التالية، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرارد بيكيه.

بعد زيارتها لإسبانيا، حيث شوهدت في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم في برشلونة، بدأت الشائعات حول علاقتها المحتملة مع هاميلتون مرة أخرى.

ظهرت شاكيرا ولويس هاميلتون في حفل في برشلونة
ظهرت شاكيرا ولويس هاميلتون في حفل في برشلونة

و نشرت صحيفة okdiario مقطع فيديو لشاكيرا ولويس هاميلتون وهما يحتفلان في ملهى ليلي شهير حيث كانوا مع نيمار ومبابي.

من هو حبيب شاكيرا الجديد؟

لكن الحقيقة هي أن مجلة “فانيتاتيس”، تكشف الآن حقيقة جديدة عن حياة شاكيرا العاطفية.

وبحسب المجلة، صرح مصدر مقرب من المغنية أن اهتمامات شاكيرا تكمن في مكان آخر … مع زميل موسيقي، دون الكشف عن اسمه. بحسب ما نقلت صحيفة marca الإسبانية

 

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زيارة شاكيرا لإسبانيا، بحسب وسائل الإعلام المذكورة، لا تتعلق بمرافقة أطفالها إلى برشلونة أو لقضايا حبها، بل لحل مشاكلها مع القضاء الإسباني.

زيارة شاكيرا لإسبانيا
زيارة شاكيرا لإسبانيا

شاكيرا تبحث عن مربية لأولادها براتب مغرٍ لكن بشروط

في شأن منفصل عن الحديث عن حبيب شاكيرا الجديد، فقد أفادت التقارير قبل ايام بأن الفنانة تبحث عن مربية تعتني بطفليها: ميلان وساشا، لأنها تعتني بهما بمفردها.

قصر شاكيرا في ميامي.. شاهد فخامة المكان الذي ستعيش به مع أطفالها بعد اتفاقها مع بيكيه! watanserb.com
شاكيرا مع طفيلها ميلان وساشا

وفقًا لموقع La Vanguardia، تبحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها، وهذه الوظيفة ستعرض عليها راتبًا مربحًا. كما نقل موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

من حيث الراتب، تقدّم شاكيرا راتبًا يبلغ نحو 2350 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى نفقات السفر.

عرض شاكيرا هو ضعف ما تكسبه المربيات بدوام كامل في ميامي، والذي يبلغ نحو 1070 دولارًا في الشهر.

كما لو أن هذا لم يكن كافيًا، ستعيش مربية ميلان وساشا في قصر شاكيرا الفاخر، الواقع في المنطقة الخاصة بشارع North Bay Road Drive.

يضمّ السكن ست غرف نوم وغرفة ألعاب ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية وسبعة حمامات، وفقًا لنفس الصحيفة.

المصدرmarca - Vanitatis magazine - instagram - alarabiya
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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