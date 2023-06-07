ليس توم كروز ولا لويس هاميلتون .. من هو حبيب شاكيرا الجديد؟

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وطن – هناك الكثير من الأشخاص المرتبطين بالحياة الرومانسية للمغنية الكولومبية شاكيرا، لكن النجمة حتى الآن لا تؤكد ولا تنفي الشائعات التي تتحدث عن حبيب شاكيرا الجديد.

فمن الممثل العالمي توم كروز، إلى سائق سباقات السيارات لويس هاميلتون، أو لاعب “ميامي هيت” جيمي باتلر، تنتشر إشاعاتت وتحليلات بحثًا عن دليل لما قد تكون عليه علاقة المغنية الكولومبية شاكيرا، التالية، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم السابق في برشلونة جيرارد بيكيه.

بعد زيارتها لإسبانيا، حيث شوهدت في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 الذي أقيم في برشلونة، بدأت الشائعات حول علاقتها المحتملة مع هاميلتون مرة أخرى.

و نشرت صحيفة okdiario مقطع فيديو لشاكيرا ولويس هاميلتون وهما يحتفلان في ملهى ليلي شهير حيث كانوا مع نيمار ومبابي.

من هو حبيب شاكيرا الجديد؟

لكن الحقيقة هي أن مجلة “فانيتاتيس”، تكشف الآن حقيقة جديدة عن حياة شاكيرا العاطفية.

وبحسب المجلة، صرح مصدر مقرب من المغنية أن اهتمامات شاكيرا تكمن في مكان آخر … مع زميل موسيقي، دون الكشف عن اسمه. بحسب ما نقلت صحيفة marca الإسبانية

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زيارة شاكيرا لإسبانيا، بحسب وسائل الإعلام المذكورة، لا تتعلق بمرافقة أطفالها إلى برشلونة أو لقضايا حبها، بل لحل مشاكلها مع القضاء الإسباني.

شاكيرا تبحث عن مربية لأولادها براتب مغرٍ لكن بشروط

في شأن منفصل عن الحديث عن حبيب شاكيرا الجديد، فقد أفادت التقارير قبل ايام بأن الفنانة تبحث عن مربية تعتني بطفليها: ميلان وساشا، لأنها تعتني بهما بمفردها.

وفقًا لموقع La Vanguardia، تبحث المغنية الكولومبية شاكيرا عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها، وهذه الوظيفة ستعرض عليها راتبًا مربحًا. كما نقل موقع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

من حيث الراتب، تقدّم شاكيرا راتبًا يبلغ نحو 2350 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى نفقات السفر.

عرض شاكيرا هو ضعف ما تكسبه المربيات بدوام كامل في ميامي، والذي يبلغ نحو 1070 دولارًا في الشهر.