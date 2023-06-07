الأربعاء, يونيو 7, 2023
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لويس هاملتون يتحسس جزءا حساسا من جسد شاكيرا وسط شائعات علاقة غرامية تجمعهما (شاهد)

شاكيرا شاركت في حضور سباق فورمولا1 في ميامي قبل ان تظهر مع لويس هاملتون على متن يخت وكذلك الحضور إلى مدريد خصيصا لحضور السباق مرة أخرى

كتب خالد السعدي
لويس هاملتون يتحسس جزءا حساسا من جسد شاكيرا وسط شائعات علاقة غرامية تجمعهما
لويس هاملتون وشاكيرا
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وطن- استحوذت المغنية الكولومبية شاكيرا على كل الأنظار في سباق الجائزة الكبرى الإسباني للفورمولا 1.

وعادت المغنية الكولومبية إلى برشلونة مشرقة بعد أشهر من انتقالها إلى ميامي، وتمت رؤيتها برفقة سائق مرسيدس لويس هاميلتون.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني فإن وجود المغنية الكولومبية شاكيرا في مدريد لحضور سباق فورمولا1 يغذي شائعات ارتباطها الرومانسي مع لويس هاميلتون .

وقال الموقع إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، حيث ظهرت بعض صور للإثنين معًا بعد السباق خلال الاحتفال بحصول البريطاني لويس هاميلتون على المركز الثاني مع بعض الأصدقاء الآخرين.

جرأة لويس هاملتون في الصورة مع شاكيرا

وأوضح الموقع أن المدهش في الأمر، هو أن “هاملتون” لم يكن لديه أي قلق عندما يتعلق الأمر بتصوير نفسه مع شاكيرا والإمساك بها من خصرها واقتراب يده من ملامسة جزءا حساسا من جسدها من أجل التقاط الصورة.

الصورة أشعلت مواقع التواصل

ولفت الموقع إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي اشتعلت بالصورة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك تناغمًا بين الاثنين وشعور جيد جدًا ، حيث بدت شاكيرا سعيدة ومذهلة مرة أخرى كما هو الحال دائمًا ، وقد يكون السائق الإنجليزي أحد أسباب لحظتها الجيدة.

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ومن المرجح أن تستمر الأخبار في التركيز على شاكيرا ولويس هاملتون خلال الفترة، وقد تستمر شائعات الرومانسية لفترة طويلة، بعد أن شوهدوا لأول مرة معًا في مطعم مشهور في ميامي بمناسبة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 ، كما أنه بعد أيام ، تم التقاط صورة لشاكيرا مع بطل العالم سبع مرات على متن يخت.

شاكيرا
المغنية الكولومبية شاكيرا

لقاء شاكيرا مع لويس هاملتون على متن يخت في ميامي

يشار إلى أنه في الصور، تم رؤية شاكيرا وهاميلتون برفقة مجموعة من الأصدقاء وشقيقها تونينو، في شاطئ ميامي، حيث وصلت شاكيرا وهاملتون إلى القارب بشكل منفصل وحملت المجموعة القارب بجميع أنواع الألواح والحصير للاستمتاع بيوم في البحر.

وتؤكد العديد من وسائل الإعلام المختلفة أن هاملتون يحاول كسب قلب شاكيرا ، لكن من المفهوم أنهم ما زالوا مجرد أصدقاء وأن المسافة قد تكون عائقًا أمامهم للوصول إلى شيء أكثر جدية ، ولكن من الواضح أنهم مرتاحون معًا.

لويس هاملتون وشاكيرا
لويس هاملتون وشاكيرا
المصدرتويتر، موقع "okdiario" الإسباني، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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