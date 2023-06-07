لويس هاملتون يتحسس جزءا حساسا من جسد شاكيرا وسط شائعات علاقة غرامية تجمعهما (شاهد)

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وطن- استحوذت المغنية الكولومبية شاكيرا على كل الأنظار في سباق الجائزة الكبرى الإسباني للفورمولا 1.

وعادت المغنية الكولومبية إلى برشلونة مشرقة بعد أشهر من انتقالها إلى ميامي، وتمت رؤيتها برفقة سائق مرسيدس لويس هاميلتون.

وبحسب موقع “okdiario” الإسباني فإن وجود المغنية الكولومبية شاكيرا في مدريد لحضور سباق فورمولا1 يغذي شائعات ارتباطها الرومانسي مع لويس هاميلتون .

وقال الموقع إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ، حيث ظهرت بعض صور للإثنين معًا بعد السباق خلال الاحتفال بحصول البريطاني لويس هاميلتون على المركز الثاني مع بعض الأصدقاء الآخرين.

جرأة لويس هاملتون في الصورة مع شاكيرا

وأوضح الموقع أن المدهش في الأمر، هو أن “هاملتون” لم يكن لديه أي قلق عندما يتعلق الأمر بتصوير نفسه مع شاكيرا والإمساك بها من خصرها واقتراب يده من ملامسة جزءا حساسا من جسدها من أجل التقاط الصورة.

الصورة أشعلت مواقع التواصل

ولفت الموقع إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي اشتعلت بالصورة، مشيرا إلى أنه من الواضح أن هناك تناغمًا بين الاثنين وشعور جيد جدًا ، حيث بدت شاكيرا سعيدة ومذهلة مرة أخرى كما هو الحال دائمًا ، وقد يكون السائق الإنجليزي أحد أسباب لحظتها الجيدة.

Aaah pero saben que siii 🤩🤩🤩❣️ Esto se está poniendo bueno 😍😎❣️ Miren por favor la mano de @LewisHamilton en la cintura de @shakira y #LaCarita de ella…onda "IN YOUR FACE & IN YOUR PLACE BABE!" #SHAKIRA cenó sushi con unas Margaritas junto a #LewisHamilton𓃵 & friends en… pic.twitter.com/ea0Rl8fWSH — 𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 𝕭𝖎𝖘𝖘𝖔 ⚘🦋 (@AndreaBisso) June 5, 2023

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ومن المرجح أن تستمر الأخبار في التركيز على شاكيرا ولويس هاملتون خلال الفترة، وقد تستمر شائعات الرومانسية لفترة طويلة، بعد أن شوهدوا لأول مرة معًا في مطعم مشهور في ميامي بمناسبة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 ، كما أنه بعد أيام ، تم التقاط صورة لشاكيرا مع بطل العالم سبع مرات على متن يخت.

لقاء شاكيرا مع لويس هاملتون على متن يخت في ميامي

يشار إلى أنه في الصور، تم رؤية شاكيرا وهاميلتون برفقة مجموعة من الأصدقاء وشقيقها تونينو، في شاطئ ميامي، حيث وصلت شاكيرا وهاملتون إلى القارب بشكل منفصل وحملت المجموعة القارب بجميع أنواع الألواح والحصير للاستمتاع بيوم في البحر.

وتؤكد العديد من وسائل الإعلام المختلفة أن هاملتون يحاول كسب قلب شاكيرا ، لكن من المفهوم أنهم ما زالوا مجرد أصدقاء وأن المسافة قد تكون عائقًا أمامهم للوصول إلى شيء أكثر جدية ، ولكن من الواضح أنهم مرتاحون معًا.