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علاء مبارك “يقلب الدنيا” بتغريدة عن الجندي المصري محمد صلاح .. ماذا قال!؟!

"رآى مغردون أن علاء مبارك "بوجهين" وذكّروا بموقفه من الجندي سليمان خاطر الذي أطلق النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين عام 1985 فقتل منهم سبعة"

كتب أنس السالم
تغريدة علاء مبارك عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح watanserb.com
علاء مبارك
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وطن – بعد تعزية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “العميقة” لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بقتلى العملية التي نفذها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وأدت لمقتل 3 جنود اسرائيليين، نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تغريدة حيّا فيها الشهيد .

وشارك علاء مبارك تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، وعلّق: “سلام للشهيد للجندي المصري محمد صلاح رحمة الله عليه”.

وتفاعل المغرّدون مع تغريدة علاء مبارك عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وكتب أحدهم:”محمد الله يرحمه جمع كل العرب والمسلمين علي حبه وإحترامه والدعاء له بالرحمه والمغفره ربنا يرحمه ويصبر قلب أمه علي فراقه”.

وغرد آخر: “تعظيم سلام للشهيد محمد صلاح اللي رفع راسنا فوق الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين”.

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ورآ آخر ان تغريدة علاء مبارك عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح سيكون لها تبعات، وقال: “هتقلب الدنيا التويته دي”.

بينما رآى آخرون أن علاء مبارك “بوجهين”، وذكّروا بموقفه من الجندي سليمان خاطر الذي أطلق النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين عند نقطة حراسته التي تقع بالقرب من منتجع رأس برقة بمنطقة نويبع بمحافظة جنوب سيناء في 5 أكتوبر 1985 فقتل منهم سبعة من بينهم أربعة أطفال كما قتل ظابط مصري وجرح أربعة فيما عرف بحادث رأس برقة.

وقال مغردة: “كان نفسي احترم موقفك لكن سبحان الله وجهين لعملة واحده ونفس اللي بيحصل دلوقتي حصل قبل كده مع الشهيد سليمان خاطر مفيش فرق لإن الكل عارف ان مهما اتغير اللي قاعد عالكرسي ف هو مجرد واجهه مش اكتر”.

السيسي يعزي نتنياهو بقتلى عملية الجندي المصري محمد صلاح 

عزّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقتلى عملية الجندي المصري الشهيد محمد صلاح التي أدت لمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، على الحدود المصرية – الفلسطينية .

عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو
عبّر السيسي لنتنياهو عن تعازيه العميقة بالجنود الذين قتلوا في عملية الشهيد محمد صلاح

جاء ذلك في محادثة هاتفية، الثلاثاء، بينهما، حيث قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن “الرئيس المصري السيسي عبر عن تعازيه العميقة على الواقعة عن حدود مصر. ورئيس الحكومة شكر الرئيس المصري على ذلك وعلى التزامه بتحقيق مشترك حول الواقعة”.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن “كلا الزعيمين عبرا عن التزامهما باستمرار تعزيز السلام والتعاون الأمني، الذي يشكل قيمة هامة للدولتين”.

الأمن المصري يمنع إقامة بيت عزاء للجندي محمد صلاح 

كشف موقع “مدى مصر”، أن قوات الأمن منعت أسرة المجند محمد صلاح من إقامة عزاء أمام منزله، وذلك وفق ما قال مصدران مقربان من عائلة المجند.

منفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية 
منفذ عملية إطلاق النار على الحدود المصرية الشهيد محمد صلاح

ونفى المصدر الأول صحة ما نشره ابن خال صلاح عبر فيسبوك، حول وصية صلاح أن يقتصر العزاء على الدفن فقط، مؤكداً أنها كانت أوامر من السلطات الأمنية للأسرة.

وقال ابن خال صلاح عبر فيسبوك إن الأسرة ستكون موجودة أمام المنزل للتعازي، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود عزاء.

وبحسب المصدر الثاني، كان الاتفاق بين العائلة والجهات الأمنية على أن يقام عزاء بعدما تم الدفن بشكل سري وسريع، على أن تؤجل الأسرة العزاء إلى يوم (الثلاثاء) “علشان أعداد الناس تكون قلت”، ولكن الجهات الأمنية عادت وأبلغت الأسرة، برفضها إقامة عزاء وفق ما نشر موقع مدى مصر على صفحته في فيسبوك.

قتلى الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي نشر صور الجنود القتلى

في حين توجه مئات المواطنين، إلى منزل صلاح في منطقة عين شمس بالقاهرة، بناء على دعوات عبر فيسبوك، للمشاركة في العزاء أمام المنزل. لكن قوات تابعة لمباحث قسم عين شمس منعت وجودهم وفرقتهم، وفقاً للمصدرين.

أشار المصدر الأول، إلى وجود ما بين 200 و300 شخص في المنطقة المحيطة بالمنزل. مؤكداً أن بعضهم يتواجد منذ أمس (الأول)، فيما يفرق الأمن أية مجموعة جديدة تحاول دخول المنطقة للعزاء.

ودفن جثمان الشهيد محمد صلاح عدد محدود من أسرة المجند المصري، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، مع عدم علم الأسرة بوصول الجثمان إلا قبل الدفن بوقت قليل.وفق الموقع نفسه

المصدرتويتر - مدى مصر - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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