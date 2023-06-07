علاء مبارك “يقلب الدنيا” بتغريدة عن الجندي المصري محمد صلاح .. ماذا قال!؟!

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وطن – بعد تعزية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “العميقة” لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بقتلى العملية التي نفذها الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وأدت لمقتل 3 جنود اسرائيليين، نشر علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تغريدة حيّا فيها الشهيد .

وشارك علاء مبارك تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، وعلّق: “سلام للشهيد للجندي المصري محمد صلاح رحمة الله عليه”.

سلام الشهيد للجندي المصرى محمد صلاح رحمة الله عليه..🇪🇬 https://t.co/B93tsEF138 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 6, 2023

وتفاعل المغرّدون مع تغريدة علاء مبارك عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح، وكتب أحدهم:”محمد الله يرحمه جمع كل العرب والمسلمين علي حبه وإحترامه والدعاء له بالرحمه والمغفره ربنا يرحمه ويصبر قلب أمه علي فراقه”.

محمد الله يرحمه جمع كل العرب والمسلمين علي حبه وإحترامه والدعاء له بالرحمه والمغفره ربنا يرحمه ويصبر قلب أمه علي فراقه 😥😥 pic.twitter.com/T9b3mv7H97 — Sherehan Salem ❤️❤️ (@Shereha57683894) June 7, 2023

وغرد آخر: “تعظيم سلام للشهيد محمد صلاح اللي رفع راسنا فوق الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين”.

تعظيم سلام للشهيد محمد صلاح ❤️🌹

اللي رفع راسنا فوق الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين 🇪🇬 pic.twitter.com/2cJrayBY7B — Emy Kamel (@EmyKamel188) June 7, 2023

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ورآ آخر ان تغريدة علاء مبارك عن الجندي المصري الشهيد محمد صلاح سيكون لها تبعات، وقال: “هتقلب الدنيا التويته دي”.

هتقلب الدنيا التويته دي — قاصد كريم (@Mohamed98114772) June 7, 2023

بينما رآى آخرون أن علاء مبارك “بوجهين”، وذكّروا بموقفه من الجندي سليمان خاطر الذي أطلق النار على مجموعة من السياح الإسرائيليين عند نقطة حراسته التي تقع بالقرب من منتجع رأس برقة بمنطقة نويبع بمحافظة جنوب سيناء في 5 أكتوبر 1985 فقتل منهم سبعة من بينهم أربعة أطفال كما قتل ظابط مصري وجرح أربعة فيما عرف بحادث رأس برقة.

سو كيوت خصوصا "عُزّل" و "نساء وأطفال" 🥺 كفاية مزايدات ي فنان، عليه رحمة الله لقى أجانب في نقطة حراسته بدون تصريح، ومنعهم من التقدم وأنذرهم وأطلق رصاصات تحذيرية في الجو ولما تجاهلوه نفذ الأوامر وفتح عليهم النار، مش عارف كان المفروض يطلبلهم كنتاكي يعني ولا ينزلهم مشاريب ولا ايه pic.twitter.com/0JdGnWYuHe — عَبَادة (@abada1s) June 7, 2023

وقال مغردة: “كان نفسي احترم موقفك لكن سبحان الله وجهين لعملة واحده ونفس اللي بيحصل دلوقتي حصل قبل كده مع الشهيد سليمان خاطر مفيش فرق لإن الكل عارف ان مهما اتغير اللي قاعد عالكرسي ف هو مجرد واجهه مش اكتر”.

كان نفسي احترم موقفك لكن سبحان الله وجهين لعملة واحده ونفس اللي بيحصل دلوقتي حصل قبل كده مع الشهيد سليمان خاطر مفيش فرق لإن الكل عارف ان مهما اتغير اللي قاعد عالكرسي ف هو مجرد واجهه مش اكتر 💔🇪🇬🤺 — SHABANA 🥀 (@shabanh7) June 7, 2023

السيسي يعزي نتنياهو بقتلى عملية الجندي المصري محمد صلاح

عزّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بقتلى عملية الجندي المصري الشهيد محمد صلاح التي أدت لمقتل ثلاثة جنود إسرائيليين، على الحدود المصرية – الفلسطينية .

جاء ذلك في محادثة هاتفية، الثلاثاء، بينهما، حيث قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن “الرئيس المصري السيسي عبر عن تعازيه العميقة على الواقعة عن حدود مصر. ورئيس الحكومة شكر الرئيس المصري على ذلك وعلى التزامه بتحقيق مشترك حول الواقعة”.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أن “كلا الزعيمين عبرا عن التزامهما باستمرار تعزيز السلام والتعاون الأمني، الذي يشكل قيمة هامة للدولتين”.

الأمن المصري يمنع إقامة بيت عزاء للجندي محمد صلاح

كشف موقع “مدى مصر”، أن قوات الأمن منعت أسرة المجند محمد صلاح من إقامة عزاء أمام منزله، وذلك وفق ما قال مصدران مقربان من عائلة المجند.

ونفى المصدر الأول صحة ما نشره ابن خال صلاح عبر فيسبوك، حول وصية صلاح أن يقتصر العزاء على الدفن فقط، مؤكداً أنها كانت أوامر من السلطات الأمنية للأسرة.

وقال ابن خال صلاح عبر فيسبوك إن الأسرة ستكون موجودة أمام المنزل للتعازي، لكنه شدد في الوقت نفسه على عدم وجود عزاء.

وبحسب المصدر الثاني، كان الاتفاق بين العائلة والجهات الأمنية على أن يقام عزاء بعدما تم الدفن بشكل سري وسريع، على أن تؤجل الأسرة العزاء إلى يوم (الثلاثاء) “علشان أعداد الناس تكون قلت”، ولكن الجهات الأمنية عادت وأبلغت الأسرة، برفضها إقامة عزاء وفق ما نشر موقع مدى مصر على صفحته في فيسبوك.

في حين توجه مئات المواطنين، إلى منزل صلاح في منطقة عين شمس بالقاهرة، بناء على دعوات عبر فيسبوك، للمشاركة في العزاء أمام المنزل. لكن قوات تابعة لمباحث قسم عين شمس منعت وجودهم وفرقتهم، وفقاً للمصدرين.

أشار المصدر الأول، إلى وجود ما بين 200 و300 شخص في المنطقة المحيطة بالمنزل. مؤكداً أن بعضهم يتواجد منذ أمس (الأول)، فيما يفرق الأمن أية مجموعة جديدة تحاول دخول المنطقة للعزاء.

ودفن جثمان الشهيد محمد صلاح عدد محدود من أسرة المجند المصري، الإثنين 5 يونيو/حزيران 2023، مع عدم علم الأسرة بوصول الجثمان إلا قبل الدفن بوقت قليل.وفق الموقع نفسه