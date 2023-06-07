الأربعاء, يونيو 7, 2023
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رياضة

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة واختياره إنتر ميامي على حساب الهلال

ميسي: برشلونة كان يريد بيع لاعبين وخفض الرواتب وأردت أن لا أكون سبباً في ذلك من أجل عودتي

كتب فارس أبو شيحة
سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة
سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة
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وطن- كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب رفضه العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وقبول بعرض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي على العرض المغري  المقدم من نادي الهلال السعودي.

وقال جوهرة الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022، ليونيل ميسي في كلمة خرج بها عقب قبوله عرض الانتقال إلى إنتر ميامي على حساب عرض الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة، ” المال لم يكن المشكلة لديّ على الإطلاق في عودتي إلى برشلونة”.

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة

وأضاف ميسي، ” لقد تحدثت كثيراً مع تشافي والقليل مع لابورتا، كنت قد فكرت إذا لم ينجح خيار برشلونة، أن أذهب في تجربة أخرى تناسب عائلتي”.

كما وتابع البرغوث حديثه، ” سمعت أن برشلونة كان يريد أن يبيع لاعبين ويخفض رواتب، وفي الحقيقة أردت أن لا أكون سبباً في ذلك، وأن يتم تحميلي مسؤولية ما يحدث هناك”.

ميسي
ميسي

ميسي فضل عرض إنتر ميامي على الهلال السعودي

وواصل، ” لقد قررت الذهاب إلى إنتر ميامي، ولكن لم أغلق التوقيع حتى الآن. ولكن هذا هو قراري، أنا ذاهب لوحدي إلى هناك. ولم أتفق مع بوسكيتس وألبا، لاعب أعرف ما هو مستقبلهما”.

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واستكمل، ” برشلونة مرر لي اقتراح لم يكن بشكل رسمي أو موقع، لأنه لم يكن أي شيء حتى الآن، ولم نكن نعرف ما إذا كان سيكون ذلك ممكناً أم لا ؟!. حتى إننا لم نتحدث عن الراتب والمال بشكل رسمي”.

وختم ميسي حديثه، ” كنت أتمنى  أن أخرج من برشلونة مثلما خرج بوسكيتس وألبا وتشافي وألبا وانييستا، كما أنني فعلت كل شيء في كرة القدم وقراري ليس متعلق بالرياضة. لكنني مهتم بعائلتي أكثر لأنهم عاشوا عامين صعبين أثناء وجودي مع باريس سان جيرمان”.

رد برشلونة على تصريح ميسي

وفي ذات السياق، رد نادي برشلونة في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، جاء فيه: ” يوم 5 يونيو، تلقى نادي برشلونة قرار ليونيل ميسي من طرف ممثله خورخي ميسي والد اللاعب بالانتقال إلى إنتر ميامي، رغم إرسال عرض للاعب مع رغبة النادي في عودته مجدداً”.

سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة
سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة

وأردف البيان، ” الرئيس خوان لابورتا تفهم واحترم قرار ميسي برغبته في اللعب في بطولة أقل تطلباً. بعيداً عن الضغوطات التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، ووالد ميسي خورخي ولابورتا اتفقا على التعاون من أجل منح اللاعب تكريماً نيابة عن جماهير النادي”.

كما وختم برشلونة بيانه، ” النادي يتمنى لليونيل ميسي حظاً سعيداً في مرحلته الاحترافية الجديدة”.

ووفق التقارير الصحفية، فإن الأرجنتيني ميسي سيوقع مع نادي إنتر ميامي الأمريكي. لمدة 3 مواسم كاملة ( أي حتى صيف عام 2026)، بصفقة بلغت 100 مليون يورو.

ميسي لاعب إنتر ميامي
ميسي لاعب إنتر ميامي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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