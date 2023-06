سبب رفض ميسي العودة إلى برشلونة واختياره إنتر ميامي على حساب الهلال

- Advertisement -

وطن- كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب رفضه العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، وقبول بعرض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي على العرض المغري المقدم من نادي الهلال السعودي.

وقال جوهرة الأرجنتين وبطل كأس العالم 2022، ليونيل ميسي في كلمة خرج بها عقب قبوله عرض الانتقال إلى إنتر ميامي على حساب عرض الهلال السعودي أو العودة إلى برشلونة، ” المال لم يكن المشكلة لديّ على الإطلاق في عودتي إلى برشلونة”.

وأضاف ميسي، ” لقد تحدثت كثيراً مع تشافي والقليل مع لابورتا، كنت قد فكرت إذا لم ينجح خيار برشلونة، أن أذهب في تجربة أخرى تناسب عائلتي”.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami

🇺🇸 Messi will play in MLS. No more chances for Barcelona/Al Hilal despite trying to make it happen.

𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/OTYWIlEzNc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023