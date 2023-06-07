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رياضة

تعرف على ضحية كريم بنزيما بعد قدومه إلى اتحاد جدة السعودي   

المغربي حمد الله سيكون ضحية قدوم بنزيما إلى اتحاد جدة هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
ضحية بنزيما في اتحاد جدة السعودي
ضحية بنزيما في اتحاد جدة السعودي
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وطن- يبدو أن إدارة اتحاد جدة السعودي سيستغني عن خدمات النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف، بعد تعاقد النادي مع أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

ووفق التقارير الصحفية، فإن هناك مخاطر بشأن مصير مستقبل المغربي حمد الله في البقاء مع نادي اتحاد جدة السعودي، حيث أن اللاعب يلعب في نفس مركز الفرنسي كريم بنزيما. كما وبالتالي سيكون الأخير في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ضحية بنزيما في اتحاد جدة السعودي

كما وسيرتدي الفرنسي بنزيما قميص رقم (9)، داخل صفوف نادي اتحاد جدة. بطل دوري روشن السعودي للموسم المنصرم.

وبينت تلك التقارير، بأن إدارة نادي اتحاد جدة بقيادة أنمار الحائلي ونائبه، قد اتخذوا هذه الخطوة في وقت سابق، تحسباً. لعرقلة تحركاتها نحو صفقة التعاقد مع كريم بنزيما.

رحيل المغربي حمد الله
رحيل المغربي حمد الله

بنزيما وسيناريو قدوم رونالدو

كما وسيكون هذا السيناريو مشابه لما حدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب النصر السعودي الحالي، عند قدومه إلى الفريق في سوق الميركاتو الشتوي الماضي، اضطرت إدارة النادي إلى التخلي عن خدمات اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر الذي عاد إلى الدوري التركي الممتاز.

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كما وسيكون الأمر صعباً على صعيد نجوم الكرة السعوديين في الدوري الممتاز، في المنافسة على صدارة جدول الهدافين في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق كريم بنزيما في الدوري السعودي الممتاز.

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله

وكان آخر لاعب سعودي توج بلقب هداف الدوري السعودي الممتاز، هو ناصر الشمراني نجم فريق الهلال في موسم 2013-2014، ليتناوب بعدها المهاجمين الأجانب على صدارة الهدافين.  كالمغربي عبد الرزاق الحمد الله والسوري عمر السومة والفرنسي بافيتيمبي غوميز وغيرهم.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

يذكر بأن فريق اتحاد جدة السعودي يتنافس مع وصيفه النصر للتعاقد. مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي هذا الصيف، استعداداً لمشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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