تعرف على ضحية كريم بنزيما بعد قدومه إلى اتحاد جدة السعودي   

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وطن- يبدو أن إدارة اتحاد جدة السعودي سيستغني عن خدمات النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في سوق انتقالات الميركاتو هذا الصيف، بعد تعاقد النادي مع أسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو لمدة موسمين كاملين.

ووفق التقارير الصحفية، فإن هناك مخاطر بشأن مصير مستقبل المغربي حمد الله في البقاء مع نادي اتحاد جدة السعودي، حيث أن اللاعب يلعب في نفس مركز الفرنسي كريم بنزيما. كما وبالتالي سيكون الأخير في التشكيل الأساسي للفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

ضحية بنزيما في اتحاد جدة السعودي

كما وسيرتدي الفرنسي بنزيما قميص رقم (9)، داخل صفوف نادي اتحاد جدة. بطل دوري روشن السعودي للموسم المنصرم.

🚨 في الاتحاد حتى الان •🇫🇷 بنزيما بدلاً عن -🇲🇦 حمدالله

•🇫🇷 كـانتي بدلاً عن -🇪🇬 طارق حامد 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/aa8bnuILca — Osama 🇸🇦 (@Siiros2) June 7, 2023

وبينت تلك التقارير، بأن إدارة نادي اتحاد جدة بقيادة أنمار الحائلي ونائبه، قد اتخذوا هذه الخطوة في وقت سابق، تحسباً. لعرقلة تحركاتها نحو صفقة التعاقد مع كريم بنزيما.

بنزيما وسيناريو قدوم رونالدو

كما وسيكون هذا السيناريو مشابه لما حدث مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. لاعب النصر السعودي الحالي، عند قدومه إلى الفريق في سوق الميركاتو الشتوي الماضي، اضطرت إدارة النادي إلى التخلي عن خدمات اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر الذي عاد إلى الدوري التركي الممتاز.

تأكد رحيل عبدالرزاق حمدالله عن نادي الاتحاد ، ونادي الاتحاد مستعد لاستقبال العروض لنقل اللاعب . – عام ونصف لن ننساها ، شكراً عبدالرزاق 💔🙏🏻 pic.twitter.com/BsYsrZmZ93 — المدرج | الذهبي (@A1modrj) June 6, 2023

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كما وسيكون الأمر صعباً على صعيد نجوم الكرة السعوديين في الدوري الممتاز، في المنافسة على صدارة جدول الهدافين في ظل وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو وزميله السابق كريم بنزيما في الدوري السعودي الممتاز.

وكان آخر لاعب سعودي توج بلقب هداف الدوري السعودي الممتاز، هو ناصر الشمراني نجم فريق الهلال في موسم 2013-2014، ليتناوب بعدها المهاجمين الأجانب على صدارة الهدافين. كالمغربي عبد الرزاق الحمد الله والسوري عمر السومة والفرنسي بافيتيمبي غوميز وغيرهم.

يذكر بأن فريق اتحاد جدة السعودي يتنافس مع وصيفه النصر للتعاقد. مع الفرنسي نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي هذا الصيف، استعداداً لمشاركة العميد في بطولة كأس العالم للأندية 2023.