وكيل ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة

- Advertisement -

وطن- كشف وكيل أعمال ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (خورخي ميسي)، عن وجهة نجله القادمة، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الخبير الموثوق في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين، عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” خورخي ميسي بعد اجتماعه مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، قال بأن ليو يرغب في العودة إلى برشلونة وأحب أن أراه يعود إلى النادي”.

وكيل ميسي يكشف عن وجهته القادمة

وأضاف والد ميسي خورخي، ” الانتقال إلى نادي برشلونة، هو خيار بالتأكيد ..”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام نادي الهلال السعودي في التعاقد مع بطل كأس العالم 2022، ليونيل ميسي بصفقة تاريخية ضخمة قد بلغت نحو 400 مليون يورو، إلا أن اللاعب أمهل الموافقة على صفقة الانتقال، لرغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.

كما ورحل البرغوث الأرجنتيني ميسي عن نادي برشلونة (البلوغرانا) في صيف عام 2021، بعد فشل إدارة البلوغرانا في مفاوضات تجديد عقده. بسبب الأزمة المالية التي ما زال الفريق يعاني منها إلى يومنا هذا.

🚨 Jorge Messi after meeting Barcelona president Laporta: “Leo wants to return to Barcelona and I’d love to see him back to Barça”. “Barça move is an option for sure”, Jorge Messi added — via @tjuanmarti. pic.twitter.com/UwIrMX4GSz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

- Advertisement -

وانضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان في عام 2021، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين كاملن. قبل أن يعلن اللاعب رحيله عن النادي هذا الصيف.

عودة ميسي إلى برشلونة

ولعب ميسي 74 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي) في كافة المسابقات المختلفة، سجل فيها 32 هدفاً، و35 تمريرة حاسمة لزملائه، إلى جانب تتويجه ب3 ألقاب محلية. لعل أبرزها الدوري الفرنسي هذا الموسم، لكنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

Barcelona were not able present official bid to Messi yet during the meeting. 🇦🇷 Both sides feel time is running out… but Laporta and Jorge Messi have decided to take some hours to see if there’s a ‘creative’ solution. Meanwhile, Leo’s decision process is already advanced. pic.twitter.com/0us5IOa9Sp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023

ووفق التقارير الإسبانية، فإن رابطة الليغا الإسبانية قد وافقت على خطة نادي برشلونة. بشأن إبرام الصفقات الجديدة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، بشكل رسمي مع إدارة النادي الباريسي.