وكيل ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة

وطن- كشف وكيل أعمال ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (خورخي ميسي)، عن وجهة نجله القادمة، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الخبير الموثوق في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين، عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” خورخي ميسي بعد اجتماعه مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، قال بأن ليو يرغب في العودة إلى برشلونة وأحب أن أراه يعود إلى النادي”.

وأضاف والد ميسي خورخي، ” الانتقال إلى نادي برشلونة، هو خيار بالتأكيد ..”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام نادي الهلال السعودي في التعاقد مع بطل كأس العالم 2022، ليونيل ميسي بصفقة تاريخية ضخمة قد بلغت نحو 400 مليون يورو، إلا أن اللاعب أمهل الموافقة على صفقة الانتقال، لرغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.

كما ورحل البرغوث الأرجنتيني ميسي عن نادي برشلونة (البلوغرانا) في صيف عام 2021، بعد فشل إدارة البلوغرانا في مفاوضات تجديد عقده. بسبب الأزمة المالية التي ما زال الفريق يعاني منها إلى يومنا هذا.

