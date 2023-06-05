الثلاثاء, يونيو 6, 2023
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رياضة

وكيل ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة

والد البرغوث خورخي: ميسي يرغب في العودة إلى نادي برشلونة بالتأكيد هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
والد ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة
والد ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة
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وطن- كشف وكيل أعمال ووالد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (خورخي ميسي)، عن وجهة نجله القادمة، بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

وقال الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الخبير الموثوق في سوق الانتقالات الصيفية للاعبين، عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” خورخي ميسي بعد اجتماعه مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، قال بأن ليو يرغب في العودة إلى برشلونة وأحب أن أراه يعود إلى النادي”.

وكيل ميسي يكشف عن وجهته القادمة

وأضاف والد ميسي خورخي، ” الانتقال إلى نادي برشلونة، هو خيار بالتأكيد ..”.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اهتمام نادي الهلال السعودي في التعاقد مع بطل كأس العالم 2022، ليونيل ميسي بصفقة تاريخية ضخمة قد بلغت نحو 400 مليون يورو، إلا أن اللاعب أمهل الموافقة على صفقة الانتقال، لرغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.

كما ورحل البرغوث الأرجنتيني ميسي عن نادي برشلونة (البلوغرانا) في صيف عام 2021، بعد فشل إدارة البلوغرانا في مفاوضات تجديد عقده. بسبب الأزمة المالية التي ما زال الفريق يعاني منها إلى يومنا هذا.

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وانضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان في عام 2021، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين كاملن. قبل أن يعلن اللاعب رحيله عن النادي هذا الصيف.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

عودة ميسي إلى برشلونة     

ولعب ميسي 74 مباراة مع نادي باريس سان جيرمان (البي أس جي) في كافة المسابقات المختلفة، سجل فيها 32 هدفاً، و35 تمريرة حاسمة لزملائه، إلى جانب تتويجه ب3 ألقاب محلية. لعل أبرزها الدوري الفرنسي هذا الموسم، لكنه فشل في التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ووفق التقارير الإسبانية، فإن رابطة الليغا الإسبانية قد وافقت على خطة نادي برشلونة. بشأن إبرام الصفقات الجديدة في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي.

عودة ميسي إلى برشلونة
عودة ميسي إلى برشلونة

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في ال30 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، بشكل رسمي مع إدارة النادي الباريسي.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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