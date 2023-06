هجوم على قاعدة للجيش الجزائري ومقتل 16 جنديا واختطاف آخرين.. ما حقيقته؟

- Advertisement -

وطن- زعمت “حركة تحرير جنوب الجزائر” أن عناصرها نفذت سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الجزائري على طول الحدود المالية، وأسفرت عن مقتل 16 جنديا من أفراد الجيش، بحسب ما أوردته مصادر محلية في “تيمياوين” و”برج باجي مختار”.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد حذر “من الوضع على الحدود” خلال اجتماع خصص لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود.

🇷🇺 🇩🇿 The “Movement for the Liberation of Southern Algeria” confirms “the killing of 16 soldiers from the occupying Algerian army and 8 soldiers from the Russian Wagner forces.” #Ukraine #WagnerGroup #Algérie #Alger #Algerie_terrorist_regime #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/wvcTXjiiXi

— Movement for the Liberation of Southern Algeria (@southalgeriefre) June 4, 2023