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هجوم على قاعدة للجيش الجزائري ومقتل 16 جنديا واختطاف آخرين.. ما حقيقته؟

أمر رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، بنشر كتيبة من الجيش من المنطقة الرابعة لتعزيز القواعد العسكرية المتاخمة للحدود المالية

كتب باسل النجار
هجوم على قاعدة للجيش الجزائري ومقتل 16 جنديا واختطاف آخرين.. ما حقيقته؟
هجوم على قاعدة للجيش الجزائري
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وطن- زعمت “حركة تحرير جنوب الجزائر” أن عناصرها نفذت سلسلة عمليات عسكرية ضد مواقع للجيش الجزائري على طول الحدود المالية، وأسفرت عن مقتل 16 جنديا من أفراد الجيش، بحسب ما أوردته مصادر محلية في “تيمياوين” و”برج باجي مختار”.

عمليات عسكرية ضد الجيش الجزائري على حدود مالي

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد حذر “من الوضع على الحدود” خلال اجتماع خصص لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود.

وزعمت وسائل إعلام مغربية أن رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، أمر بنشر كتيبة من الجيش من المنطقة الرابعة لتعزيز القواعد العسكرية المتاخمة للحدود المالية”.

مزاعم عن اختطاف جنود جزائريين

كما زعم الكاتب المغربي منير دولي أنه وصلته رسالة من أحد قادة حركة تحرير أزواد، تفيد بأن “هجوم تيماوين وبرج باجي مختار” خلف أكثر من 25 قتيل وعدد كبير من الجرحى.”

وتابع مزاعمه عبر حسابه بتويتر:”وما لم تعلنه الجزائر هو اختطاف عدد من جنودها وهي تفاوض حاليا لإطلاق سراحهم.”

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واختتم:”اجتماع مجلس الأمن الجزائري لم يكن لخرافة المغرب وإسرائيل ولكن لدراسة الخسائر وسببها.”

وقد اتخذت السلطات في الجزائر تدابير “للسيطرة على المناطق المستقلة في الجنوب.

وتشتهر المنطقة الجنوبية من الجزائر بتاريخ يتسم بحركات التمرد والاحتجاج، والتي عادة ما تنبع من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجزائر بخصوص هذا الهجوم المزعوم.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في، مارس من العام الماضي، وقوع اشتباك بين قوات للجيش في مهمة لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود ومجموعة إرهابية في منطقة تيمياوين الواقعة على الحدود مع مالي (جنوب غربي الجزائر)، ما أودى بحياة ثلاثة عسكريين وقتها.

آنذاك نشرت وزارة الدفاع الجزائرية أسماء ورتب العسكريين الذين قضوا خلال هذا الاشتباك، وهم الملازم العامل إخلف رضا والعريف المتعاقد طارب إلياس والعريف المتعاقد علي عبد القادر هواري.

وقدم كل من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، وقتها تعازيهما لعائلة العسكريين الثلاثة.

ولم تذكر الوزارة آنذاك تفاصيل أكثر حول الاشتباك أو هوية المجموعة التي اشتبك معها الجيش.

عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

تبون يحذر

وفي السياق حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، “من الوضع على الحدود”، وذلك خلال ترؤسه، الخميس المنصرم، اجتماعاً “مصغراً” للمجلس الأعلى للأمن بحضور رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، ومجموعة من الجنرالات المقربين منه.

وذلك قبل يوم واحد فقد من انطلاق العمليات الميدانية لمناورات “الأسد الأفريقي”، وخصص الاجتماع لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود.

وتتخلل الأحداث والحركات الاحتجاجية في جنوب الجزائر “مخاوف بسبب طابعها البيئي، لكون المنطقة غنية بالمعادن. ويواجه سكانها تحديات كبيرة مثل التصحر وندرة المياه والمشاكل المرتبطة بتغير المناخ التي تؤثر بشكل مباشر على نمط حياتهم”.

وكانت قد اندلعت في منطقة أزواد، حركات احتجاج تقودها “حركة تقرير المصير التي تتألف بشكل أساسي من الطوارق، وتسعى هذه الحركة إلى تحقيق تقرير المصير والاعتراف بحقوقها السياسية وهويتها الثقافية”.

حيث عمل الجيش الجزائري على “قمع تمرد الحركة العربية لألغام من قبل الحكومة الجزائرية”، مما أثار استياءًا كبيرًا في المنطقة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بين شمال وجنوب الجزائر، بالإضافة إلى التوترات العرقية والثقافية المستمرة.

وعلى مر السنين، ظهرت حركات أخرى، وخاصة في منطقة القبائل، حيث يطالب سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة بالاستقلال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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