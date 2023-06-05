الثلاثاء, يونيو 6, 2023
الرئيسيةالهدهدتعزيزات عسكرية جزائرية غير مسبوقة على الحدود المغربية استعداداً لتصعيد محتمل في...
الهدهد

تعزيزات عسكرية جزائرية غير مسبوقة على الحدود المغربية استعداداً لتصعيد محتمل في سبتمبر!

مصادر أوضحت أن كل ما يتطلبه الأمر هو شرارة واحدة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر!

كتب سالم حنفي
تعزيزات عسكرية جزائرية غير مسبوقة على الحدود المغربية استعداداً لتصعيد محتمل
سعيد شنقريحة
- Advertisement -

وطن- زعم موقع “مغرب إنتليجنس” الناطق بالفرنسية، أن رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، شرع في تعزيز غير مسبوق للقوات المسلحة المنتشرة بالقرب من الحدود الجزائرية المغربية.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولَها، إنه تمّ إرسال عدد أكبر من القوات وأفضل تجهيزًا من عدة مناطق جزائرية أخرى ليتمّ نشرها على وجه الخصوص في محيط منطقة “حماقير”، الواقعة على بعد أكثر من 110 كيلومترات جنوب غرب بشار وليست بعيدة عن الحدود المغربية.

وبحسب الموقع، فإن هذا الانتشار الواسع الجديد للقوات العسكرية الجزائرية غير مسبوق وقد تمّت دراسته وشرحه والموافقة عليه من قبل القيادة العسكرية العليا للجيش الجزائري وكذلك من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أثناء عمل المجلس الأعلى للأمن “المقيد” الأخير، الذي جمع بين كبار المسؤولين العسكريين فقط، والذي عقد في 1 يونيو/حزيران الجاري.

شنقريحة يتوقّع مخاطر عالية جداً

ووفقاً لما أوردته المصادر التي تحدثت لموقع “مغرب إنتليجنس”، فإنه خلال هذا الاجتماع الحساس للغاية، قدّم سعيد شنقريحة أيضًا إلى عبد المجيد تبون خطة عمل تتوقع مخاطر عالية جدًا للموقف العسكري مع الجار المغربي ابتداءً من سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر إن هذا الخطر يفسّره رئيس الجيش الجزائري بتسريع العمليات العسكرية المغربية التي تنفذها ضد جبهة البوليساريو وراء “جدار الرمال” الذي يفصل الجزء المغربي من الصحراء عن المنطقة التي تحتلها قوات جبهة البوليساريو.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجيش الجزائري يدرك أن الطائرات المغربية بدون طيار والمعدات الجوية الجديدة عالية التقنية والدقة التي توفرها إسرائيل تنتهك بانتظام الحدود الجزائرية للتجسس على الوحدات المسلحة الجزائرية أو مراقبتها.

- Advertisement -
سعيد شنقريحة
سعيد شنقريحة

الاصطدام بين الدفاعات الجزائرية والطائرات المغربية لا مفر منه

وبحسب المصادر، فإنه يبدو أن خطر التداخل بين وسائل الدفاعات المضادة للطائرات في الجزائر والطائرات المسلحة بدون طيار في المغرب أمر لا مفر منه، وفقًا لسعيد شنقريحة الذي توقّع أيضًا اشتداد القتال بين البوليساريو والقوات المسلحة المغربية في أعقاب خرق القوات المسلحة المغربية لاتفاق السلام.

شرارة واحدة قد تفجّر الحرب بين الجزائر والمغرب

ووفقاً للمصادر، فإن تكثيف العمليات العسكرية التي يمكن أن تحرّض المغرب على مهاجمة أهداف تقع على طول الحدود الجزائرية يحتمل أن تثير ردود فعل دقيقة من الجيش الجزائري، موضحة أن كل ما يتطلبه الأمر هو شرارة واحدة لحدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين المغرب والجزائر، مما يغرق المنطقة المغاربية بأكملها في أزمة غير مسبوقة.

المصدرموقع مغرب إنتليجنس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

هجوم على قاعدة للجيش الجزائري ومقتل 16 جنديا واختطاف آخرين.. ما حقيقته؟

الهدهد

بعد تحرشه بمغربيات.. ديفيد غوفرين يعود للرباط ويواصل مهامه رسميا

الهدهد

رئيس الكنيست الإسرائيلي يشكر ملك المغرب ويكشف عن “دعوة تاريخية”

تقارير

أ ف ب: محمد السادس عاد لاستعادة السلطة!

تقارير

هذا الرئيس كان “وقحا جدا” مع ملك المغرب.. كواليس مكالمة ساخنة أربكت القصر

الهدهد

أخيرا.. ضبط “عصابة النساء” في الجزائر والشرطة تكشف التفاصيل (شاهد)

الهدهد

هل قصد حفيظ دراجي عبد الصمد ناصر بهذه التغريدة عن “الرزق”؟

الهدهد

بطل أم خائن؟.. الجانب الخفي في حياة الأمير عبد القادر الجزائري

الهدهد

علي القره داغي يدعو الجزائر والمغرب للحوار ويحذر: “تجنبوا أبواق الفتنة”.. من يقصد؟

الهدهد

إقالة عبد الصمد ناصر.. صحفي جزائري يكشف تفاصيل خطيرة عن “تجسس في مقرّ الجزيرة”.. ما علاقة إسرائيل؟

الهدهد

عميد قطري سابق لـ عبدالصمد ناصر: أسلوب شوارعي غير راقي ومكانك الإعلام الأصفر!

الهدهد

عبد الصمد ناصر بعد إنهاء عمله في الجزيرة: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تطور جديد في واقعة العنصرية ضد ناشط بحريني في لندن.. قرار أمني عاجل

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 4 أندية في دوري روشن السعودي لهذا السبب

نجمة “الحاج متولي” “مونيا” تصدم الجميع بحديثها عن حب حياتها رغم زواجها من آخر (شاهد)

أشرف حكيمي يستمتع في حفل صاخب جداً تخللته خمور وإيحاءات جنسية شاذة (شاهد)

وكيل ميسي يكشف عن وجهة البرغوث القادمة

مخاوف إسرائيلية من هجمات مصرية جديدة وتقرير حديث ينسف رواية المخدرات

مريم الدباغ تتراقص بين الرجال بوجود خطيبها الجزائري بفستان كاد يخرج صدرها منه (شاهد)

تصريحات بلينكن.. لماذا تدفع واشنطن نحو تسريع التطبيع السعودي الإسرائيلي؟

هبة عبوك تثير الجدل بتعليقها على صورة شقيقة أشرف حكيمي.. كيف ردت عليها؟ (شاهد)

تأشيرة سياحية موحدة بين سلطنة عمان والسعودية.. ماذا تعني؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC