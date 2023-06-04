وهم بصري لن يحله إلا العبقري..أمامك 10 ثوانٍ فقط للعثور على المرأة

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وطن- إذا كنت من محبي الأوهام البصرية والألغاز، فهذا الاختبار لك.

الأوهام البصرية هي عبارة عن مجموعة من الألوان والأنماط التي تخلق صورًا يمكن أن تخدع عقلك ليعتقد أنك ترى شيئًا غير موجود في الواقع.

بشكل عام، معظم الأوهام البصرية عبارة عن حيل تنشأ من الطريقة التي تعمل بها رؤيتنا أو كيف يعالج دماغنا المعلومات.

يعتقد بعض الباحثين أنه يمكن استخدام الخدع البصرية لاختبار مستوى الذكاء، كما يجادلون بأن الأشخاص ذوي معدلات الذكاء المرتفعة أفضل في رؤية الأنماط المخفية في الأوهام البصرية.

بشكل عام، يمكن أن تكون الخدع البصرية طريقة ممتعة لاختبار ذكاء الفرد. ومع ذلك، فهي ليست الطريقة الوحيدة لاختبار مستوى الذكاء.

إذا كنت حقًا بحاجة إلى فهم مستويات الذكاء الفعلية الخاصة بك، فمن المستحسن أن تأخذ اختبارات الذكاء المصممة باحتراف.

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وفي الوهم البصري الذي اخترناه اليوم نقلاً عن موقع “jagranjosh“، التحدي بالنسبة لك هو العثور على المرأة خلال 10 ثوانٍ.

تظهر الصورة- التي تم إنشاؤها من قبل الفنان الإيطالي يوهانس ستوت– ببغاء جالس على جذع شجرة.

الآن، الجزء المثير للاهتمام في هذا الوهم البصري المثير للعقل، هناك امرأة مخفية في هذه الصورة. رسم الفنان هذا الوهم بطريقة تجعل العمل الفني يلعب حيلًا إدراكية في ذهنك تجعل من الصعب تحديد المرأة المخفية في غضون 10 ثوانٍ.

وقتك يبدأ الآن..

تقول الادعاءات أن 1٪ فقط من الأشخاص ذوي مستويات الذكاء المرتفعة يمكنهم العثور على المرأة المخفية في هذا الوهم البصري.

هل وجدتها؟

إذا كنت لا تزال تبحث عن المرأة، فنحن هنا لمساعدتك في العثور عليها.

إذا نظرت بعناية وبدقة، فستتمكن من تحديدها. يمكن رؤية المرأة على شكل ببغاء في الصورة.

كيف تساعد الخدع البصرية في زيادة معدل الذكاء؟

تظهر الدراسات أن هناك بعض الأسباب التي تجعل الخدع البصرية تساعد في زيادة معدل الذكاء. يمكن أن تكون الخدع البصرية أداة مفيدة لاختبار معدل الذكاء، كما يمكن أن تساعد في تحسين مهارات حل المشكلات لدى الشخص، ومدى قدرته على التركيز والإبداع.

وإذا كنت تبحث عن طرق لزيادة معدل ذكائك، ففكر في قضاء بعض الوقت في حل الأوهام البصرية.