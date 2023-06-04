خيانة مقرب من صدام حسين أسدت “الخدمة الأكبر” للقوات الأمريكية (فيديو)

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وطن – كشف الرئيس السابق لهيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الدكتور “خليل الدليمي”، تفاصيل عن لحظة تلقي صدام لخبر مقتل نجليه عدي وقصي وحفيده مصطفى، بعد مواجهة مع القوات الأمريكية بوشاية من أحد العراقيين الذي كان يستضيف الرئيس السابق.

هكذا تلقى صدام حسين الصدمة

وقال “الدليمي” ضمن رباعية برنامج الذاكرة السياسية على “العربية” إنه سمع من صدام أنه كان لدى أحد المواطنين من الأصدقاء في وليمة غداء، وكان المضيف مرتبكاً وعندما سأله صدام حسين عن سبب ارتباكه قال له إنه يخفي خبراً.

وعندما أصر صدام على معرفة الخبر قال له مضيفه إن عدي استشهد فرد صدام “عفية” وتابع محدثه أن قصي أيضاً استشهد فرد صدام “عفيتين”، وفي المرة الثالثة قال له إن حفيده مصطفى استشهد أيضاً في عملية مقاومة للقوات الأمريكية ولم يرد، بحسب وصف المحامي.

وروى الدليمي أن مقتل أبناء صدام وحفيده جاء بعد وشاية من الشخص المضيف ذاته طمعاً بالأموال التي لديهم والتي استحوذ عليها بالفعل، كما طمع بالمكافأة التي وضعتها القوات الأمريكية وهي 25 مليون دولار ثمناً لخيانته.

ونفذت القوات الأمريكية غارة على مخبأ عدي وقصي بتاريخ 22 يوليو / تموز 2003 شمال شرق مدينة الموصل العراقية، أدت إلى مقتل عدي وقصي الابنين الوحيدين للرئيس صدام حسين الذي كان حينئذٍ متخفياً في أحد بساتين منطقة الدور.

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وتحولت الغارة التي كانت غايتها إلقاء القبض على الأخوين المتخفيين عدي وقصي، إلى معركة بالأسلحة النارية عند مخبأ محصن بين قوة أميركية من 200 جندي مدعومة بالأسلحة الثقيلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية مقابل أربعة أشخاص، عدي، وقصي، ومصطفى ابن قصي ذي الأربعة عشر عاماً، والعقيد عبد الصمد الحدّوشي حارس عدي، وانتهت المعركة بمقتلهم بعد مقاومة استمرت أربع ساعات.

كان عدي وقصي من العراقيين المطلوبين لدى الولايات المتحدة. ونشرت سلطة الاحتلال الأمريكي مكافأة مجمعة قدرها ثلاثون مليون دولار أميركي مقابل الإرشاد إلى مكان الأخوين.

وكان صدام حسين نعى وفاة ابنيه وحفيده في تسجيل صوتي بثته قناة “العربية” قال فيه «أيها النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة، ننعى إليكم وأزف لكم نبأ الشرف وهو أمنية كل مواطن صادق مجاهد إذ ارتفعت أرواح كوكبة أخرى جديدة من الشهداء في سماء وضيافة الرب الرحيم”.

وأضاف:”أشكر الله على ما خصّنا به، وشرفنا باستشهادهم لأجله أرضوا الله بوقفة الجهاد في قتال باسل في ساحة الجهاد إن كنتم قد قتلتم عدي وقصي ومصطفى فكل شباب العراق وأمتنا هم عدي وقصي ومصطفى في ساحة الجهاد أبناءكم وإخوانكم”.

و”خليل جاسم سعدون الدليمي” تولد 1962 محامي عراقي وناشط حقوقي تولى الدفاع عن الرئيس الراحل صدام حسين ما بين 2005- 2006.

يعيش حالياً في الأردن وله عدة كتب أهمها كتاب “هذا ما حدث” وكتاب “العدالة من المنظور الأمريكي”، وقد كان خليل الدليمي عضواً في نقابة المحامين العراقيين.