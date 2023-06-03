متى سيحسم ميسي وجهة مستقبله القادمة؟! تشافي يُجيب على هذا السؤال

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وطن- أجاب المدرب الإسباني تشافي هرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بشأن حسم زمله السابق ميسي قراره لتحديد وجهة مستقبله القادمة بعد الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال مدرب برشلونة تشافي، في حوار صحفي مع صحيفة “ إل موندو ديبورتيفو” الإسبانية، ” في الأسبوع القادم سيتخذ ميسي قراره، وعلى وسائل الإعلام أن تتركه وشأنه”.

توقيت حسم ميسي وجهة مستقبله القادمة

وأضاف الإسباني تشافي، ” الأسبوع القادم سيقرر ميسي وجهة مستقبله القادمة، هناك 200 فرضية. لا أرى أن الأمور معقدة بالنسبة لعودة ميسي إلى برشلونة، الأبواب مفتوحة أمامه. أنا المدرب وأعرف أنه سيساعدنا كثيراً لو قرر العودة”.

كما وتابع، ” في النهاية علينا وتركه وشأنه قليلاً، لأن لديه الكثير من الاحترام لباريس، ويريد أن ينهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة”.

تشافي يلقي الكرة في ملعب ليو 🧐 pic.twitter.com/BQ9WOwNrz0 — Kooora (@kooora) May 29, 2023

وختم تشافي حديثه، ” بعد المباراة الأخيرة من الموسم لديه كل الحق لاتخاذ القرار الخاص بالفريق الذي يريد أن ينهي مسيرته معه. كما أنني أعتقد أنه سيواصل اللعب على أعلى مستوى في كرة القدم، ولو جاء إلى النادي الكتالوني. فهذا ما يريده معظم الكتالونيين”.

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ميسي ومغادرة برشلونة

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (البرغوث)، قد رحل عن صفوف نادي برشلونة (البلوغرانا). بعد فشل برشلونة في تجديد عقد اللاعب، نتيجة الأزمة المالية التي ما زال النادي الكتالوني يعاني منها إلى اليوم.

كما وتوج البرغوث ميسي خلال مشواره الكروي مع برشلونة ب35 لقباً على الصعيد المحلي والقاري، ليغادر الفريق في صيف 2021 إلى صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسمين كاملين، ليقرر هذا الصيف الرحيل بعد نهاية عقده.

وسجل الأرجنتيني ميسي 21 هدفاً وصنع 20 تمريرة حاسمة لزملائه خلال مسيرته الكروية مع باريس سان جيرمان في كافة البطولات المختلفة.

بطل كأس العالم 2022 قطر

وساهم ميسي في تتويج منتخب الأرجنتين (راقصي التانغو). بنسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، بعد فوز على حامل اللقب فرنسا (الديوك) بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يلعب البرغوث ميسي المباراة الأخيرة مع باريس سان جيرمان، السبت. أمام كليرمونت، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية (باريس).