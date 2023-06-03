السبت, يونيو 3, 2023
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حياتنا

أشياء يقوم بها العملاء.. يكرهها موظفو الفندق وتثير غضبهم

"تعتبر الفنادق أماكن يبحث فيها العملاء عن الراحة والاسترخاء والخدمات بجودة عالية"

كتب معالي بن عمر
موضفو الفندق watanserb.com
موضفو الفندق
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وطن-عند السفر والإقامة في أحد الفنادق في العالم، فمن المؤكد أنك تتوقع تلقي معاملة ودية ومهنية وشخصية من موظفي الفندق. ولكن هل تساءلت يومًا عما يتوقعه موظفو الفندق منك كعميل “محترم”؟

وهل تعلم ما هي أكثر الأشياء التي تزعجهم أو تجعل وظيفتهم أكثر صعوبة؟ فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، التصرفات التي يقوم بها العملاء وتثير إزعاج الموظفين في الفندق.

هذا ما يثير غضب موظفي الفندق م عملائهم.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الفنادق تعتبر من الأماكن المهمة التي يبحث فيها العملاء عن الراحة والاسترخاء والخدمات بجودة عالية. وعلى الرغم من ذلك، لا يتحلى الضيوف دائمًا بأخلاق جيّدة، إذ يمكن أن يتسببوا في إزعاج أو إثارة متاعب موظفي الفندق.

تنظيف غرف الفنادق
الخدمات التي يقدمها موظفة الفندق

ما هي التصرفات التي يكرهها موظفو الفندق؟  

  • سرقة بعض الأشياء من عربة التنظيف: إذا أخذت شيئًا مامن عربة التنظيف الموجودة دائمًا في الردهة، فيمكنك أن تتسبب في فقدان طاقم التنظيف لعدد من العناصر المهمة والتي يحتاجونها في عملهم، ما يسبب لهم مأزقًا.
  • طلب خدمة التنظيف طوال الوقت: رؤية مقدمي خدمة التنظيف في الممرات، لا يعني بالضرورة أنه عليك إجبارهم على تنظيف غرفتك مرارًا وتكرارًا، فهم بصدد تنظيف غرف أخرى معيّنة. لذلك، من الأفضل الاتصال بخدمة الغرف.
  • مساعدة مقدمي خدمة التنظيف: لا فائدة من تنظيف الغرفة أو حتى ترتيب السرير. فخدمة التنظيف مخصصة لذلك، لذلك إذا قمت ترتيب الغرفة، فأنت بصدد تضييع وقتك، لأنهم سيفعلون ذلك مرة أخرى. أيضًا، لا تطلب من خدمة الفندق القيام بأي مهمة لا تتوافق مع وظيفتهم، ناهيك عن تقديم المال لهم في المقابل.
  • ترك إكرامية: إذا كنت تريد ترك إكرامية لموظفي التنظيف، فمن الأفضل تركها على مرأى من الجميع مع كتابة رسالة، مثل: “شكرًا لك على خدمة التنظيف“.
  • اطلب الأشياء عبر الويب وليس من خدمة الغرف عبر الهاتف: على الرغم من أن موقع الويب الذي حجزت فيه الفندق يسمح لك أيضًا بطلب الأشياء بمجرد التثبيت، فمن الأفضل والأسرع إجراء مكالمة.
  • إجبارهم على مراقبة حيوانك الأليف: حتى لو كان الفندق “صديقًا للحيوانات الأليفة” ويسمح لك بإحضار كلبك، فهذا لا يعني أنه يمكنك أن تطلب منهم الاعتناء به أثناء الخروج أو الراحة. أولاً، اطلب معلومات حول ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة قبل الحجز، أو استأجر شخصًا لرعاية حيوانك الأليف في أثناء قيامك بعملك أو الذهاب في زيارة سياحية.
  • الموظفون لا يعيشون في الفندق: موظفو الفندق هم عمال يخضعون لنظام عمل بساعات محددة.
  • كسر بطاقة الغرفة: هناك ضيوف يعتقدون أن بطاقة الغرفة التي كانوا يقيمون فيها، ينبغي التخلص منها، بمجرد مغادرتهم الفندق لأنها تحتوي على بياناتهم الشخصية، لذلك لا يترددون ويمزقونها بأنفسهم. وهذا، خطأ فادح، لأن هذه البطاقة لا تحتوي على أكثر من النظام الذي يسمح بفتح باب الغرفة.
باب الغرفة
باب الغرفة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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