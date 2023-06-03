أشياء يقوم بها العملاء.. يكرهها موظفو الفندق وتثير غضبهم

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وطن-عند السفر والإقامة في أحد الفنادق في العالم، فمن المؤكد أنك تتوقع تلقي معاملة ودية ومهنية وشخصية من موظفي الفندق. ولكن هل تساءلت يومًا عما يتوقعه موظفو الفندق منك كعميل “محترم”؟

وهل تعلم ما هي أكثر الأشياء التي تزعجهم أو تجعل وظيفتهم أكثر صعوبة؟ فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، التصرفات التي يقوم بها العملاء وتثير إزعاج الموظفين في الفندق.

هذا ما يثير غضب موظفي الفندق م عملائهم.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن الفنادق تعتبر من الأماكن المهمة التي يبحث فيها العملاء عن الراحة والاسترخاء والخدمات بجودة عالية. وعلى الرغم من ذلك، لا يتحلى الضيوف دائمًا بأخلاق جيّدة، إذ يمكن أن يتسببوا في إزعاج أو إثارة متاعب موظفي الفندق.

ما هي التصرفات التي يكرهها موظفو الفندق؟