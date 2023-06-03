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رياضة

أخبار جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد وصفقة انتقاله إلى السعودية

الفرنسي بنزيما سيحسم قرار البقاء أو الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال الأيام القادمة

كتب فارس أبو شيحة
أخبار جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد watanserb.com
أخبار جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد
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وطن- كشفت تقارير صحفية أخباراً جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً لمدة موسمين كاملين للرحيل عن صفوف النادي الملكي.

وذكرت وكالة فرانس برس بشأن مستقبل الفرنسي بنزيما، مع ريال مدريد: “هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح اللاعب مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق هذا الصيف”.

أخبار جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد

ويتطلع نادي اتحاد جدة السعودي إلى التعاقد مع نجم ريال مدريد الحالي كريم بنزيما، من أجل المشاركة مع صفوف الفريق في نسخة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر القادم المقامة في المملكة العربية السعودية.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كما نجح اتحاد جدة خلال هذا الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في التتويج بلقب الدوري السعودي الممتاز وكأس السوبر السعودي.

حديث كريم بنزيما

وفي سياق متصل، تحدّث الفرنسي كريم بنزيما عن مستقبله مع نادي ريال مدريد، خلال تسلمه جائزة ماركا الرياضية: “لماذا التحدث عن مستقبلي، أنا في مدريد، الذين يتحدثون هم على الإنترنت، والإنترنت ليس الحقيقة”.

وينتهي عقد بنزيما مع نادي ريال مدريد (الملكي) في الـ30 من شهر يونيو/حزيران الجاري، لكن خيار الموافقة على تمديد عقده لموسم إضافي مع النادي الملكي مرتبط بقرار من اللاعب.

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وتوصّلت إدارة ريال مدريد في شهر أكتوبر الماضي إلى اتفاق شفهي، لتجديد عقد بنزيما لموسم إضافي (أي حتى صيف عام 2024)، بعد تكريم اللاعب بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022.

العرض السعودي

وكانت تقارير صحفية إسبانية وسعودية، قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، قد تلقى عرضاً سعودياً مغرياً تقدّر قيمته بـ200 مليون يورو على مدار موسمين كاملين، للعب مع أحد الأندية في الدوري السعودي الممتاز.

بنزيما
بنزيما

يشار إلى أن لاعب ريال مدريد بنزيما أحرز 18 هدفاً في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، خلف المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، برصيد 23 هدفاً لهذا الموسم.

المصدروطن + فرانس برس+ مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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