أخبار جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد وصفقة انتقاله إلى السعودية

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وطن- كشفت تقارير صحفية أخباراً جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً لمدة موسمين كاملين للرحيل عن صفوف النادي الملكي.

وذكرت وكالة فرانس برس بشأن مستقبل الفرنسي بنزيما، مع ريال مدريد: “هناك خط مفاوضات مفتوح مع اللاعب بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح اللاعب مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق هذا الصيف”.

أخبار جديدة عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد

ويتطلع نادي اتحاد جدة السعودي إلى التعاقد مع نجم ريال مدريد الحالي كريم بنزيما، من أجل المشاركة مع صفوف الفريق في نسخة كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر القادم المقامة في المملكة العربية السعودية.

كما نجح اتحاد جدة خلال هذا الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو في التتويج بلقب الدوري السعودي الممتاز وكأس السوبر السعودي.

حديث كريم بنزيما

وفي سياق متصل، تحدّث الفرنسي كريم بنزيما عن مستقبله مع نادي ريال مدريد، خلال تسلمه جائزة ماركا الرياضية: “لماذا التحدث عن مستقبلي، أنا في مدريد، الذين يتحدثون هم على الإنترنت، والإنترنت ليس الحقيقة”.

وينتهي عقد بنزيما مع نادي ريال مدريد (الملكي) في الـ30 من شهر يونيو/حزيران الجاري، لكن خيار الموافقة على تمديد عقده لموسم إضافي مع النادي الملكي مرتبط بقرار من اللاعب.

🚨 توماس غونزاليس مارتن (صحفي) | العرض العربي وصل إلى بنزيما قبل شهر ولا تزال لديه شكوك وريال مدريد لن يقف بوجهه. ‼️ تحقيق الكرة الذهبية لا يعني تجديد عقد اللاعب تلقائيًا لعام آخر. لا يوجد مثل هذا البند ولم يكن موجوداً من قبل حتى. – إستمرار الفرنسي الآن يعني أنه جدّد عقده قبل… pic.twitter.com/osTM83m1bs — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 3, 2023

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وتوصّلت إدارة ريال مدريد في شهر أكتوبر الماضي إلى اتفاق شفهي، لتجديد عقد بنزيما لموسم إضافي (أي حتى صيف عام 2024)، بعد تكريم اللاعب بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022.

العرض السعودي

وكانت تقارير صحفية إسبانية وسعودية، قد تحدثت خلال الفترة الماضية عن أن نجم ريال مدريد كريم بنزيما، قد تلقى عرضاً سعودياً مغرياً تقدّر قيمته بـ200 مليون يورو على مدار موسمين كاملين، للعب مع أحد الأندية في الدوري السعودي الممتاز.

يشار إلى أن لاعب ريال مدريد بنزيما أحرز 18 هدفاً في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، خلف المتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، برصيد 23 هدفاً لهذا الموسم.