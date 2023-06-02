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هالة صدقي تدافع عن سعد لمجرد وتدين الضحية: “إنتي رحتي معاه الأوتيل تعملي ندوة؟” (شاهد)

كتب سالم حنفي
هالة صدقي تدافع عن سعد لمجرد watanserb.com
هالة صدقي تدافع عن سعد لمجرد
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وطن- دافعت الفنانة المصرية هالة صدقي بشراسة عن الفنان المغربي سعد لمجرد على الرغم من إدانته والحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، مؤكدة ستبقى تدافع عنه حتى لو أصبح الحكم نهائيا.

وقالت الفنانة هالة صدقي في لقاء مباشر مع موقع “القاهرة24“، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كونه لم يتم الحكم النهائي عليه، مشيرة في الوقت نفسه بأن الجميع لديه أخطاء ولكن الفنان يكون عليه الضوء بشكل أكبر.

دفاع شخصي

وأضافت:”دفاعي عنه ووقوفي بجانبه شيء شخصي وخاص، لأني بكلم الصديق والفنان، وكلنا لدينا أخطاء ولكن المشكلة الوحيدة إن الفنان بيكون الضوء عليه أكتر، يعني لو خربش واحد يقول لك ده دبحه”.

وتابعت:”أولا القضية لم يحكم فيها بشكل نهائي، فهو برئ ولذلك لا يجوز لنا أن نذبحه، ولو اتحكم ضده هيكون موقفي مثلما هو ولن يتغير، سأدافع عنه وسأقف جنبه”.

وأردفت قائلة: “المفروض نحسبها بشكل آخر مش المفروض أتكلم فيه، لكن لو إنتي ست كنتي في بار وقاعدة بتشربي لحد ما اتعميتي.. رايحة مع شاب أوتيل تعملي إيه؟.. هل تكتبي كتاب ثقافي ولا تعملي ندوة؟”.

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على الشابة تحمل خطأها

وأوضحت هالة صدقي موجهة رسالة إلى الفتاة: “اتحملي أخطائك وده شاب صغير، فهل إنتي عاوزة تعملي بروباغندا أو تستغلي ده ماديا أنا مستغربة، ومش عاوزة أهاجم حد لكني بقول لو سعد لمجرد أخطأ فالبنت عملت 500 خطأ فمجيش أقول معلش يا حبيتي، وأمها كانت فين وهي مش عارفة بنتها كانت فين وبايتة فين، ما هو شاب يا أخونا واحدة رايحة معاه في نص الليل وبايتة معاه رايحة تعمل إيه.. هي اديته إذن وسمحت له”.

سعد لمجرد وهالة صدقي
سعد لمجرد وهالة صدقي

سعد لمجرد يحصل على إطلاق سراح مشروط

يشار إلى أن المغني المغربي سعد لمجرّد كان قد حصل ف أبريل/نيسان الماضي على إطلاق سراح مشروط في باريس بعدما استأنف حكم السجن الصادر بحقه بتهمة الاغتصاب، بحسب ما أعلن محاموه مشيرين إلى أن موكّلهم “سيبقى تحت إشراف قضائي” بانتظار محاكمته الجديدة.

وقال المحامون إن محكمة الاستئناف في باريس “وافقت على طلب الإفراج” الذي قدّمه محامياه تييري هيرزوغ وجان مارك فيديدا على أن يفرج عن لمجرّد مساء الخميس.

المحكمة مقتنعة بإدانة سعد لمجرد

وكانت محكمة الجنايات في باريس قد أبدت “قناعتها” بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها “بطريقة ثابتة ودقيقة”ن في جلسة المحاكمة التي عقدت في في 24 فبراير/شباط الماضي.

وروت المدّعية أمام المحكمة أن لمجرّد الذي التقته في ملهى ليلي في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ضربها واغتصبها في غرفة أحد الفنادق الفخمة في باريس، ليتم إيداع سعد لمجرد السجن فور صدور الحكم بحقه.
ودفع لمجرّد ببراءته طوال المحاكمة، واستأنف الحكم بعد أيام على صدوره.

المصدريوتيوب، موقع القاهرة24، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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