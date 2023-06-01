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هبة عبوك تغيظ أشرف حكيمي بوشم جديد سيثير غضب محمد السادس شخصياً (شاهد)

هبة عبوك سبق وأن زارت الصحراء الغربية وأبدت دعمها للشعب الصحراوي ودعت لتحريره

كتب خالد السعدي
هبة عبوك watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- عادت الفنانة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك لإثارة الجدل مجدداً في ظهورها الأخير من جزيرة إيبانيما الشهيرة في البرازيل.

وظهرت هبة عبوك التي أعلنت انفصالها عن لاعب المنتخب المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، في إطلالتها على شاطئ الجزيرة البرازيلية بإطلالة أنيقة وبسيطة، مرتديةً فستاناً بدون حمالات مخططاً بالأبيض والأسود.

هبة عبوك
هبة عبوك مرتدية فستاناً بدون حمالات مخططاً بالأبيض والأسود

وأرفقت هبة عبوك صورها على الشاطئ بتعليق قالت فيه: “فتاة من ايبانيما”.

المثير في إطلالة هبة عبوك على الجزيرة البرازيلية، هو نشرها مقطع فيديو من داخل الفندق الذي تقيم فيه أظهر قيامها بوضع وشم جديد على يدها اليمنى.

ووفقاً للفيديو، فقد وضعت هبة عبوك وشماً بعبارة عن “هلال ونجمة خماسية”، وهو شعار يزيّن كلّاً من العلم الجزائري وعلم الجمهورية الصحراوية التي تطالب بالاستقلال عن المغرب، بلد طليقها أشرف حكيمي.

 

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ماذا قصدت هبة عبوك من إظهار الوشم؟

ولا يمكن معرفة القصد من إظهار هبة عبوك لوشمها الجديد الذي يشير إلى الجزائر والجمهورية الصحراوية، أو إن كان متعمّداً أم لإغاظة طليقها أشرف حكيمي والمغاربة الذين تضامنوا معه بقوة في أزمته الأخيرة معها.

ولكن ما يثير الشكوك هو أن هبة عبوك داعمة ومؤيدة جداً لجبهة البوليساريو، وسبق وأن عبّرت عن تضامنها مع القضية الصحراوية.

وكانت هبة عبوك قد تسببت سابقاً بإشعال مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بعد تداول صور لها في الصحراء الغربية وبرفقة عدد من الناشطين الصحراويين التابعين لجبهة البولساريو.

هبة عبوك وأشرف حكيمي
هبة عبوك وأشرف حكيمي

هبة عبوك وزيارتها لمخيمات اللاجئين الصحراويين

وكانت الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل، قد زارت بالفعل مخيمات اللاجئين الصحراويين في مايو/أيار 2012، كجزء من الدورة التاسعة لمهرجان صحاري السينمائي.

وخلال إقامتها لعدة أيام، نشرت بعض التغريدات باستخدام هاشتاغ “Saharalibre”. كما شوهدت في صورة إلى جانب ناشط يرتدي وشاحًا عليه علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

هبة عبوك تدعم القضية الصحراوية

كما أطلقت هبة عبوك حينها مجموعة من التصريحات المؤيدة للشعب الصحراوي، قائلة: “هناك الكثير من الناس الذين لا يعرفون ما يحدث في الصحراء. (…) صراعهم مشابه للصراع بين إسرائيل وفلسطين لكنهم لا يستخدمون الأسلحة ومن المؤسف أنه باتباعهم طريق السلام ننساهم”.

وأعربت هبة عبوك في مقابلة مع “إسبان ميديا تشانس”، عن أسفها ودعمها لـ”الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم الإنسانية باستمرار”، بحسب ما نقله موقع “أفريك“.

المصدرانستجرام، موقع أفريك، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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