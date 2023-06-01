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آية السيسي بدون “العلكة والعقد” في حفل زفاف الحسين ورجوة (فيديو)

آية السيسي حضرت قبل شهرين رفقة والدتها السيدو انتصار السيسي، حفل زفاف الأميرة إيمان شقيقة ولي العهد الأردني، وخلال الحفل قامت بممارسات "غير رسمية" وبعيدة عن "إيتيكيت المحافل الرسمية" وآداب السلوك العام في مثل تلك المناسبات

كتب فهمي الورغمي
انتصار وآية السيسي في حفل زفاف الأمير الحسين watanserb.com
وصول انتصار وآية السيسي إلى حفل زفاف الأمير الحسين
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وطن – حضرت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وابنتها آية السيسي حفل زفاف ولي العهد في الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف.

انتصار وآية السيسي يحضران حفل زفاف الحسين ورجوة آل سيف

كان في استقبالهما الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله. وظهرت انتصار وآية بإطلالات بسيطة وغير مُتصنعة بينما تبادلتا بعضا من الحديث مع الملك وعقيلته.

وخلافاً لحضورها المثير للجدل في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني من الشاب ألكساندر ترميوتس -قبل شهرين- حيث ظهرت آية السيسي وهي تمضغ العلكة بطريقة مستفزة وغير رسمية.

قررت انتصار السيسي وابنتها آية، خلال حضورهما حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، الظهور بطريقة أكثر رسمية وهدوءا. في خطوة رأى فيها المغردون أنها جاءت نتيجة توجيهات وممارسات تعلمتها ابنة السيسي مؤخرا.

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كما لاحظ آخرون، عدم ارتداء آية السيسي للعقد الثمين الذي أطلت بها في حفل زفاف الأميرة إيمان قبيل شهرين تقريباً، وهو العقد الماسي الذي أثار ردود فعل واسعة في مصر حول سعره المرتفع في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

واليوم، الخميس 1 يونيو، اتحد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف وتم عقد قرانهما في احتفال ملكي.

يُعد هذا الزفاف الملكي حدثا تاريخيا وفرحة كبيرة للشعب الأردني والعائلة المالكة على السواء.

تعرّف العروسان في جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد خطوبتهما في أغسطس 2022 في الرياض، أقامت الملكة رانيا -مؤخرا- حفلة حناء للعروس في مضارب بني هاشم في عمان، حضرها أفراد من العائلة المالكة وسيدات من مختلف مناطق الأردن.

وحضر حفل الزفاف، اليوم الخميس، ممثلون عن بيوت ملكية من بلجيكا، دنمارك، لوكسمبورغ، ماليزيا، بروناي واليابان، إضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية يمثلون أكثر من 70 دولة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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