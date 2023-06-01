آية السيسي بدون “العلكة والعقد” في حفل زفاف الحسين ورجوة (فيديو)

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وطن – حضرت انتصار السيسي، زوجة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وابنتها آية السيسي حفل زفاف ولي العهد في الأردن، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف.

انتصار وآية السيسي يحضران حفل زفاف الحسين ورجوة آل سيف

كان في استقبالهما الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا العبد الله. وظهرت انتصار وآية بإطلالات بسيطة وغير مُتصنعة بينما تبادلتا بعضا من الحديث مع الملك وعقيلته.

وصول انتصار السيسي زوجة الرئيس المصري برفقة ابنتها ايه 🤍. pic.twitter.com/nUp5id1jeT — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 1, 2023

وخلافاً لحضورها المثير للجدل في حفل زفاف الأميرة إيمان بنت الملك عبد الله الثاني من الشاب ألكساندر ترميوتس -قبل شهرين- حيث ظهرت آية السيسي وهي تمضغ العلكة بطريقة مستفزة وغير رسمية.

قررت انتصار السيسي وابنتها آية، خلال حضورهما حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف، الظهور بطريقة أكثر رسمية وهدوءا. في خطوة رأى فيها المغردون أنها جاءت نتيجة توجيهات وممارسات تعلمتها ابنة السيسي مؤخرا.

اتمنى من #اية_السيسي ألا تأكل اللبان " العلكة" أثناء حضورها #زفاف_ولي_العهد الأردني برفقة والدتها #انتصار_السيسي وأن تلتزم بالبروتوكول اللافت أيضا هو عدم ارتدائها للعقد الثمين الذي أثار حفيظة المصريين في المرة الماضية#زفاف_ولي_العهد_الملكي pic.twitter.com/BVVnM9K1D6 — Osama Gaweesh (@osgaweesh) June 1, 2023

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كما لاحظ آخرون، عدم ارتداء آية السيسي للعقد الثمين الذي أطلت بها في حفل زفاف الأميرة إيمان قبيل شهرين تقريباً، وهو العقد الماسي الذي أثار ردود فعل واسعة في مصر حول سعره المرتفع في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

واليوم، الخميس 1 يونيو، اتحد الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن ورجوة آل سيف وتم عقد قرانهما في احتفال ملكي.

يُعد هذا الزفاف الملكي حدثا تاريخيا وفرحة كبيرة للشعب الأردني والعائلة المالكة على السواء.

تعرّف العروسان في جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وبعد خطوبتهما في أغسطس 2022 في الرياض، أقامت الملكة رانيا -مؤخرا- حفلة حناء للعروس في مضارب بني هاشم في عمان، حضرها أفراد من العائلة المالكة وسيدات من مختلف مناطق الأردن.

وحضر حفل الزفاف، اليوم الخميس، ممثلون عن بيوت ملكية من بلجيكا، دنمارك، لوكسمبورغ، ماليزيا، بروناي واليابان، إضافة إلى شخصيات رسمية ودبلوماسية يمثلون أكثر من 70 دولة.