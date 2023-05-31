الأربعاء, مايو 31, 2023
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رياضة

عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس لهذا السبب

غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس تقدر قيمتها 718.240 يورو

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس watanserb.com
عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس
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وطن- أقر القضاء الرياضي الإيطالي غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس، على خلفية قضية دفع أجور مؤجلة إلى اللاعبين ونشاط مالي غير مشروع داخل السيدة العجوز.

واعترف نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، بذنبه تفادياً للعقوبة الأكثر قساوة على النادي الإيطالي، وهو خصم نقاط إضافية من رصيده في جدول ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم (الكالتشيو).

عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس

وفرضت المحكمة الفيدرالية في إيطاليا، الثلاثاء، غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس. تقدر قيمتها 718.240 يورو، بالإضافة إلى فرض غرامة أخرى طالت سبعة مسؤولين سابقين في السيدة العجوز تتراوح ما بين 10-47 ألف يورو بشأن تلك القضية.

وعلقت محكمة رياضية إيطالية العقوبة الصادرة بحق نادي السيدة العجوز في ال20 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، والمتمثلة. بخصم 15 نقطة على خلفية النشاط المالي الغير المشروع للفريق الإيطالي.

فيما فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة على نادي يوفنتوس في ال22 من شهر مايو/ آيار الماضي. وهو خصم 10 نقاط من النادي في ترتيب جدول الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، مما ساهم ذلك في تراجعه إلى المركز السابع الغير المؤهل لدوري الأبطال أو حتى الدوري الأوروبي.

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نجم يوفنتوس كييزا
نجم يوفنتوس كييزا

يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز

وسيلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه أودينيزي، الأحد، في منافسات الجولة ال38 الأخيرة على الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023.

كما ولعب السيدة العجوز 37 مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز. لهذا الموسم، حقق فيها الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات. فيما تلقى الخسارة في 10 مباريات أخرى.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق يوفنتوس يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن نابولي المتصدر والمتوج بلقب الموسم برصيد 87 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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