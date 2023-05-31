عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس لهذا السبب

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وطن- أقر القضاء الرياضي الإيطالي غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس، على خلفية قضية دفع أجور مؤجلة إلى اللاعبين ونشاط مالي غير مشروع داخل السيدة العجوز.

واعترف نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، بذنبه تفادياً للعقوبة الأكثر قساوة على النادي الإيطالي، وهو خصم نقاط إضافية من رصيده في جدول ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم (الكالتشيو).

عقوبة جديدة بحق نادي يوفنتوس

وفرضت المحكمة الفيدرالية في إيطاليا، الثلاثاء، غرامة مالية بحق نادي يوفنتوس. تقدر قيمتها 718.240 يورو، بالإضافة إلى فرض غرامة أخرى طالت سبعة مسؤولين سابقين في السيدة العجوز تتراوح ما بين 10-47 ألف يورو بشأن تلك القضية.

🟥 #آخر_خبر | المحكمة الرياضية توافق على طلب يوفنتوس وتكتفي بفرض عقوبة مالية دون خصم نقاط إضافية من رصيده pic.twitter.com/j3hQHnTVzM — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) May 30, 2023

وعلقت محكمة رياضية إيطالية العقوبة الصادرة بحق نادي السيدة العجوز في ال20 من شهر إبريل/ نيسان الماضي، والمتمثلة. بخصم 15 نقطة على خلفية النشاط المالي الغير المشروع للفريق الإيطالي.

فيما فرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عقوبة على نادي يوفنتوس في ال22 من شهر مايو/ آيار الماضي. وهو خصم 10 نقاط من النادي في ترتيب جدول الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، مما ساهم ذلك في تراجعه إلى المركز السابع الغير المؤهل لدوري الأبطال أو حتى الدوري الأوروبي.

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يوفنتوس في الدوري الإيطالي الممتاز

وسيلتقي فريق يوفنتوس أمام منافسه أودينيزي، الأحد، في منافسات الجولة ال38 الأخيرة على الدوري الإيطالي الممتاز 2022-2023.

كما ولعب السيدة العجوز 37 مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز. لهذا الموسم، حقق فيها الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 6 مباريات. فيما تلقى الخسارة في 10 مباريات أخرى.

ومن الجدير بالذكر، فإن فريق يوفنتوس يحتل المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي (الكالتشيو). برصيد 59 نقطة، كما وبفارق كبير عن نابولي المتصدر والمتوج بلقب الموسم برصيد 87 نقطة.