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صحيفة تشيكية: الأزمة تختمر في المغرب ومحمد السادس لا يريد أن يحكم ويختفي مع كيك بوكسر!

الصحيفة قالت إن الأخوة زعيتر قاموا بخصخصة محمد السادس الأمر الذي يسبب الذعر في المغرب

كتب سالم حنفي
محمد السادس watanserb.com
محمد السادس
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وطن- قالت صحيفة “idnes.cz” التشيكية في تقرير لها إن هناك هناك أزمة تختمر في المغرب ، ومركزها أبو بكر زعيتر لاعب الكيك بوكسر الألماني-المغربي الأصل.

وتحت عنوان: “العربي راسبوتي.. ملك المغرب لا يريد أن يحكم واختفى مع كيك بوكسر”، كتبت الصحيفة قائلة: “الأزمة تختمر في المغرب ، وفي بؤرتها مصارع قوي”.

وأضافت أنه من بين أمور أخرى، يقود سيارة فاخرة بوجاتي فيرون، ويستخدم طائرات الدولة ويجعل من حكام المقاطعات سائقين شخصيين له.

خصخصة محمد السادس

وبحسب الصحيفة، فقد “قام هو وشقيقيه بخصخصة الملك محمد السادس الذي يقضي معظم وقته خارج البلاد وهو الأمر الذي يسبب الذعر “.

وقالت الصحيفة في تقريرها عن مدى الارتباط بين الملك وأبو بكر زعيتر:”عندما تكون على علاقة جيدة مع الملك، وهو خامس أغنى ملك في العالم ، تكون الحياة جيدة. وعندما يلتف حول إصبعه، الأمر الذي لا يخشاه رجال الحاشية فقط ، يبدو أكثر وسامة “.

سجل إجرامي

وتؤكد الصحيفة مرة أخرى على أن “اسم المصارع هو أبو بكر زعيتر ويبدو أنه راسبوتين عربي. وأيضًا رجل له سجل إجرامي طويل جدًا “.

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وقالت إنه “عندما وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الرباط هذا العام لحل العلاقة الخلافية ، لم يكن الملك متاحًا إلى حد ما. نفس الشيء عندما وصلت ماكسيما ملكة هولندا إلى هناك قبل شهر”.

ونوهت الصحيفة إلى أن الملك المغربي محمد السادس كان يقضي وقتا سعيدا في قصره في الغابون برفقة أصدقائه الجدد الذي سيطروا عليه تماما، في إشارة للإخوة زعيتر.

تطور علاقة محمد السادس مع الإخوة زعيتر

وكان موقع “بلودي إلبو” قد نشر بداية الشهر الحالي تقريرا هاما كشف فيه تفاصيل دقيقة عن الإخوة زعيتر وعلاقتهم بالملك المغربي محمد السادس، وكيف أصبحوا مسيطرين على الملك لدرجة توجيهه إنذارا لـ”المخزن”-الحاشية المقربة من الملك التي تدير القصر- دفاعا عنهم.

وبحسب ما ذكره الموقع حينها، فقد بدأت الصداقة بين الإخوة زعيتر ومحمد السادس في عام 2018 ، بعد وقت قصير من طلاق الملك بهدوء للأميرة للا سلمى، حيث أنه وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المغربية ، كان الملك محمد السادس حريصًا على لقاء أبوبكر وعثمان بسبب إنجازاتهما في الملاكمة.

وقال إن الإخوة زعيتر أصبحوا زائرين متكررين للملك ، الذي أخذهم في إجازات وسمح لهم لاحقًا بتجديد أحد القصور غير المستخدمة في طنجة إلى نادٍ رياضي.

ومع اشتداد صداقة الإخوة زعيتر مع الملك ، بدؤا في تولي المزيد من الأدوار الرسمية داخل الحكومة المغربية، حيث تم في عام 2018 ، تعيين أبو بكر زعيتر رئيسًا لجمعية تنظيم المسيرة الخضراء – وهي مجموعة مسؤولة عن الاحتفال السنوي لإحياء ذكرى 6 نوفمبر 1975 ، وهو التاريخ الذي سار فيه 350 ألف مغربي إلى الصحراء احتجاجًا على احتلال إسبانيا للصحراء الغربية لمدة قرن من الزمان.

الأخوة زعيتر والملك المغربي محمد السادس
الأخوة زعيتر والملك المغربي محمد السادس

محمد السادس تدخل للترويج لمطعم عمر زعيتر

نوه الموقع إلى انه في مقابل ولائهم ، ظل الملك محمد داعماً لمساعي الأشقاء، وعندما افتتح عمر زعيتر مطعم برجر في طنجة في يوليو 2019 ، أرسل الملك ابنه الأمير حسن لتناول الطعام هناك والمساعدة في الترويج للمطعم.

محمد السادس يتدخل لمنح أبو بكر زعيتر تأشيرة دخول للولايات المتحدة

كما كشف الموقع أن الملك محمد السادس ساعد على تعزيز مسيرة الإخوة زعيتر المهنية، موضحا أنه وعلى سبيل المثال ، بعد سماع أن أبو بكر زعيتر كان يواجه مشكلة في دخول الولايات المتحدة بسبب ماضيه الإجرامي، ورد أن الملك شعر بالضيق وقرر التدخل لمساعدة المقاتل في تأمين تأشيرته ، وهو ما نجح في فعله في النهاية.

محمد السادس يصطحب الإخوة زعيتر معه على متن يخت أمير قطر

كما كشف بأن الملك اصطحب الإخوة زعيتر معه إلى حفلات في سيشيل وتسكع معهم على متن يخت أمير قطر، حتى أنهم أصبحوا حراس بوابات الملك، ويقررون من سيجتمع مع الملك.

المصدرصحيفة idnes.cz، موقع بلودي إلبو، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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