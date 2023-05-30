للمحافظة على صحة الكبد.. ابتعد عن هذه الأطعمة الضارّة

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وطن-يعتبر الكبد عضوًا أساسيًا لإنتاج الإنزيمات الهضمية وتصفية الجسم من السموم؛ وهو العضو الذي يعاني أكثر من أي عضو آخر في الجسم من الإفراط في تناول الطعام، حتى أن بعض الأطعمة يمكن أن تلحق الضرر بوظائفه.

يقع الكبد تحت الأضلاع على اليمين؛ وهو عضو أساسي ليعمل الجسم بشكل سليم. وعلى وجه الخصوص، هو مسؤول عن إنتاج الصفراء التي تعزز هضم الدهون، لتخزين ثم توزيع العناصر الغذائية لتفكيك المواد السامة وتخليق بروتينات الدم، بحسب ما أفادت به مجلة “فام أكتيال” الفرنسية.

ومع ذلك، يمكن لعادات الأكل السيئة أن تضرّ الكبد وتؤثر على أدائه. وللمحافظة عليه، يجب بالإضافة إلى ممارسة النشاط البدني المنتظم، تجنب بعض الأطعمة للحفاظ على هذا العضو الثمين.

الكحول

الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يضر بالصحة ويسبب فشل الكبد. وحسبما أوضحه ماكسيم ميسيجيه، المتخصص في مجال التغذية: “فبمجرد تناوله، يهاجم الإيثانول خلايا الكبد، ويمكن أن يكون بعد فترة زمنية معينة، مسؤولاً عن اليرقان أو التنكس الدهني (ترسب الدهون في خلايا الكبد) أو حتى تليف الكبد الذي يضر الكبد بشكل لا رجعة فيه. وفقًا لما ترجمته “وطن“.

المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة

تحتوي المشروبات الغازية على نسبة عالية جدًا من السكر وتحتوي عصائر الفاكهة على الفركتوز. ومع ذلك، فإن الكبد يحول السكر الزائد إلى دهون ويجمعها، ما قد يؤدي إلى زيادة الحمل والتهاب الكبد؛ وهذا ما يسمى NASH، أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وعلى المدى الطويل، سيكون الضرر الناجم عن المشروبات الغازية؛ هو نفسه الذي يسببه الكحول.

الحبوب المكررة

الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأرز الأبيض والدقيق الأبيض والحبوب المصنعة الأخرى غنية بالسكريات المضافة وقليلة المغذيات. يشير المتخصص مكسيم ميسيجيه إلى أن “الإفراط في الاستهلاك سيؤدي إلى تخزين الدهون في الكبد وقد يؤدي إلى مضاعفات مثل التهاب الكبد الدهني أو تنكس دهني أو حتى تليف الكبد”.

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الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة

تُخزّن الأطعمة المقلية واللحوم شديدة الدسم واللحوم الباردة في الكبد. ثم تصبح خلايا الكبد غير قادرة على استقلاب الطعام. وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تراكم الدهون هذا إلى التهاب مزمن في خلايا الكبد والذي إذا ترك دون علاج يمكن أن يتطور إلى تليف الكبد. ويضيف ماكسيم ميسيجيه-Maxime Mességué: “بشكل عام، يجب تجنب جميع المنتجات الصناعية التي تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والسكر المضاف والملح”.

تناول كل شيء باعتدال

يوصي ماكسيم ميسيجيه: “لا شكّ في أن هناك أطعمة متعددة ضارة بالكبد. هذا لا يعني أنه لا يمكن تناولها، ولكن يجب أن يكون ذلك باعتدال وتوازن. ولكي تكون بصحة جيدة، يقال أنه يجب أن تستهلك 80٪ من الأطعمة النيئة (الفواكه والخضروات واللحوم البيضاء) و 20٪ من الأطعمة المصنعة”.