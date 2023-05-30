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طولكرم “تُعلّم” على “إسرائيل” مرتين في ساعات .. مقتل ضابط وإفشال اغتيال مقاومين (شاهد)

"مجموعة الرد السريع تبنت العملية النوعية على طريق مستوطنة حرميش شمال طولكرم"

كتب أنس السالم
عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم watanserb.com
عملية إطلاق النار قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم استهدفت مركبة مستوطنين وقتل أحدهم
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وطن – بثت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو، وثقته كاميرات مراقبة، يظهر لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة “حرميش” شمال طولكرم، الثلاثاء، وأدت لمقتل مستوطن .

لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين شمال طولكرم

ويظهر المقطع، لحظة توقف مركبة منفذي العملية بجانب مركبة المستوطنين، وإطلاق النار نحوها من مسافة قريبة، قبل انسحاب المنفذين بسلام من الموقع.

وفي البداية، تحدثت مصادر إعلامية عبرية، عن أنّ إصابة المستوطن خطيرة، وجرى نقله للعلاج بواسطة مروحية، سرعان ما تم الإعلان عن مقتله متأثراً بجروحه.

المركبة المستهدفة بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم
المركبة المستهدفة بعملية إطلاق النار

ونشرت القناة 12 العبرية اسم وصورة قتيل عملية إطلاق النار. وقالت إنه يدعى مئير تمري (32 عاما).

القتيل في عملية إطلاق قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم
القتيل في عملية إطلاق قرب مستوطنة حرميش شمال طولكرم

“مجموعة الرد السريع” تتبنى العملية 

من جهتها، أعلنت “مجموعة الرد السريع” مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار.

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وقالت المجموعة، في بيان صحفي: “بفضل الله وبحمده تمكن جنودنا في الرد السريع من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش وقاموا بإطلاق النار باتجاه مركبة كان يستقلها أحد المستوطنين. ونؤكد إصابته بشكل مباشر”.

وأضافت “نؤكد أن هذه العملية وغيرها لن تكون الرد الشافي على شهدائنا حتى الآن؛ فألمنا أكبر، وثأرنا سيكون بحجم ألم الفراق”.

مركبة المستوطن تعرضت لوابل من الرصاص
مركبة المستوطن تعرضت لوابل من الرصاص

ونقلت القناة السابعة العبرية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قوله إن “عملية اليوم تتسم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار تجاه موقع من بعيد. نتحدث عن خلية خططت جيداً للعملية وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية تجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة”.

وذكرت متابعون ومختصون بالشأن الإسرائيلي أن المستوطن الدي قتل في عملية اطلاق نار قرب طولكرم ضابط في جيش الاحتلال برتبة نقيب -على الأقل-.

صورة المستوطن القتيل في عملية حرميش شمال طولكرم بملابس الجيش الاسرائيلي
صورة المستوطن القتيل في عملية حرميش شمال طولكرم بملابس الجيش الاسرائيلي

وجرى تداول صور للمستوطن القتيل نشرها أحد أصدقائه تعود لعام 2015 في احدى قواعد الجيش.

بينما لا زالت الرقابة العسكرية الاسرائيلية تكتم على صفة عمله .

وجاءت عملية إطلاق النار ومقتل المستوطن، بعد ساعاتٍ قليلة على فشل عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، كانت تستهدف مجموعة من المطاردين.

كما أعلنت مصادر إعلامية عبرية عن إصابة جندي من وحدة المستعربين “دوفدفان” بجراح متوسطة جراء تفجير عبوة خلال الاقتحام. بينما دارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين في المخيم .

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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