طولكرم “تُعلّم” على “إسرائيل” مرتين في ساعات .. مقتل ضابط وإفشال اغتيال مقاومين (شاهد)

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وطن – بثت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو، وثقته كاميرات مراقبة، يظهر لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة “حرميش” شمال طولكرم، الثلاثاء، وأدت لمقتل مستوطن .

لحظة تنفيذ عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين شمال طولكرم

ويظهر المقطع، لحظة توقف مركبة منفذي العملية بجانب مركبة المستوطنين، وإطلاق النار نحوها من مسافة قريبة، قبل انسحاب المنفذين بسلام من الموقع.

تغطية صحفية: لحظة تنفيذ عــمــلــية مستوطنة "حرميش" شمال طولكرم، والتي أدت لمقتل حارس أمن إسرائيلي. pic.twitter.com/l0tVPPUTAV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 30, 2023

وفي البداية، تحدثت مصادر إعلامية عبرية، عن أنّ إصابة المستوطن خطيرة، وجرى نقله للعلاج بواسطة مروحية، سرعان ما تم الإعلان عن مقتله متأثراً بجروحه.

ونشرت القناة 12 العبرية اسم وصورة قتيل عملية إطلاق النار. وقالت إنه يدعى مئير تمري (32 عاما).

“مجموعة الرد السريع” تتبنى العملية

من جهتها، أعلنت “مجموعة الرد السريع” مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار.

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وقالت المجموعة، في بيان صحفي: “بفضل الله وبحمده تمكن جنودنا في الرد السريع من تنفيذ عملية نوعية على طريق مستوطنة حرميش وقاموا بإطلاق النار باتجاه مركبة كان يستقلها أحد المستوطنين. ونؤكد إصابته بشكل مباشر”.

وأضافت “نؤكد أن هذه العملية وغيرها لن تكون الرد الشافي على شهدائنا حتى الآن؛ فألمنا أكبر، وثأرنا سيكون بحجم ألم الفراق”.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قوله إن “عملية اليوم تتسم بملامح تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار تجاه موقع من بعيد. نتحدث عن خلية خططت جيداً للعملية وهي عملية خطيرة تمت عبر مركبة مسرعة فرت بعد العملية تجاه مخيم نور شمس والمنطقة المحيطة”.

وذكرت متابعون ومختصون بالشأن الإسرائيلي أن المستوطن الدي قتل في عملية اطلاق نار قرب طولكرم ضابط في جيش الاحتلال برتبة نقيب -على الأقل-.

وجرى تداول صور للمستوطن القتيل نشرها أحد أصدقائه تعود لعام 2015 في احدى قواعد الجيش.

بينما لا زالت الرقابة العسكرية الاسرائيلية تكتم على صفة عمله .

وجاءت عملية إطلاق النار ومقتل المستوطن، بعد ساعاتٍ قليلة على فشل عملية عسكرية واسعة لجيش الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، كانت تستهدف مجموعة من المطاردين.

فيديو| مصادر محلية: تكبيرات وهتافات في مخيم نور شمس بعد انسحاب قوات الاحتلال وفشلها في اعتقال المطاردين. pic.twitter.com/hxtPniJaid — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 30, 2023

كما أعلنت مصادر إعلامية عبرية عن إصابة جندي من وحدة المستعربين “دوفدفان” بجراح متوسطة جراء تفجير عبوة خلال الاقتحام. بينما دارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع المقاومين في المخيم .

اشتباكات متواصلة بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم pic.twitter.com/gMLB34ICS7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2023