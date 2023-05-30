الثلاثاء, مايو 30, 2023
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رياضة

اعتدوا على حكم المباراة .. أعمال شغب عنيفة في مباراة الوحدات والفيصلي ببطولة ودية (شاهد)

إلقاء العبوات واشتباك بالأيدي بين لاعبي الوحدات والفيصلي في بطولة القدس والكرامة الودية

كتب فارس أبو شيحة
أعمال شغب في مباراة الوحدات والفيصلي watanserb.com
أعمال شغب في مباراة الوحدات والفيصلي
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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو لأعمال الشغب العنيفة في مباراة الوحدات والفيصلي، التي جمعت كلا الفريقين في بطولة ودية القدس والكرامة بدولة فلسطين.

وبدأت حادثة أعمال الشغب، عقب اعتراض لاعبي الفيصلي على قرار الحكم باحتساب خطأ. لصالح فريق الوحدات في الثواني الأخيرة على نهاية اللقاء بين كلا الفريقين.

أعمال شغب في مباراة الوحدات والفيصلي

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل، تجمع لاعبو الفيصلي حول حكم المباراة، ودفعه إلى الوراء من قبل لاعبي الفريق احتجاجاً على قراراهم التحكيمي.

كما ونزل بعدها الطاقم الإداري لفريق الفيصلي إلى أرضية ملعب المباراة، من أجل السيطرة على الأمر والالتفاف حول حكم المباراة. بعد دفعه من قبل اللاعبين ومحاولة تهدئة الأمور.

صدام بالأيدي بين لاعبي الوحدات والفيصلي

فيما تحول الصدام بين لاعبي الوحدات والفيصلي إلى اشتباك مع الجماهير المتواجدة داخل ملعب المباراة. حيث أن عدد منهم نزلوا إلى أرض الملعب، وأخرى قامت بإلقاء عبوات المياه على اللاعبين.

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كما ونزل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إلى أرضية ملعب “فيصل الحسيني” من أجل محاولة تهدئة الأمور بين لاعبي الفيصلي والوحدات قطبي الكرة الأردنية. عقب أعمال الشغب التي اندلعت بين كلا الفريقين في المباراة.

بطولة القدس والكرامة الودية

وينظم اتحاد الكرة الأردني والفلسطيني النسخة الثانية من بطولة القدس الكرامة، كما ويدافع الوحدات الأردني عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفريق الفائز من مباراة الوحدات والفيصلي إلى نهائي البطولة الودية “القدس والكرامة”، لملاقاة الفائز من مباراة جبل المكبر وهلال القدس نهاية الأسبوع الجاري.

أعمال شغب الوحدات الفيصلي
أعمال شغب الوحدات الفيصلي
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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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