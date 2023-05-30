اعتدوا على حكم المباراة .. أعمال شغب عنيفة في مباراة الوحدات والفيصلي ببطولة ودية (شاهد)

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وطن- تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو لأعمال الشغب العنيفة في مباراة الوحدات والفيصلي، التي جمعت كلا الفريقين في بطولة ودية القدس والكرامة بدولة فلسطين.

وبدأت حادثة أعمال الشغب، عقب اعتراض لاعبي الفيصلي على قرار الحكم باحتساب خطأ. لصالح فريق الوحدات في الثواني الأخيرة على نهاية اللقاء بين كلا الفريقين.

أعمال شغب في مباراة الوحدات والفيصلي

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل، تجمع لاعبو الفيصلي حول حكم المباراة، ودفعه إلى الوراء من قبل لاعبي الفريق احتجاجاً على قراراهم التحكيمي.

ضمن بطولة القدس والكرامة.. شغب بين فريقي الوحدات والفيصلي في ملعب فيصل الحسيني بالقدس المحتلة pic.twitter.com/PbqOP9lCCb — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 29, 2023

كما ونزل بعدها الطاقم الإداري لفريق الفيصلي إلى أرضية ملعب المباراة، من أجل السيطرة على الأمر والالتفاف حول حكم المباراة. بعد دفعه من قبل اللاعبين ومحاولة تهدئة الأمور.

صدام بالأيدي بين لاعبي الوحدات والفيصلي

فيما تحول الصدام بين لاعبي الوحدات والفيصلي إلى اشتباك مع الجماهير المتواجدة داخل ملعب المباراة. حيث أن عدد منهم نزلوا إلى أرض الملعب، وأخرى قامت بإلقاء عبوات المياه على اللاعبين.

بداية الشرارة للاحداث المؤسفة بين فريقي #الوحدات و #الفيصلي الاردنيين خلال مباراتهم في بطولة القدس الودية في #فلسطين.#الديربي pic.twitter.com/eN0rkWmU0I — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 29, 2023

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كما ونزل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إلى أرضية ملعب “فيصل الحسيني” من أجل محاولة تهدئة الأمور بين لاعبي الفيصلي والوحدات قطبي الكرة الأردنية. عقب أعمال الشغب التي اندلعت بين كلا الفريقين في المباراة.

بطولة القدس والكرامة الودية

وينظم اتحاد الكرة الأردني والفلسطيني النسخة الثانية من بطولة القدس الكرامة، كما ويدافع الوحدات الأردني عن لقبه الذي توج به الموسم الماضي.

احداث مؤسفة بين فريقي الوحدات والفيصلي الاردنيين خلال مباراتهم في بطولة القدس الودية في فلسطين.#الديربي pic.twitter.com/xml1jLN6nL — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) May 29, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن الفريق الفائز من مباراة الوحدات والفيصلي إلى نهائي البطولة الودية “القدس والكرامة”، لملاقاة الفائز من مباراة جبل المكبر وهلال القدس نهاية الأسبوع الجاري.