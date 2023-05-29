عمرو أديب مذهول بالانتخابات الرئاسية التركية وإشادة بما فعله أردوغان (فيديو)

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وطن – عبر الإعلامي المصري عمرو أديب، عن ذهوله بالمنافسة الحامية التي شهدتها الانتخابات الرئاسية التركية التي استمرت حتى اللحظات الأخيرة من جولة الإعادة، والتي حسمها الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه على قناة “mbc مصر”، إن فوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية لم يكن مفاجأة، مؤكدا أن ما شهدته الانتخابات التركية يستحق التقدير لا سيما أن المنافسة استمرت حتى آخر لحظة.

وأضاف أنه يُحسب للدولة التركية أنها أجرت انتخابات نزيهة، كما يجب الإشادة بحرص المواطن التركي على المشاركة بالانتخابات، وتابع :”المواطن التركي مهما كان مستواه يرى أن صوته له أهمية.. فيه مواطنة تركية راحت تنتخب وهى معاها المعزة بتاعتها”

وقارن أديب بين المصريين والأتراك، قائلا: “هو إحنا كمصريين معندناش الوعي ده؟.. لا طبعا عندنا، مقدرش أقلل من الشيء اللي بنشوفه مهما كان لدي تحفظات على ما فعله أردوغان”، معتقدا أن أردوغان وفريقه كانوا يشعرون بقلق حقيقي لوجود منافسة شديدة.

فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، قد أعلن فوز الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وقال رئيس المجلس الأعلى الانتخابي التركي، أحمد ينر، في مؤتمر صحفي مباشر، إن النتائج الرسمية الأولية بعد فرز 99.43٪ من الأصوات، أظهرت فوز أردوغان بعد حصوله على 52.14%، في حين حصل كليجدار أوغلو على 47.86%.

رسالة السيسي لأردوغان

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد بعث برسالة للرئيس التركي بعد فوزه في انتخابات الرئاسة.

وقال بيان للمتحدث الرئاسي التركي غبر “فيسبوك“: “صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة”.

ولم يوضح بيان الرئاسة المصرية فحوى الرسالة التي بعث بها السيسي إلى نظيره التركي، وذلك بعد تحسن العلاقات بينهما مؤخرا، بعدما ظلت متوترة لسنوات طويلة.