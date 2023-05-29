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سيدة تطبخ لأسرتها بحليب ثدييها: “أعصر مباشرة في المقلاة”

زوجات اعترفن بأنهن كن يطبخن بحليب الأم لجميع أفراد الأسرة بما في ذلك الأزواج

كتب خالد الأحمد
سيدة تطبخ لأسرتها بحليب ثدييها:
حليب الأم
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وطن- لطالما اعتبر حليب الأم غذاءاً مثالياً للطفل الرضيع يمده بكل مستلزمات النمو والحياة، قبل تمكّنه من تناول وهضم الأطعمة والمواد الغذائية الأخرى، ولكن ما فعلته امرأة قوقازية يثير الدهشة، إذ لجأت لطهي طعام عائلتها بحليب ثدييها.

ووفقًا لخبراء تغذية فإنه لا ضرر من شرب البالغين “لبن الأم” ومعظم الوصفات سيكون طعمها جيدًا مثل حليب البقر.

سيدات استخدمن حليبهن في الطبخ

ونقلت صحيفة “اكسبريس” أن امرأة سألت المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي “Mumsnet” عما إذا كانوا قد طهوا من قبل بحليب الأم.

واعترفت مئات الأمهات باستخدام حليب الأم في الأطعمة والوصفات اليومية، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي كتبته “أندريا بلازكيز” إن امرأة قوقازية تدعى ميلودي أوضحت أنها صنعت “أرزًا صغيرًا باللبن مع الزبيب وجوزة الطيب وحليب الثدي، و أحبها ابنها تمامًا.”

وقالت امرأة أخرى تحمل اسم المستخدمBroccoliSpears إنها اعتادت الطهي بحليب الثدي لابنتها عندما “كانت تجرب الأطعمة الصلبة لأول مرة”.

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كما اعترفت أيضًا: “كنت أيضًا أخرج ثديي وأعصر منه مباشرة في المقلاة في بعض الأحيان.”

وقالت أخريات إنهن يطبخن بحليب الأم لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الأزواج.

وأوضحت ليرا أنها تضيفه في “أي خضروات مهروسة” كما أنها تصنع “صلصة الجبن والفطائر والعصيدة والبيض المخفوق” من حليب الثدي.

وقالت امرأة أخرى إنها تستخدم حليب ثدييها في الطهي “طوال الوقت”: “اعتدت أن أخفقهم بنفسي في العصيدة أو أي شيء يحتاج إلى بعض الحليب”.

وأوضحت مستخدمة أخرى في المنتدى أنها صنعت “أرز باللبن مع هريس الفراولة” لأن ابنها رفض الشرب من الزجاجة ولم ترغب في إهدار حليب ثدييها.

وأضافت أخرى: “لقد صنعت صلصة الجبن وذات مرة تناولت كعكات مصنوعة من حليب الثدي.”

سيدات يروين تجربتهن

وقالت Jenkeywoo: “لقد كان لونه أبيض شاحبًا جميلًا وكان طعمه خفيفًا جدًا. أعطيت بعضًا لزوجي على الخبز المحمص ولم يعترض على الطعم ولم يكن يعرف ماذا يأكل”.

واعترفت نايثا بأنها تميل أحيانًا إلى إضافة حليب الثدي إلى شاي زوجها و “معرفة ما إذا كان يلاحظ”، ومع ذلك ، قال آخرون إنهم جربوه ولم يكن طعمه جيدًا في بعض المشروبات.

دراسات حديثة توضح

وكانت دراسات حديثة ذكرت أن حليب الأم يحتوي على فوائد عالية لجميع الأعمار، وليس للأطفال الرضع فقط، وأوضحت الدراسة التي نقلتها صحيفة “إندبندينت” أن مادة الأوليغوساكاريدي، وهي ثالث أعلى مكون في حليب الأمهات بعد اللاكتوز والدهون، لا تحتاج إلى هضم وتصل مباشرة إلى القولون حيث تعمل على تغذية البكتيريا المفيدة.

وتساعد تلك المادة البالغين على علاج أمراض مثل الشيخوخة والقولون العصبي والحساسية، بحسب أبحاث شركة سيميلاك أبوت المتخصصة في منتجات الحليب المصنع.

وبحسب صحيفة “إندبندينت“، أظهرت الدراسات أن هذه الفوائد قد تمتد إلى أشخاص من جميع الأعمار، وخاصة الباحثين عن البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة جسم الإنسان.

المصدرصحيفة "اكسبريس" ,صحيفة "إندبندينت"، وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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