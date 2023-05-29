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بقاء أردوغان في الحكم يدفع السيسي لاتخاذ هذا القرار “والبدء فوري”

الرئاسة المصرية ذكرت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على "البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء"

كتب خالد الأحمد
أردوغان والسيسي watanserb.com
أردوغان والسيسي
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وطن- أعلنت وسائل إعلام تركية ومصرية، أن الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، اتفقا على إعادة السفراء بين البلدين والبدء الفوري في رفع مستوى العلاقات.

مصر وتركيا وبدء فوري في رفع مستوى العلاقات

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من فوز الرئيس التركي أردوغان بولاية رئاسية ثالثة، وبعد أن تحدث السيسي معه في مكالمة هاتفية لتهنئته بفوزه بالرئاسة.

وقالت صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك في بيان، يوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام مصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفقا على “البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء”.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي، أن الرئيسين “أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي.

وتابع: “واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وفي ذلك الإطار، قرر الرئيسان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء”.

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أردوغان والسيسي
أردوغان والسيسي

لقاء أردوغان والسيسي في قطر

وسبق أن عقد السيسي وأردوغان مباحثات في نوفمبر الماضي، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، بدعم من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وكان اللقاء هو الأول من نوعه منذ توتر العلاقات بين البلدين في عام 2013، على خلفية التغيرات السياسية في مصر. إلى جانب ما تلى ذلك من خلافات بشأن قضايا إقليمية، لا سيما الأزمة في ليبيا والتنقيب عن الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

كما زار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في، أبريل الماضي، بعد زيارة مثيلة لسوريا، والتقى بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو ، واتفق الطرفان آنذاك على إطار زمني محدد لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية والتحضير لقمة بين الرئيسين.

وقال جاويش أوغلو في، أبريل الماضي، إن الرئيسان قد يجتمعان شخصيًا مرة أخرى بعد انتخابات 14 مايو في تركيا.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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